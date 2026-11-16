राजा भैया के बेटों ने संभाली कमान: 8 दिशाओं से निकली कलश यात्रा, दिखा गाड़ियों का काफिला; कुंडा में कल से धीरेंद्र शास्त्री की कथा

प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र में 17 नवंबर से शुरू होने जा रही बागेश्वर धाम (धीरेंद्र शास्त्री) की श्रीराम कथा के मद्देनजर आज आठ अलग-अलग दिशाओं से महा कलश यात्रा निकाली गई. एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के बेटों के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ यह यात्रा शुरू हुई. हीरागंज, कालाकांकर और बाबागंज समेत आठ प्रमुख स्थानों से निकलने वाली यह यात्रा करीब 200 गांवों और 50 नगर पंचायतों को कवर करते हुए बेंती राजभवन में समाप्त होगी, जहां कल से कथा का दरबार सजेगा.

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आठ दिशाओं से निकली कलश यात्रा

इस महा कलश यात्रा की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक और भव्य स्वरूप है. राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह, बाबागंज से उनके दूसरे बेटे बृजराज प्रताप सिंह, कुंडा से डॉ. केएन ओझा और बिहार ब्लॉक से गोपाल जी सहित अन्य नेता विभिन्न क्षेत्रों में इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं. आठ अलग-अलग स्थानों से शुरू हुई यह यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां सभी वर्गों के वरिष्ठजनों द्वारा मंगल कलश का विधिवत पूजन किया जा रहा है. शाम होते-होते आस्था के ये सभी मार्ग बेंती राजभवन में आकर मिल रहे हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी

आयोजन के इतने बड़े पैमाने को देखते हुए प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे आयोजन क्षेत्र में कुल 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से अकेले कथा पंडाल के आसपास 64 कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा क्षेत्राधिकारी (CO) समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि राजनीतिक और धार्मिक माहौल के बीच यह पूरा भव्य आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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बेंती राजभवन में सजेगा श्रीराम कथा का दरबार

कुंडा में आयोजित होने जा रही इस श्रीराम कथा को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. आयोजकों का मुख्य उद्देश्य इस यात्रा के जरिए बड़े जनसमूह को एक साथ जोड़ना है. 16 नवंबर को कलश यात्रा के सफल आयोजन के बाद, 17 नवंबर से बेंती राजभवन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का विधिवत शुभारंभ होगा. कुंडा क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन का पैमाना और उसकी तैयारियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही है.

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