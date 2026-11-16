'मैं नहीं गाऊंगी', बेखौफ होकर बोली सिंगर, सामने बैठे थे अनंत सिंह...पीछे धड़ाधड़ चल रही थीं गोलियां

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. वजह है उनकी बेटी शिवांगी की शादी, जो 25 नवंबर को बड़े धूमधाम से होने जा रही है. इस शादी में राजनीति से लेकर फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की चर्चा है. अनंत सिंह का नाम आते ही बिहार की सियासत और उनके पुराने किस्से भी सुर्खियों में आने लगते हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प और हैरान करने वाला किस्सा मशहूर भोजपुरी सिंगर कल्पना पटवारी ने सुनाया है.

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कल्पना ने बताया कि एक समय उनका सामना अनंत सिंह से हुआ था. उस वक्त वह उनके रसूख और दबदबे से बिल्कुल अनजान थीं. आलम यह था कि उन्होंने बंदूकधारियों के बीच ही गाने से इनकार कर दिया था. उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि जिनके सामने वह इतनी बेफिक्री से मना कर रही हैं, वह बिहार के बाहुबली माने जाते हैं. बाद में जब उन्हें इस पूरे माहौल और अनंत सिंह के बारे में पता चला तो वह खुद भी उस घटना को याद करके हैरान रह गईं.

जब अनंत सिंह के सामने गाने से कर दिया था इनकार

असम से आने वालीं कल्पना पटवारी भोजपुरी संगीत की दुनिया में बड़ा नाम हैं. उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने गाए हैं. लेकिन जब वह अपने करियर के शुरुआती दौर में बिहार पहुंची थीं, तब उन्हें वहां के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की ज्यादा जानकारी नहीं थी.

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न्यूजबुक से बातचीत में पुराने दिनों को याद करते हुए कल्पना ने बताया कि यह उस दौर की बात है, जब नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार का माहौल काफी अलग था. सड़कों की हालत खराब थी और जगह-जगह गड्ढे नजर आते थे. उन्हें अनंत सिंह के बारे में भी कुछ खास पता नहीं था.

कल्पना के मुताबिक, जब वह बिहार में एक कार्यक्रम में पहुंचीं तो वहां धोती-कुर्ता पहने कई लोग बंदूक लेकर घूमते दिखाई दिए. हालांकि, किसी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी. वह उस समय अपने स्टारडम और लगातार गाने की वजह से थक चुकी थीं. ऐसे में दो गाने गाने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि अब वह आगे नहीं गाएंगी.

बंदूकधारी सामने थे, लेकिन कल्पना ने नहीं बदला अपना फैसला

कल्पना ने बताया कि उस वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अनंत सिंह कौन हैं. वह असम से आई थीं और बिहार की उस दुनिया से पूरी तरह अनजान थीं. उनके मन में यही था कि किसी के पास बंदूक है तो क्या हुआ, वह अपनी मर्जी से ही गाएंगी.

उन्होंने बताया कि उनके लिए लड़का और लड़की के बीच भेदभाव का माहौल नहीं रहा था. इसलिए वह अपने उसी बेबाक अंदाज में थीं. उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने अनंत सिंह और उनके साथ बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग मौजूद हैं, जो उनके गाते हुए लगातार गोलियां चला रहे थे.

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कल्पना ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि आज जब वह उस समाज और वहां के माहौल को समझती हैं तो सोचती हैं कि उस वक्त वहां मौजूद लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे. उनके मुताबिक, उस दौर में एक गायिका को किस नजर से देखा जाता था, यह भी उनके लिए बाद में सोचने वाली बात बनी. कल्पना ने कहा कि वह लोग सोचते होंगे कि 'एक नचनिया...गानेवाली होकर ये हमें मना कर रही है.'

'प्लीज पांच गाने और गा लीजिए, छोटे सरकार हैं ये'

कल्पना ने बताया कि उनके गाने से मना करने के बाद कुछ लोग उनके पास आए. उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे पांच गाने और गाने की गुजारिश की. साथ ही समझाया कि वह सामने मौजूद शख्स की पहचान नहीं जानती हैं. उन्होंने कहा, 'आप नहीं समझ रही हैं, छोटे सरकार हैं ये.'

लेकिन कल्पना ने तब भी अपना फैसला नहीं बदला. वह गाने के लिए तैयार नहीं हुईं. उनके आसपास मौजूद लोग और म्यूजिशियन जरूर तनाव में आ गए थे. सभी को इस बात की चिंता थी कि आखिर आगे क्या होगा.

कल्पना ने यह भी बताया कि उस कार्यक्रम में गोलियां चली थीं. हालांकि, उस समय हर गाने पर गोली चलना वहां के माहौल में सामान्य बात मानी जाती थी. इस घटना में उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई और धीरे-धीरे यह पूरा वाकया एक किस्सा बनकर रह गया.

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बाद में अनंत सिंह ने खुद किया फोन, प्यार से बोले- 'बउआ'

इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है. कल्पना के मुताबिक, उस घटना के बाद अनंत सिंह ने खुद उन्हें फोन किया था. उन्होंने बहुत प्यार से बात की और उन्हें 'बउआ' कहकर संबोधित किया.

सिंगर ने साफ कहा कि अनंत सिंह ने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की. हालांकि, उस दिन उनके आसपास मौजूद लोग काफी तनाव में आ गए थे. उनके म्यूजिशियन भी डरे हुए थे, लेकिन खुद कल्पना को उस वक्त पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था.

नीतीश कुमार के आने के बाद बदला बिहार का माहौल

कल्पना पटवारी ने अपनी बातचीत में बिहार के पुराने और नए माहौल की तुलना भी की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में काफी बदलाव आया है. जिस दौर में वह पहली बार वहां गई थीं, उस समय का माहौल आज से काफी अलग था.

बहरहाल, अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के बीच कल्पना पटवारी का यह पुराना किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. एक तरफ शादी को लेकर बड़े आयोजन और मेहमानों की चर्चा है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह के पुराने दबदबे से जुड़े किस्से भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

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