Student Part Time Jobs: पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं कमाई, स्टूडेंट्स के काम आएंगी ये 5 ट्रिक्स

आज के समय में पढ़ाई के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना युवाओं और छात्रों की चाहत है. स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई जारी रखते हुए पॉकेट मनी कमाना या अपने खर्च खुद उठाना अब आसान हो गया है. गिग इकॉनमी और मांग के हिसाब से सेवा देने वाले प्लेटफॉर्म आने से छात्रों के लिए कमाई के कई लचीले विकल्प खुले हैं.

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पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम कमाई करने के इन 5 विकल्पों में क्विक डिलीवरी, राइड शेयरिंग, हाउसकीपिंग, ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और डिजिटल काम शामिल हैं. छात्र अपनी सुविधा, हुनर और पढ़ाई के समय के मुताबिक इनमें से कोई विकल्प चुन सकते हैं.

1. क्विक डिलीवरी पार्टनर: अगर आपके पास साइकिल, बाइक या स्कूटी है, तो डिलीवरी का काम छात्रों के लिए लोकप्रिय पार्ट-टाइम विकल्पों में से एक है. स्विगी और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए तय घंटों की पाबंदी नहीं होती है. आप अपनी क्लास के समय के मुताबिक ऐप पर लॉग इन करके 2 से 4 घंटे काम कर सकते हैं. कमाई पूरी की गई डिलीवरी, दूरी और ऑर्डर की संख्या पर निर्भर करती है. कंपनियां साप्ताहिक भुगतान और दुर्घटना बीमा जैसे सुरक्षा लाभ भी देती हैं.

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2. राइड शेयरिंग और कैप्टन का काम: बाइक चलाने के शौकीन छात्र रैपिडो या उबर जैसे बाइक टैक्सी और राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कैप्टन बन सकते हैं. कॉलेज आने-जाने के रास्ते में या खाली समय में सवारी लेकर कमाई की जा सकती है. इस काम में भी घंटों की पाबंदी नहीं होती है. हालांकि, प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन करे और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो.

3. हाउसकीपिंग और क्विक सर्विस एक्सपर्ट: घर के कामों या साफ-सफाई में कुशल छात्र पढ़ाई के बाद कुछ घंटे देकर स्नैबिट या प्रोंटो जैसे हाउसकीपिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. इन ऐप के जरिए बर्तन धोने, झाड़ू-पोछा और घर की डीप क्लीनिंग जैसे कामों की बुकिंग मिलती है. छात्र अपनी सुविधा के मुताबिक 4 से 6 घंटे की पार्ट-टाइम शिफ्ट चुन सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पेशेवर हर महीने अच्छी कमाई कर रहे हैं. उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलता है.

4. ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं: ब्यूटीशियन, स्किन केयर या ग्रूमिंग से जुड़ा हुनर रखने वाली छात्राएं पढ़ाई के साथ येसमैडम जैसे ब्यूटी और वेलनेस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं. यह विकल्प उन छात्राओं और युवाओं के लिए है, जो पढ़ाई के समय के मुताबिक अपने काम के घंटे खुद तय करना चाहते हैं. इसमें घर-घर जाकर सैलून सेवाएं या स्किन केयर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. इस काम में कमाई के अच्छे अवसर हैं और कंपनियां सुरक्षा के साथ आपात स्थिति में मदद भी देती हैं.

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5. ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और डिजिटल काम: बाहर जाकर काम नहीं करने वाले छात्र घर से पढ़ाई के साथ कमाई के लिए डिजिटल और फ्रीलांसिंग का विकल्प चुन सकते हैं. कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया संभालने और ट्यूशन जैसे काम लैपटॉप या फोन से किए जा सकते हैं. इनमें समय की पूरी पाबंदी नहीं होती है. छात्र रात में या सुबह पढ़ाई के बाद अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं.

इन पार्ट-टाइम कामों की खासियत यह है कि छात्र अपनी पढ़ाई के मुताबिक काम का समय चुन सकते हैं. गिग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपनी सुविधा के मुताबिक घंटे तय करने, साप्ताहिक या मासिक भुगतान पाने और अपने पैरों पर खड़े होने का विकल्प दिया है.

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