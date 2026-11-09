scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Student Part Time Jobs: पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं कमाई, स्टूडेंट्स के काम आएंगी ये 5 ट्रिक्स

छात्र पढ़ाई के साथ क्विक डिलीवरी, राइड शेयरिंग, हाउसकीपिंग, ब्यूटी सेवाओं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से पार्ट-टाइम कमाई कर सकते हैं. ये विकल्प उन्हें अपनी सुविधा और हुनर के मुताबिक काम के घंटे चुनने, साप्ताहिक या मासिक भुगतान पाने और अपने खर्च खुद उठाने का मौका देते हैं.

Advertisement
X
स्टूडेंट्स साइड हसल से कर सकते हैं कमाई. (AI Generated Image)
स्टूडेंट्स साइड हसल से कर सकते हैं कमाई. (AI Generated Image)

आज के समय में पढ़ाई के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना युवाओं और छात्रों की चाहत है. स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई जारी रखते हुए पॉकेट मनी कमाना या अपने खर्च खुद उठाना अब आसान हो गया है. गिग इकॉनमी और मांग के हिसाब से सेवा देने वाले प्लेटफॉर्म आने से छात्रों के लिए कमाई के कई लचीले विकल्प खुले हैं.

पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम कमाई करने के इन 5 विकल्पों में क्विक डिलीवरी, राइड शेयरिंग, हाउसकीपिंग, ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और डिजिटल काम शामिल हैं. छात्र अपनी सुविधा, हुनर और पढ़ाई के समय के मुताबिक इनमें से कोई विकल्प चुन सकते हैं.

1. क्विक डिलीवरी पार्टनर: अगर आपके पास साइकिल, बाइक या स्कूटी है, तो डिलीवरी का काम छात्रों के लिए लोकप्रिय पार्ट-टाइम विकल्पों में से एक है. स्विगी और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए तय घंटों की पाबंदी नहीं होती है. आप अपनी क्लास के समय के मुताबिक ऐप पर लॉग इन करके 2 से 4 घंटे काम कर सकते हैं. कमाई पूरी की गई डिलीवरी, दूरी और ऑर्डर की संख्या पर निर्भर करती है. कंपनियां साप्ताहिक भुगतान और दुर्घटना बीमा जैसे सुरक्षा लाभ भी देती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delivery Partner Health
क्या डिलीवरी पार्टनर्स को मुफ्त मिलती हैं मेडिकल सुविधाएं? जानें नियम
delivery partner jobs
सिर्फ इन 3 स्टेप में बन जाएंगे गिग वर्कर, फिर होगी हज़ारों में कमाई
Delivery Boy Rules
ड्यूटी पर पी सिगरेट-शराब तो डिलीवरी बॉय की जाएगी नौकरी?
delivery partner rules
ना कोई अधिकार, गलती पर कटेंगे पैसे! डिलीवरी पार्टनर बनने के ये नुकसान
Delivery Partner Rules
इन गलतियों पर चली जाती है डिलीवरी पार्टनर की नौकरी!
Advertisement

2. राइड शेयरिंग और कैप्टन का काम: बाइक चलाने के शौकीन छात्र रैपिडो या उबर जैसे बाइक टैक्सी और राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कैप्टन बन सकते हैं. कॉलेज आने-जाने के रास्ते में या खाली समय में सवारी लेकर कमाई की जा सकती है. इस काम में भी घंटों की पाबंदी नहीं होती है. हालांकि, प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन करे और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो.

3. हाउसकीपिंग और क्विक सर्विस एक्सपर्ट: घर के कामों या साफ-सफाई में कुशल छात्र पढ़ाई के बाद कुछ घंटे देकर स्नैबिट या प्रोंटो जैसे हाउसकीपिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. इन ऐप के जरिए बर्तन धोने, झाड़ू-पोछा और घर की डीप क्लीनिंग जैसे कामों की बुकिंग मिलती है. छात्र अपनी सुविधा के मुताबिक 4 से 6 घंटे की पार्ट-टाइम शिफ्ट चुन सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पेशेवर हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं. उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलता है.

4. ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं: ब्यूटीशियन, स्किन केयर या ग्रूमिंग से जुड़ा हुनर रखने वाली छात्राएं पढ़ाई के साथ येसमैडम जैसे ब्यूटी और वेलनेस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं. यह विकल्प उन छात्राओं और युवाओं के लिए है, जो पढ़ाई के समय के मुताबिक अपने काम के घंटे खुद तय करना चाहते हैं. इसमें घर-घर जाकर सैलून सेवाएं या स्किन केयर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. इस काम में कमाई के अच्छे अवसर हैं और कंपनियां सुरक्षा के साथ आपात स्थिति में मदद भी देती हैं.

Advertisement

5. ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और डिजिटल काम: बाहर जाकर काम नहीं करने वाले छात्र घर से पढ़ाई के साथ कमाई के लिए डिजिटल और फ्रीलांसिंग का विकल्प चुन सकते हैं. कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया संभालने और ट्यूशन जैसे काम लैपटॉप या फोन से किए जा सकते हैं. इनमें समय की पूरी पाबंदी नहीं होती है. छात्र रात में या सुबह पढ़ाई के बाद अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं.

इन पार्ट-टाइम कामों की खासियत यह है कि छात्र अपनी पढ़ाई के मुताबिक काम का समय चुन सकते हैं. गिग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपनी सुविधा के मुताबिक घंटे तय करने, साप्ताहिक या मासिक भुगतान पाने और अपने पैरों पर खड़े होने का विकल्प दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹5,000 से ₹20,000 तक के Air Purifier में क्या देखें? खरीदने से पहले समझ लें ये जरूरी बातें |
    Optical Illusion: तस्वीर में कितने तोते छिपे हैं? पहली नजर में नहीं मिलेगा सही जवाब! |
    माता-पिता के कदमों में बैठीं करीना-करिश्मा, नानू को गले लगाते दिखे तैमूर |
    E20 पर कर्नाटक सरकार की टेस्टिंग पर ऑयल कंपनियों और राज्य सरकार के दावे क्या-क्या हैं?, 5 points में समझें |
    'दुनिया हिला देंगे...', अक्षर पटेल ने अर्शदीप सिंह को चिढ़ाया, ऋतुराज गायकवाड़ के सामने खुद भी घिरे, VIDEO |
    Diwali 2026: दिवाली के बाद पूजा की बची सामग्री का क्या करें? कूड़ेदान में डालने से पहले पढ़ लें ये खबर |
    नोएडा: पैर में टच हुई स्कूटी तो हुआ विवाद, पीट-पीटकर युवक की हत्या |
    प्रभु श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध तक, देखें रामायण के प्रसंग आजतक पर |
    'इतना याराना हो गया...', उबल पड़े अदनान सामी, बोले- तमीज सीख लो |
    PAK vs SL: एक साथ इन 4 धुरंधरों का हुआ डेब्यू, मिली प्लेइंग इलेवन में एंट्री, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का बड़ा फैसला
    Advertisement