चीन में ड्रोन से अंतिम विदाई का वीडियो वायरल, बदल रहा अंतिम संस्कार का तरीका

जानिए कैसे चीन में अंतिम विदाई के तरीके में नई तकनीक की एंट्री हो रही है.

और पढ़ें

किसी अपने की मौत के बाद उसे अंतिम विदाई देना हर परिवार के लिए भावुक पल होता है. आमतौर पर लोग अंतिम संस्कार के दौरान फूलों, प्रार्थनाओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों का सहारा लेते हैं. लेकिन चीन में अब अंतिम विदाई देने का एक अनोखा तरीका चर्चा में है. यहां कुछ लोग ड्रोन की मदद से ऐसी विदाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आसमान में चमकती हुई देवी गुआनयिन (Goddess of Mercy) की आकृति दिखाई देती है. यह आकृति एक ड्रोन की मदद से बनाई गई है. इतना ही नहीं, एक दूसरे ड्रोन को सारस पक्षी जैसा रूप दिया गया है. चीन में सारस को मौत के बाद आत्मा के स्वर्ग जाने से जोड़कर देखा जाता है. इस तरह ड्रोन के जरिए दी जाने वाली यह विदाई वहां की पुरानी मान्यताओं और नई तकनीक का अनोखा मेल दिखाती है.

Advertisement

चीन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंतिम संस्कार का अनोखा नजारा देखने को मिला. इसमें परिवार के लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा होकर आसमान की ओर देख रहे हैं. तभी रोशनी से सजे दो ड्रोन उड़ान भरते हैं. इनमें से एक ड्रोन को सारस पक्षी और दूसरे को देवी गुआनयिन के रूप में तैयार किया गया है. चीन में देवी गुआनयिन को दया और करुणा की देवी माना जाता है. वहीं सारस पक्षी को लेकर वहां एक पुरानी मान्यता है. माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति सारस पर सवार होकर स्वर्ग की ओर जाता है. इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए इस अंतिम विदाई को तैयार किया गया.

ड्रोन से सुनाई दी मृतक की आवाज

इस पूरे आयोजन की सबसे खास बात इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है. सारस के आकार वाले ड्रोन से उस बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जिसकी मौत हुई थी. यह आवाज एआई की मदद से उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग के आधार पर तैयार की गई थी. इस आवाज में मृतक अपने परिवार के लिए संदेश देते सुनाई देते हैं. वह कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर मेहनत सिर्फ इसलिए की, ताकि उनका परिवार सुखी और स्वस्थ रहे. वह यह भी कहते हैं कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत जिंदगी का हिस्सा हैं. कोई भी इंसान हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकता.

Advertisement

इसके बाद देवी गुआनयिन के रूप में तैयार किए गए दूसरे ड्रोन से महिला की आवाज सुनाई देती है. इसमें कहा जाता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ ले जाने आई हैं. परिवार के लोगों को सुखी और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं भी दी जाती हैं. इसके बाद दोनों ड्रोन धीरे-धीरे आसमान की ओर उड़ने लगते हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मंत्र 'ग्रेट कंपैशन मंत्र' सुनाई देता है. इस तरह तकनीक की मदद से अंतिम विदाई को एक अलग रूप दिया गया.

एक ड्रोन का किराया करीब 60 हजार रुपये

इस तरह की अंतिम विदाई सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक नया कारोबार भी सामने आ रहा है. ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, एक ड्रोन को किराये पर लेने का खर्च करीब 5,000 चीनी युआन यानी लगभग 60 हजार रुपये है. वहीं दो ड्रोन के इस्तेमाल पर करीब 10,000 युआन यानी लगभग 1.20 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं. हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाए गए अंतिम संस्कार की सही जगह और परिवार की ओर से इस सेवा पर किए गए खर्च की जानकारी सामने नहीं आई है.

इस अनोखे तरीके पर लोगों की राय बंटी

ड्रोन से अंतिम विदाई देने का यह तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोगों को यह नया और रचनात्मक तरीका लगा. उनका कहना है कि इससे परिवारों को अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई देने का एक और विकल्प मिल सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं. उनका मानना है कि अंतिम संस्कार एक गंभीर और भावुक मौका होता है. ऐसे में ड्रोन से होने वाला यह प्रदर्शन कुछ लोगों को अजीब और बेतुका लग सकता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन से अंतिम संस्कार की गंभीरता कम हो सकती है.

Advertisement

चीन में बदल रहा है अंतिम संस्कार का तरीका

चीन में अंतिम संस्कार से जुड़ी पुरानी परंपराओं में अब नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है. और ड्रोन जैसी तकनीकों के जरिए लोगों को अलग-अलग तरह की सेवाएं दी जा रही हैं. कहीं मृत व्यक्ति की पुरानी आवाज को दोबारा तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ड्रोन के जरिए अंतिम विदाई को खास बनाया जा रहा है. इस तरह के बदलाव दिखाते हैं कि अब अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाओं में भी तकनीक की जगह बन रही है. हालांकि, यह कितना सही है और क्या इससे किसी अपने को खोने का दुख कम हो सकता है, इस पर लोगों की राय अलग-अलग है.

आखिरकार, यह मामला सिर्फ ड्रोन के इस्तेमाल का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि बदलते समय में लोग अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरह नए तरीके अपना रहे हैं.

---- समाप्त ----