अजनबियों की डेली रूटीन देखना Gen Z को क्यों पसंद है?

सोशल मीडिया पर आजकल एक अलग तरह का कंटेंट काफी पसंद किया जा रहा है. जिसे आमतौर पर व्लॉगिंग बोला जाता है. इसमें लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पल कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ऑफिस या कॉलेज कैसे जाते हैं और अपना दिन कैसे बिताते हैं.

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ऐसे वीडियो को डेली रूटीन या 'डे इन माय लाइफ' वीडियो कहा जाता है. खास बात यह है कि जेन जी को अपने पसंदीदा क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि अनजान लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देखना भी पसंद आ रहा है. आखिर इसकी वजह क्या है?

दूसरों की लाइफ के बारे में जानने की उत्सुकता

हर इंसान को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि दूसरे लोग अपनी लाइफ कैसे जीते हैं. कोई सबुह कितने बजे उठता है, उसका नाश्ता कैसा होता है और वो अपना काम कैसे करता है. ऐसे वीडियो जेन जी को दूसरे लोगों की जिंदगी करीब से देखने का मौका देते हैं. उन्हें लगता है कि वे किसी अनजान व्यक्ति के दिन का हिस्सा बन रहे हैं. साथ ही उनके घर में क्या है, क्या नहीं है. किसी का घर, किसी की गाड़ी जब हम रोज़-रोज़ किसी के जिंदगी से जुड़ी चीजे देखने लगते है तो हमें उसे देखने की आदत हो जाती है. और जब हम एक भी दिन उसका कंटेंट मिस करते है तो हमें फोमो होता है.

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अपनी जिंदगी से जुड़ाव महसूस करना

कई बार इन वीडियो में कुछ बहुत आम चीजें दिखाई जाती हैं. जैसे सुबह देर से उठना, काम के लिए भागना, खाना बनाना या थककर घर लौटना. ये छोटी-छोटी बातें देखने वालों को अपनी जिंदगी जैसी लगती हैं. इससे उन्हें लगता है कि उनकी तरह दूसरे लोग भी रोजमर्रा की छोटी परेशानियों और खुशियों से गुजरते हैं.

परफेक्ट जिंदगी का दबाव नहीं

सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं. महंगे कपड़े, घूमना-फिरना और शानदार जगहों की तस्वीरें देखकर कई बार अपनी जिंदगी नॉर्मल लगने लगती है. लेकिन डेली रूटीन वीडियो में लोग अपनी छोटी गलतियां, थकान और घर के आम काम भी दिखाते हैं. इससे कंटेंट ज्यादा असली लगता है.

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कुछ नया सीखने का मौका

इन वीडियो को देखकर जेन जी को दूसरे शहरों, देशों और लाइफस्टाइल के बारे में जानने का मौका मिलता है. कोई अपने ऑफिस जाने का तरीका दिखाता है, तो कोई बजट में खाना बनाना या कमरे को सजाना. इस तरह बिना कहीं जाए वे दूसरों की जिंदगी से नई चीजें सीख सकते हैं.

मन को मिलता है छोटा सा ब्रेक

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कई लोगों के लिए ऐसे वीडियो देखना दिनभर की भागदौड़ से थोड़ा आराम पाने जैसा है. इनमें कोई बड़ी कहानी या ड्रामा नहीं होता. बस किसी की नॉर्मल लाइफ के छोटे-छोटे पल होते हैं, जिन्हें देखना सुकून दे सकता है.

जेन जी को ऐसे वीडियो इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि इनमें जिंदगी का एक ऐसा रूप दिखता है, जो सोशल मीडिया की चमक-दमक से अलग और आम लोगों के करीब है.

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