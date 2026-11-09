17 साल की शौर्या के टूट गए थे सपने, सर्जरी के बाद ट्रायल में भी गिरीं... फिर यूथ ओलंपिक में रच दिया इतिहास!

सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित यूथ ओलंपिक में महाराष्ट्र की 17 साल की धाविका शौर्या अंबुरे ने इतिहास रच दिया. नौ महीने तक चोट का दर्द झेलना, सर्जरी के बाद दोबारा दौड़ने की तैयारी करना और फिर चयन के ट्रायल में भी नाकाम होना... शौर्या के लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. एक समय उन्हें लगा था कि उनके सारे सपने बिखर गए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता और अपनी वापसी को यादगार बना दिया.

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दरअसल, शौर्या इन खेलों में भारत की इकलौती ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थीं. उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.59 सेकंड का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर कांस्य पदक जीता और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

Shourya Avinash Ambure clocks a new personal best! 🇮🇳 She finishes second in Semi-Final 2 with a time of 13.77s to qualify for the Women's 100m Hurdles Final at #Dakar2026. #YouthOlympics #Athletics #OMEGAOfficialTimekeeper https://t.co/zSQa1Yauu3 — Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 8, 2026

नौ महीने तक झेला दर्द, टूट गए थे सपने

अपनी इस कामयाबी के बाद शौर्या ने कहा कि वह बेहद खुश हैं. उनके घुटने में ACL (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट) यानी घुटने को स्थिर रखने वाले अहम लिगामेंट में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. उन्होंने बताया कि इस चोट से पूरी तरह उबरने में नौ से दस महीने लगते हैं. पिछले साल एशियन यूथ गेम्स में दो पदक जीतने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वह 2026 में यूथ ओलंपिक की अच्छी तैयारी करेंगी, लेकिन चोट ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया.

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शौर्या ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं. मैं एसीएल सर्जरी से उबरकर यहां तक पहुंची हूं. एसीएल की चोट से पूरी तरह ठीक होने में नौ से दस महीने लगते हैं. पिछले साल मैंने एशियन यूथ गेम्स में दो पदक जीते थे. मुझे उम्मीद थी कि 2026 में यूथ ओलंपिक के लिए अच्छी तैयारी करूंगी, लेकिन एसीएल की चोट ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए. ये नौ महीने बेहद मुश्किल थे. मैंने वापसी के लिए काफी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग की.'

An ACL injury earlier this year and a #YouthOlympics podium finish months later! 🥉🇮🇳 Shaurya Ambure’s journey to the bronze medal at #Dakar2026 hasn’t been easy, making the final moment more special. 🙌 https://t.co/sxZMMtTdf0 — Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 8, 2026

नौवीं बाधा पर गिरकर चयन से चूकीं, फिर मिला दूसरा मौका

शौर्या की मुश्किलें चोट से उबरने के बाद भी खत्म नहीं हुईं. वापसी के बाद जब वह चयन के ट्रायल में उतरीं तो नौवीं बाधा पर गिर गईं और उनका चयन नहीं हो पाया. हालांकि, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी. कुछ अन्य कारणों से बेंगलुरु में बाधा दौड़ का दोबारा ट्रायल आयोजित किया गया. इसमें शौर्या ने शानदार प्रदर्शन किया और 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई कर लिया.

उन्होंने कहा, 'वापसी के लिए मैंने काफी मेहनत की थी. लेकिन ट्रायल में नौवीं बाधा पर गिर गई और चयन से चूक गई. इसके बाद बेंगलुरु में दोबारा ट्रायल हुआ. वहां मैंने जीत हासिल की और 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई किया. मुझे पता था कि किस्मत ही मुझे यहां तक लेकर आई है. मैं बेहद खुश हूं.'

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एक ही दिन में दो बार सुधारा अपना रिकॉर्ड

डकार में शौर्या का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. उन्होंने सेमीफाइनल में 13.77 सेकंड का समय निकालकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुधारा. इसके बाद फाइनल में उन्होंने एक बार फिर अपना रिकॉर्ड बेहतर किया और 13.59 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीत लिया.

चीन की झांग केई ने हवा की मदद से 13.17 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांस की अन्ना पीटर्स 13.57 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. शौर्या महज 0.02 सेकंड के अंतर से रजत पदक जीतने से चूक गईं.

A well-earned place on the podium! ✨ Shourya Avinash Ambure celebrates a memorable bronze in the women's 100m hurdles at #Dakar2026! 🇮🇳🥉 #YouthOlympics #Olympics https://t.co/Py9KzJSKeI — Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 8, 2026

18 महीने में तीन बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां

शौर्या की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 18 महीनों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी छाप छोड़ी है. वह एशियाई अंडर-18 चैम्पियनशिप में पदक जीत चुकी हैं. इसके बाद एशियन यूथ गेम्स में दो पदक अपने नाम किए. अब यूथ ओलंपिक का कांस्य उनके खाते में जुड़ गया है.

महज 17 साल की उम्र में गंभीर चोट, सर्जरी और चयन में नाकामी के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर पोडियम तक पहुंचना शौर्या के मजबूत इरादों की कहानी है. जिस चोट ने उनके सपनों को तोड़ दिया था, उसी से उबरकर उन्होंने यूथ ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया.

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