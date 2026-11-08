अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर भारत की दो टूक, F-16 पर कर ली 5700 करोड़ की डील

अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण के लिए 686 मिलियन डॉलर यानी करीब 5700 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. इस फैसले के बाद भारत में आलोचना शुरू हो गई है. आलोचक अमेरिका पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं. उनका सवाल है कि एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.

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दूसरी तरफ परमाणु हथियार रखने वाले पाकिस्तान जैसे सहयोगी को सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है. इस पैकेज में कोई परमाणु हथियार शामिल नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि विमानों की नेविगेशन, संचार व्यवस्था और बचाव क्षमता में सुधार से पाकिस्तान की मौजूदा परमाणु हमले की क्षमता भारत के खिलाफ और प्रभावी हो सकती है.

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यह सैन्य आधुनिकीकरण पैकेज मुख्य रूप से पाकिस्तान वायुसेना के F-16 विमानों को अपग्रेड करने के लिए है. इसमें विमानों की नेविगेशन यानी रास्ता तय करने की व्यवस्था, संचार प्रणाली और सर्वाइवेबिलिटी यानी हमले के दौरान बच निकलने की क्षमता को बेहतर बनाया जाएगा. इन सुधारों से विमान ज्यादा सटीक तरीके से लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, बेहतर समन्वय कर सकेंगे और दुश्मन के रडार या मिसाइलों से बचने में सक्षम होंगे.

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अमेरिका का कहना है कि इसमें परमाणु हथियार या उनसे जुड़े सिस्टम शामिल नहीं हैं. फिर भी विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि आधुनिक नेविगेशन और संचार सुविधाएं परमाणु हथियार ले जाने वाले मिशनों में भी विमान की क्षमता बढ़ा सकती हैं. पाकिस्तान के पास पहले से F-16 विमान हैं और वे उसकी वायुसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं.

भारत की आपत्ति और दोहरे मापदंड का सवाल

भारत में इस सौदे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई है. आलोचक पूछ रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्ती बरत रहा है और युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देश को लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है.

पाकिस्तान अमेरिका का पुराना सैन्य सहयोगी रहा है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सुरक्षा और परमाणु प्रसार के मुद्दे पर अलग-अलग देशों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है. भारत के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं. ऐसे में पड़ोसी देश की वायुसेना को मजबूत करना भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है.

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एक्सपर्ट्स के अनुसार नेविगेशन और संचार सुधार से विमान रात में या खराब मौसम में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने वाले सिस्टम विमान को दुश्मन की वायु रक्षा से बचने में मदद करते हैं. ये सुविधाएं सामान्य युद्ध के अलावा परमाणु हमले की क्षमता को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि आधुनिक विमान ज्यादा सुरक्षित और सटीक तरीके से मिशन पूरा कर सकते हैं.

भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि दोनों देशों के बीच सैन्य संतुलन संवेदनशील है. कोई भी बड़ा सैन्य सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को प्रभावित करता है. अमेरिका का यह कदम उसके रणनीतिक हितों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन भारत जैसे साझेदार देश में इससे अविश्वास पैदा होने की संभावना रहती है.

आगे की चुनौती और राजनयिक पहलू

यह सौदा सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि व्यापक कूटनीतिक संदेश भी देता है. अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत के साथ भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है. दोनों रिश्तों में संतुलन बनाना अमेरिका के लिए चुनौती है. भारत की ओर से उठाए गए दोहरे मापदंड के सवाल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन सकते हैं.

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे सौदों से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा रहता है. भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, लेकिन पड़ोसी देश की क्षमता में वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कुल मिलाकर यह विकास दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बनाता दिख रहा है. अमेरिका को अपने फैसलों के क्षेत्रीय प्रभावों पर भी विचार करना होगा ताकि सहयोगी देशों के बीच विश्वास बना रहे.

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