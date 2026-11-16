scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजा भैया के बेटों ने संभाली कमान: 8 दिशाओं से निकली कलश यात्रा, दिखा गाड़ियों का काफिला; कुंडा में कल से धीरेंद्र शास्त्री की कथा

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में 17 नवंबर से शुरू होने वाली श्रीराम कथा से पहले आज आठ अलग-अलग स्थानों से भव्य महा कलश यात्रा निकाली गई. इस यात्रा का उद्देश्य करीब 200 गांवों और 50 नगर पंचायतों तक आस्था का संदेश पहुंचाना है.

Advertisement
X
कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले भव्य कलश यात्रा (Photo- ITG)
कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले भव्य कलश यात्रा (Photo- ITG)

प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र में 17 नवंबर से शुरू होने जा रही बागेश्वर धाम (धीरेंद्र शास्त्री) की श्रीराम कथा के मद्देनजर आज आठ अलग-अलग दिशाओं से महा कलश यात्रा निकाली गई. एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के बेटों के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ यह यात्रा शुरू हुई. हीरागंज, कालाकांकर और बाबागंज समेत आठ प्रमुख स्थानों से निकलने वाली यह यात्रा करीब 200 गांवों और 50 नगर पंचायतों को कवर करते हुए बेंती राजभवन में समाप्त होगी, जहां कल से कथा का दरबार सजेगा.

आठ दिशाओं से निकली कलश यात्रा

इस महा कलश यात्रा की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक और भव्य स्वरूप है. राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह, बाबागंज से उनके दूसरे बेटे बृजराज प्रताप सिंह, कुंडा से डॉ. केएन ओझा और बिहार ब्लॉक से गोपाल जी सहित अन्य नेता विभिन्न क्षेत्रों में इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं. आठ अलग-अलग स्थानों से शुरू हुई यह यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां सभी वर्गों के वरिष्ठजनों द्वारा मंगल कलश का विधिवत पूजन किया जा रहा है. शाम होते-होते आस्था के ये सभी मार्ग बेंती राजभवन में आकर मिल रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

यादव महासभा के 300-400 प्रदर्शनकारी पहुंचे(File Photo: ITG)
कुंडा में सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम: 9 सेक्टर और 7 जोन में बंटा कथा क्षेत्र
raja bhaiya
'एकजुट रहने के लिए इस्लाम से सीखें हिंदू', राजा भैया का बड़ा बयान
Raja Bhaiya’s Shriram Katha taking place in Kunda (File Photo)
राजा भैया की कथा में शामिल होंगे पाकिस्तान से आए 500 हिंदू शरणार्थी!
राजा भैया ने लिया रामकथा के पंडाल का जायजा. (Photo: ITG)
560 फीट का पंडाल, 25 हजार लोग... राजा भैया के कुंडा में होगी धीरेंद्र शास्त्री की कथा
Profile of Pratapgarh District (Photo- ITG)
दिग्गजों का जिला प्रतापगढ़: राजा भैया से प्रमोद तिवारी तक का दबदबा!

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी

आयोजन के इतने बड़े पैमाने को देखते हुए प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे आयोजन क्षेत्र में कुल 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से अकेले कथा पंडाल के आसपास 64 कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा क्षेत्राधिकारी (CO) समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि राजनीतिक और धार्मिक माहौल के बीच यह पूरा भव्य आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

Advertisement

बेंती राजभवन में सजेगा श्रीराम कथा का दरबार

कुंडा में आयोजित होने जा रही इस श्रीराम कथा को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. आयोजकों का मुख्य उद्देश्य इस यात्रा के जरिए बड़े जनसमूह को एक साथ जोड़ना है. 16 नवंबर को कलश यात्रा के सफल आयोजन के बाद, 17 नवंबर से बेंती राजभवन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का विधिवत शुभारंभ होगा. कुंडा क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन का पैमाना और उसकी तैयारियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CIA कर रही है 20 साल की सबसे बड़ी भर्ती, चीन की तकनीक पर नजर रखने के लिए |
    जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर |
    यूपी में 9.5 साल में मिलीं 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, CM योगी का बड़ा दावा |
    राजा भैया के बेटों ने संभाली कमान: 8 दिशाओं से निकली कलश यात्रा, दिखा गाड़ियों का काफिला; कुंडा में कल से धीरेंद्र शास्त्री की कथा |
    फॉर्म-6 किसने बदला, SIR का फैसला किसने लिया... EC से सवाल पूछना चाहता है INDIA ब्लॉक, SC में याचिका |
    मथुरा में बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव रणनीति और संगठन पर मंथन |
    फिलीपींस दौरे पर मनीला पहुंचे पीएम मोदी, हुआ भव्य स्वागत |
    'पिता-पुत्र को मारेंगे, बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे', अमिताभ-अभिषेक को लेकर गोल्डी ढिल्लों की खुली धमकी |
    'मैं नहीं गाऊंगी', बेखौफ होकर बोली सिंगर, सामने बैठे थे अनंत सिंह...पीछे धड़ाधड़ चल रही थीं गोलियां |
    अमेरिका में घर, 1 करोड़ सालाना की कमाई, फिर भी खुद को मिडिल क्लास मान रही महिला, अब बताई वजह  
    Advertisement