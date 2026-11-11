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'सड़क पर गड्ढे थे, इसलिए दबा एक्सीलेटर...' कानपुर THAR हादसे में LIC एजेंट की मौत पर इटली से लौटी गीत सचान की सफाई

कानपुर में थार गाड़ी से एलआईसी एजेंट संतोष सिंह को कुचलने के आरोपी बालू ठेकेदार की बेटी गीत सचान को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद थाने से ही जमानत दे दी. जमानत मिलने के बाद गीत सचान, उनके पिता गुड्डू सचान और वकील अनंत शर्मा ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी.

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थार कांड में आरोपी गीत सचान की सफाई (Photo- ITG)
थार कांड में आरोपी गीत सचान की सफाई (Photo- ITG)

यूपी के कानपुर में छोटी दिवाली के दिन बालू ठेकेदार गुड्डू सचान की बेटी गीत सचान ने थार गाड़ी से स्कूटी सवार एलआईसी एजेंट संतोष सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. संतोष सिंह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने जा रहे थे. हादसे के बाद गिरफ्तार हुई आरोपी गीत सचान को महज 2 घंटे में थाने से जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद अपने पिता और वकील के साथ मीडिया के सामने आई गीत सचान ने बताया कि सड़क पर बहुत गड्ढे थे, जिससे पैर एक्सीलेटर पर चला गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एजेंट से टकरा गई.

गड्ढों के कारण बिगड़ा गाड़ी का संतुलन

गीत सचान ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण दुर्घटना हुई. वह इटली में पढ़ाई कर रही हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिससे वह पहले भी दिल्ली तक गाड़ी चलाकर जा चुकी हैं. घटना के बाद वह अंकल को बचाना चाहती थीं और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन भीड़ के उग्र होने पर वह मौके से हट गईं. उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार से माफी मांगी है.

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पिता बोले- बेटी नहीं करती नशा, परिवार से मिलने की कोशिश की

गीत सचान के पिता गुड्डू सचान ने बताया कि उनकी बेटी शराब या नशा नहीं करती है. उन्होंने समाज और मीडिया में लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि घर में गाड़ी है तो बच्चे चलाते ही हैं और किसी को मारने की कोई मंशा नहीं थी. उस सड़क पर गड्ढों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने और संवेदना व्यक्त करने के लिए वीडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश भी की थी.

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वकील का तर्क- हत्या की मंशा नहीं, सड़क हादसे का मामला

गीत के वकील अनंत शर्मा ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा था, जबकि आरोपी और मृतक के बीच कोई पुरानी पहचान या दुश्मनी नहीं थी. कोर्ट में ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने और हत्या की मंशा न होने की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने गीत सचान की जमानत याचिका मंजूर कर ली. वकील ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा था.

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