बीवी से धोखा... चीनी 'जासूस' के प्यार में पड़े Nvidia CEO, अब 30 मिनट में हो गया खेल

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेनसेन हुआंग इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरे हैं. जेनसेन पर एक चीनी महिला जासूस के साथ अफेयर रखने के आरोप लगे हैं. एनवीडिया ने इस मामले की अपने स्तर पर स्वतंत्र जांच भी शुरू कर दी है. इस विवाद का असर अब अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन पर भी दिखाई देने लगा है. जेनसेन को चीनी महिला जासूस से दिल्लगी भारी पड़ी. एनवीडिया के शेयरों में गिरावट के साथ ही हुआंग की नेटवर्थ में भी बड़ी कमी आई है.

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अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार शुरू होने के महज पहले 30 मिनट में जेनसेन हुआंग की नेटवर्थ 7.4 अरब डॉलर (₹69000 करोड़) घट गई. इसके साथ ही फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में वह दो पायदान नीचे खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैप भी शुक्रवार के 4.5 ट्रिलियन डॉलर से घटकर करीब 4.24 ट्रिलियन डॉलर रह गया. इस गिरावट के साथ एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की दौड़ में ऐपल से और पीछे चली गई.

30 मिनट में 7.4 अरब डॉलर साफ

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कारोबार शुरू होने से पहले जेनसेन हुआंग की कुल नेटवर्थ करीब 162.2 अरब डॉलर थी. लेकिन एनवीडिया के शेयरों में गिरावट के बाद पहले आधे घंटे में उनकी दौलत 7.4 अरब डॉलर घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई. शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा टूट गए थे. इस दौरान जेनसेन हुआंग की संपत्ति में करीब 10.3 अरब डॉलर तक की गिरावट दर्ज की गई और वह कुछ समय के लिए दुनिया के टॉप-10 अमीरों की सूची से भी बाहर हो गए. हालांकि, बाद में उनकी रैंकिंग 10वें स्थान पर रही. इस गिरावट के बाद वह बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट और ओरेकल के लैरी एलिसन से भी नीचे पहुंच गए.

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Nvidia कंपनी के शेयर क्यों गिरे

एनवीडिया के शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग से जुड़ा विवाद माना जा रहा है. कंपनी ने उनके एक कारोबारी अधिकारी के साथ कथित अफेयर और उससे जुड़े आरोपों की जांच शुरू की है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि एलिस हुआंग नाम की चीनी नागरिक बीजिंग के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही थी, और जेनसेन हुआंग के उसके साथ करीबी संबंध थे. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस मामले की जानकारी करीब एक साल पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी थी. हालांकि, उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया.

जेनसेन ने मानी अफेयर की बात

जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में अपनी पत्नी लोरि मिल्स के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की और इसके लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से उनकी पत्नी और बच्चों को तकलीफ पहुंची है. साथ ही उन्होंने कंपनी की ओर से शुरू की गई जांच का समर्थन किया और सहयोग की बात कही. हालांकि, उन्होंने एलिस हुआंग का जिक्र नहीं किया, जिसके साथ उनके अफेयर की बातें सामने आ रही हैं. जेनसेन ने जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते के आरोपों को भी खारिज किया है.

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विवाद बढ़ने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति बनाई है. इसके साथ ही बाहरी वकीलों को भी जांच में शामिल किया गया है. कंपनी के बोर्ड का कहना है कि वह मामले से जुड़ी सभी उपलब्ध जानकारियों की जांच करेगा. हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है.

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विवाद के पीछे एक चीनी महिला

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग नाम की महिला एक चीनी नागरिक है और सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) से जुड़ी रही है. एलिस ने खुद को इस कंपनी का सीईओ बताया था. यह कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एनवीडिया की तकनीक और कंप्यूटिंग सेवाओं से जुड़ा कारोबार करती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने एलिस हुआंग को जेनसेन हुआंग से जानकारी जुटाने के लिए प्लांट किया था.

जून 2024 में दोनों की एक बार में साथ तस्वीर भी सामने आई थी. हालांकि, दोनों की पहली मुलाकात कब हुई और उनके संबंधों की वास्तविक प्रकृति क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है. अमेरिकी जांच में एनवीडिया की चिप टेक्नोलॉजी तक चीन की पहुंच को लेकर मेगास्पीड का नाम पहले भी सामने आया था. कंपनी के कारोबार और एलिस हुआंग की भूमिका को लेकर भी रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं.

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ट्रंप ने किया जेनसेन हुआंग का बचाव

इस विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसेन हुआंग का बचाव किया है. उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जेनसेन हुआंग को एक सम्मानित व्यक्ति बताया और कहा कि वह उन्हें अपनी आगामी चीन यात्रा पर साथ ले जाना चाहेंगे. बता दें कि जेनसेन, राष्ट्रपति ट्रंप के टेक सलाहकारों और सहयोगियों में शामिल रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि इस मामले में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने अपनी जांच शुरू कर दी है और उन्हें लगता है कि जेनसेन हुआंग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

एनवीडिया के लिए आने वाला सप्ताह भी अहम रहने वाला है. कंपनी अगले मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी. इससे पहले कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों में डेटा सेंटर कारोबार से 89 अरब डॉलर की कमाई हुई थी, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 117 फीसदी ज्यादा थी. कंपनी के कुल रेवेन्यू में इस कारोबार की हिस्सेदारी करीब 92 फीसदी रही थी. अब निवेशकों की नजर एक तरफ जेनसेन हुआंग से जुड़े विवाद की जांच पर होगी, तो दूसरी तरफ कंपनी के नए तिमाही नतीजों पर भी रहेगी.

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