चलती बाइक पर महिला को आगे बैठाकर युवक करने लगा रोमांस, रामवन गमन मार्ग का VIDEO वायरल

यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर एक ऐसी हरकत कैमरे में कैद हुई है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. एक युवक चलती बाइक पर महिला को आगे बैठाकर न सिर्फ तेज रफ्तार में सफर करता रहा, बल्कि उसके साथ रोमांस करता भी नजर आया. बाइक पर दोनों का यह अंदाज किसी फिल्मी सीन जैसा जरूर दिख रहा था, लेकिन सड़क पर की गई यह लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी. राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

वीडियो सामने आने के बाद यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खास बात यह है कि जिस दौरान पुलिस लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, उसी बीच सड़क पर इस तरह की खतरनाक हरकत सामने आई है. मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बसेड़ी स्थित रामवन गमन मार्ग का बताया जा रहा है. पुलिस ने भी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

अपाचे बाइक पर महिला को आगे बैठाकर सड़क पर फर्राटा

वायरल वीडियो में एक युवक अपाचे बाइक चलाता दिखाई दे रहा है. उसके आगे बाइक पर एक महिला बैठी हुई है. दोनों चलती बाइक पर एक-दूसरे के करीब नजर आते हैं. युवक कभी महिला के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई देता है तो कभी बाइक की रफ्तार बढ़ाता नजर आता है. इस दौरान बाइक सड़क पर लगातार आगे बढ़ती रहती है. सबसे गंभीर बात यह है कि युवक का ध्यान सड़क और यातायात की स्थिति के बजाय महिला के साथ दिखाई दे रहे व्यवहार पर नजर आता है. बाइक पर इस तरह बैठकर सफर करना और चलती गाड़ी में ध्यान भटकाने वाली हरकत करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है.

Advertisement

राहगीरों ने जब यह नजारा देखा तो किसी ने अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया. देखते ही देखते यह क्लिप चर्चा में आ गई. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कुछ लोग सड़क पर अपनी जान के साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालने से क्यों नहीं हिचकते?

आमतौर पर बाइक पर पीछे बैठकर सफर करने वाले यात्री के लिए भी सुरक्षा के नियम तय हैं, लेकिन यहां युवक ने महिला को आगे बैठा रखा था. चलती बाइक पर इस तरह बैठने से चालक का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है. सड़क पर अचानक कोई वाहन सामने आ जाए या बाइक का संतुलन बिगड़ जाए तो गंभीर हादसा हो सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे यातायात नियमों का खुला उल्लंघन बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि सड़क पर इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

यातायात माह में सड़क पर दिखी लापरवाही

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब पुलिस और यातायात विभाग लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं. यातायात माह के दौरान हेलमेट पहनने, निर्धारित गति से वाहन चलाने, दोपहिया वाहन पर सुरक्षित तरीके से बैठने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद कुछ लोग सड़क को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं. चलती बाइक पर इस तरह की हरकत केवल बाइक सवारों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है.

Advertisement

मामले को लेकर डीएसपी चायल शिवांक सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान और वह कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और महिला की पहचान क्या है और घटना कब की है. अब देखना होगा कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है. फिलहाल रामवन गमन मार्ग का यह वीडियो कौशाम्बी में चर्चा का विषय बना हुआ है

---- समाप्त ----