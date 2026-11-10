'सोनिया PM बनेंगी...' सुनकर रोने लगी थीं प्रियंका, फिर राहुल ने याद दिलाया वादा

सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 में सत्ता में वापसी की थी. उस समय सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन खुद पीएम बनने के बजाय उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को सत्ता की कमान सौंपी थी. सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने और डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के फैसले के पीछे की वजहों का खुलासा किया है.

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' के संस्मरण में बताया है कि 2004 में लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता उन पर प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे. एक समय ऐसा भी आया, जब उन्होंने दबाव में आकर हामी भर दी थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके पक्ष में नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री बनें.

हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' को प्रकाशित किया जा रहा है. इस किताब के अंश सामने आए हैं, जिसमें सोनिया गांधी ने साल 2004 में प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार करने और मनमोहन सिंह को क्यों सत्ता की कमान सौंपी है, इसका खुलासा किया है.

चुनाव से पहले पीएम पद को लेकर चर्चा

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सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि 2004 के चुनाव से कुछ महीने पहले मैंने और मेरे बच्चों ने मेरे प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा की थी. उनमें से एक ने मुझसे सीधे पूछा कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है, तो क्या मैं यह पद स्वीकार करूंगी? मैंने लगभग नाराजगी भरे लहजे में कहा, 'बिल्कुल नहीं'. उन्होंने फिर पूछा, “क्या आप पक्का कह रही हैं?' मैंने जोर देकर कहा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी.

सोनिया गांधी लिखती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों में से किसी को भी यह नहीं लगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए. उन्होंने अपनी दादी की हत्या और अपने पिता की बेरहमी से की गई हत्या का गहरा सदमा झेला था. इसके चलते उनके मन में इस पद पर रहने का मतलब सीधे तौर पर बहुत ज्यादा खतरे से जुड़ा था.

आगे सोनिया गांधी लिखती हैं, 'मैंने इसके बारे में किसी और से कभी कोई बात नहीं की. पूरे चुनाव के दौरान, जब भी मुझसे सार्वजनिक रूप से यह सवाल पूछा गया, तो मैंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे अपनी पार्टी को एकजुट रखना था, ताकि हम एक मजबूत टीम के रूप में अपने विरोधियों का डटकर सामना कर सकें.'

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पीएम बनने का सहयोगी दलों ने बनाया दबाव

किताब में सोनिया गांधी लिखती हैं, 'मैंने अपनी राय अपने तक ही सीमित रखी, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं बताया, मुझे बस अंदर से यह एहसास था कि जो व्यक्ति पिछली कांग्रेस सरकारों की विरासत को आगे बढ़ाएगा, उसके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव होना चाहिए और उसकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बेदाग होना चाहिए,' 2004 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी से लेकर सहयोगी दल तक दबाव डाल रहे थे,

सोनिया कहती हैं कि पार्टी के भीतर उन्हें पीएम पद संभालने के लिए जब भारी दबाव डाला जा रहा था, तब वे भारी कसमकश में थीं, सोनिया गांधी के मुताबिक, उनके गठबंधन के नेता उनके आवास पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए मनाते रहे, जब उन्होंने इनकार किया तो नेता उनके आसपास खड़े हो गए और कहने लगे कि वे उनका फैसला स्वीकार नहीं करेंगे, इस दबाव में सोनिया के मुंह से धीरे से 'ठीक है' निकल गया, नेताओं ने इसे उनकी सहमति समझ लिया और बधाई देने लगे,

'राहुल-प्रियंका को लगा, बनाया जा रहा दबाव'

सोनिया गांधी अपनी किताब में बताती हैं कि उस बैठक के दौरान प्रियंका गांधी खिड़की के बाहर खड़ी थीं. उन्होंने देखा कि नेता सोनिया पर प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डाल रहे हैं. वह रोते हुए राहुल के पास पहुंचीं और उन्हें पूरी बात बताई. इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका दोनों सोनिया के पास आए. राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या उन्होंने पीएम बनने के लिए हां कह दी है?

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इस पर सोनिया ने उन्हें बताया कि वह यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहतीं, लेकिन नेताओं के दबाव में ऐसा हुआ. इसके बाद प्रियंका ने कहा कि मां आप तो हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रही हैं कि किसी के दबाव में मत आइए, आपने जो तय किया है, वही कीजिए. हम दोनों आपकी मदद के लिए यहां हैं. उसकी आंखें लाल थीं और मेरा भी रोने का मन कर रहा था. सोनिया कहती हैं कि वो अपने बेडरूम में चली गईं. सोनिया गांधी परिवार और पार्टी नेताओं के बीच उलझी हुई थीं.

रातभर विचार करने के बाद लिया फैसला

सोनिया गांधी के मुताबिक, उस रात वह काफी देर तक असमंजस और कशमकश में रहीं. एक तरफ उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं की उम्मीदों का एहसास था, जिन्होंने पार्टी को समर्थन दिया था. दूसरी तरफ उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री बनने पर उनके विदेशी मूल का मुद्दा फिर उछाला जाएगा और इससे देश में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है.

सोनिया गांधी लिखती हैं कि मन में एक गहरा अंदेशा था कि इस पद को स्वीकार करने से देश और उनके परिवार पर कुछ ऐसा संकट आ सकता है, जो देश को गहरी चोट पहुंचा सकता है. उन्होंने लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री का पद कैसे स्वीकार कर सकती थी, जब मुझे पता था कि इससे मेरे देश को गहरी चोट पहुंच सकती है?' उन्होंने लिखा कि उन्हें राजीव गांधी की बहुत याद आ रही थी.

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कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लिखती हैं कि आखिरकार रातभर खुद से जूझने के बाद उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी और प्रधानमंत्री नहीं बनने के पुराने फैसले पर कायम रहने का निश्चय किया. सुबह उन्होंने राहुल को बताया कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी, राहुल ने भी इसे सही निर्णय बताया, यूपीए गठबंधन के नेताओं के साथ एक बैठक तय हुई थी, उन्हें अगली दोपहर मेरे घर आना था, हमने तय कर लिया था कि हम पीएम पद स्वीकार नहीं करेंगे.

सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया पीएम पद

सोनिया गांधी के मुताबिक, गठबंधन के नेता उनके आवास पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए मनाते रहे. जब उन्होंने इनकार किया तो नेता उनके आसपास खड़े हो गए और कहने लगे कि वे उनका फैसला स्वीकार नहीं करेंगे. सोनिया ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी नेताओं ने उनसे प्रधानमंत्री बनने की अपील की थी.

हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री का पद कभी उनका लक्ष्य नहीं रहा और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के मुताबिक इस जिम्मेदारी को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता या पद हासिल करना नहीं, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष नींव और गरीबों के हितों की रक्षा करना है.

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प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का फैसला लेने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. उस समय कांग्रेस में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता इस पद के योग्य थे, लेकिन मनमोहन सिंह उनकी पहली पसंद थे.

मनमोहन सिंह को कैसे पीएम के लिए चुना

सोनिया गांधी के मुताबिक, मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनकी छवि बेदाग थी और जिन्हें शासन चलाने का व्यापक अनुभव था. वह कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य थे और पार्टी के किसी भी गुट से जुड़े नहीं थे. सोनिया ने कहा कि उस समय कांग्रेस को वामपंथी विचारधारा के करीब माना जाता था और सरकार को कम्युनिस्ट दलों का भी समर्थन मिलना था. ऐसे में उन्हें लगा कि मनमोहन सिंह की नियुक्ति से सरकार की आर्थिक नीतियों और शासन क्षमता को लेकर लोगों की आशंकाएं दूर होंगी.

सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के आर्थिक अनुभव का भी उल्लेख किया है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1990 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी. उनकी शैक्षणिक योग्यता, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और प्रशासनिक समझ उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती थी, ऐसे में उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया और देश के पीएम बने.

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