CRPF खरीदेगी सुसाइड ड्रोन, दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की तैयारी

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक युद्ध तकनीकों को अपना रहा है. बल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमले के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन खरीदने की तैयारी में जुटा है. ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने वाले नहीं बल्कि गाइडेड मिसाइल की तरह लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं. CRPF ने कंपनियों से 25 नवंबर 2026 तक इन ड्रोनों की विस्तृत तकनीकी जानकारी मांगी है, जिससे साफ है कि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.

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लोइटरिंग म्यूनिशन को आम भाषा में आत्मघाती या कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है. ये हवा में कुछ समय तक मंडराते रहते हैं. टारगेट की पुष्टि करते हैं. फिर खुद को लक्ष्य पर गिराकर विस्फोट करते हैं. पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले इनमें ज्यादा लचीलापन और सटीकता होती है.

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CRPF जैसे बल के लिए यह तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूर से ही हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट कर सकती है बिना जवानों को सीधे खतरे में डाले. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ड्रोन छापामार युद्ध और आतंक विरोधी अभियानों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

मांगी गई तकनीकी क्षमताएं और मानक

CRPF ने इन ड्रोनों के लिए स्पष्ट मानक तय किए हैं. प्रत्येक ड्रोन में कम से कम 1.5 किलोग्राम वजन के दो हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जाने की क्षमता होनी चाहिए. न्यूनतम मारक रेंज 15 किलोमीटर और उड़ान समय कम से कम 30 मिनट तय किया गया है.

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लक्ष्य पर हमला करने के बाद इसका प्रभाव क्षेत्र यानी इम्पैक्ट रेडियस 10 मीटर रखा गया है. ये विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि ड्रोन न सिर्फ दूर तक पहुंच सके बल्कि सटीक निशाना भी लगा सके. निगरानी और हमले दोनों क्षमताओं के संयोजन से ये ड्रोन युद्धक्षेत्र में बहुआयामी भूमिका निभा सकेंगे.

इस तकनीक से सबसे पहले मणिपुर में तैनात CRPF की कोबरा बटालियन को मजबूती मिलने की उम्मीद है. मणिपुर में पहले से दो कोबरा बटालियन तैनात हैं और तीसरी की तैनाती भी जल्द हो सकती है. वहां की जटिल सुरक्षा स्थिति में ऐसे सटीक हमले वाले ड्रोन बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं.

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इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में विशेष ऑपरेशन के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल अहम माना जा रहा है. आतंकी संगठनों से निपटने के दौरान जरूरत पड़ने पर इन ड्रोनों का सहारा लिया जा सकता है. विश्लेषण बताता है कि यह खरीद सिर्फ एक हथियार खरीद नहीं बल्कि सुरक्षा बलों की रणनीति में गुणात्मक बदलाव का संकेत है.

कुल मिलाकर CRPF का यह कदम आधुनिक युग की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा में सकारात्मक और आवश्यक प्रयास लगता है. तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन और समय पर खरीद प्रक्रिया पूरी होने से बल की क्षमताएं और मजबूत होंगी.

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