ट्रक ड्राइवर को जिंदगी में पहली बार मिला दीवाली गिफ्ट, वीडियो हुआ वायरल

दिवाली पर महंगे गिफ्ट और बड़े बोनस की खबरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर को मिला तोहफा सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है. सुरेश मौर्य पिछले 11 साल से ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं. इस दिवाली उनके मालिक ने अचानक उन्हें गिफ्ट हैम्पर और कैश बोनस देकर सरप्राइज कर दिया. गिफ्ट खोलते वक्त सुरेश की खुशी देखने लायक थी.

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कपड़ों से लेकर काजू कतली तक, हैम्पर में क्या-क्या था?

सुरेश को मिले हैम्पर में रोजमर्रा के काम आने वाली कई चीजें थीं. इसमें एक नई शर्ट, पैंट, मिल्टन का टिफिन बॉक्स सेट और थर्मस फ्लास्क शामिल था. इसके अलावा 1 किलो काजू कतली का डिब्बा और 1,000 रुपये कैश भी दिए गए.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सुरेश एक-एक करके गिफ्ट खोलते नजर आते हैं. हर नया सामान निकलने पर उनके चेहरे की खुशी साफ दिखाई देती है. वह गिफ्ट को कैमरे के सामने दिखाते हैं और बेहद उत्साहित नजर आते हैं.

बोले- जिंदगी में पहली बार मिला ऐसा गिफ्ट

इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान सुरेश के रिएक्शन ने खींचा. गिफ्ट खोलते हुए उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में यह पहली बार है, जब उन्हें अपने काम के लिए इस तरह के गिफ्ट और सम्मान मिला है.उनकी खुशी सिर्फ महंगे सामान की वजह से नहीं थी. 11 साल की मेहनत को याद करके जिस तरह उन्हें सम्मान दिया गया, वह पल उनके लिए ज्यादा खास था.

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24 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

सुरेश के गिफ्ट खोलने का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है. इसे अब तक 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके मालिक के इस अंदाज की जमकर तारीफ की.

कई लोगों ने कहा कि कर्मचारी के काम की सराहना करने के लिए हमेशा बड़ा बोनस या महंगा गिफ्ट जरूरी नहीं होता. कभी-कभी छोटी सी कोशिश और सम्मान भी किसी के लिए बहुत मायने रखता है.

'गिफ्ट से ज्यादा सम्मान मायने रखता है'

सुरेश के लिए यह दिवाली हैम्पर सिर्फ कपड़े, मिठाई और कैश का पैकेट नहीं था. यह इस बात का एहसास था कि 11 साल से की जा रही उनकी मेहनत को कोई देख और समझ रहा है.

सोशल मीडिया यूजर्स को भी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई. लोगों ने कहा कि दिवाली के सबसे यादगार तोहफे हमेशा सबसे महंगे नहीं होते. कई बार किसी को यह महसूस करा देना कि उसकी मेहनत की कद्र होती है, उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता.

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