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Actress Third Marriage: 51 की एक्ट्रेस ने मक्का में रचाई तीसरी शादी, बिजनेसमैन दूल्हे संग किया उमराह, बोली- शादी हनीमून पीरियड नहीं

पाकिस्तानी एक्ट्रेस किरण खान ने 51 की उम्र में तीसरी शादी करके घर बसा लिया है. शादी को लेकर वो पहले से ही हेडलाइन्स में थीं, लेकिन अब उन्होंने शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. जानना नहीं चाहेंगे आप?

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51 साल की किरण खान ने फिर से शादी करके घर बसा लिया है (Photo: Instagram/@kirankhan_koffeewithkiran)
51 साल की किरण खान ने फिर से शादी करके घर बसा लिया है (Photo: Instagram/@kirankhan_koffeewithkiran)

किरण खान पाकिस्तानी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने ड्रामा सीरियल्स में काम करने के साथ कई मॉर्निंग शोज होस्ट भी किए हैं. लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के साथ वो पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. 

किरण खान ने की तीसरी शादी
किरण खान ने अब 51 की उम्र में तीसरी शादी कर ली है. अपनी शादी को लेकर वो हेडलाइन्स में बनी हुई हैं. किरण खान ने इस साल सितंबर में पॉपुलर पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत की है. दोनों ने मक्का में सादगी से निकाह किया और फिर एक साथ उमराह भी किया. 

तीसरी शादी के बाद अब किरण खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस और होस्ट निदा यासिर के शो में गेस्ट बनकर पहुंचीं. किरण खान ने शो में लड़कियों के शादी को लेकर मानसिक रवैये पर बात की, जो शादी को लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक ख्याल रखती हैं. 

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किरण खान शादी पर बोलीं- मुझे लगता है कि शादी को लेकर आम गलतफहमी यह है कि यह सिर्फ एक हनीमून पीरियड की तरह है, जहां सब कुछ अच्छा और प्यार भरा होगा. यही वो बाते थीं, जो कम उम्र में शादी करने के बाद मेरे दिमाग में थीं.

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'इस मानसिकता के कारण अक्सर लोगों को यह लगने लगता है कि शायद उन्होंने सही फैसला नहीं लिया. लेकिन असलियत में शादी के बाद हनीमून पीरियड एक एडजस्टमेंट का दौर होता है, क्योंकि अलग-अलग सोच वाले दो लोग साथ रहना शुरू करते हैं.'

 

किरण आगे बोलीं- आप इस दौरान एक-दूसरे के बारे में नई बातें जानते हैं, जिनके साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ता है. किसी ख्याली पुलाव में न जिएं और अपने रिश्ते की तुलना उन कपल्स से न करें, जिन्हें आप रील्स या सोशल मीडिया पर देखते हैं. इमेजिनेशन के पीछे भागना बंद करें. 

'हनीमून पीरियड को एक एडजस्टमेंट के तौर पर ही देखना चाहिए. एक बार जब आप एक-दूसरे को समझ जाते हैं, तो आप हनीमून फेज को एन्जॉय कर पाते हैं. इसके अलावा अपनी बातचीत कभी बंद न करें. आपको अपनी बात आराम से रखनी चाहिए. '

 

किरण ने की तीसरी शादी

किरण खान की बात करें तो वो 51 साल की हैं. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो किरण खान की ये तीसरी शादी है. उनके पहले एक्स हसबैंड का नाम मीडिया में नहीं है. पहली शादी से उनका एक बेटा है. तलाक के बाद किरण खान ने साला 2013 में रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर नाजिर अली से दूसरी शादी की थी. लेकिन कुछ साल बाद उनकी ये शादी भी टूट गई थी. अब 2026 में उन्होंने 51 की उम्र में बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से तीसरी शादी करके घर बसा लिया है. 

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