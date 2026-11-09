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Nagouri Dal Tadka Recipe: घर पर बनाएं राजस्थान की मशहूर नागौरी दाल तड़का, देसी घी और खुशबूदार मसालों से बढ़ेगा दोगुना स्वाद

Rajasthani Nagouri Dal Tadka Recipe: अगर आप रोजाना एक जैसी दाल खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो राजस्थानी नागौरी दाल तड़का बना सकते हैं. मसूर और अरहर की दाल से तैयार होने वाली यह डिश स्वाद में काफी लाजवाब होती है. आज हम आपको इस दाल को बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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राजस्थान की फेमस नागौरी दाल तड़का रेसिपी (Photo- ITG)
राजस्थान की फेमस नागौरी दाल तड़का रेसिपी (Photo- ITG)

Rajasthani Nagouri Dal Tadka Recipe: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. ज्यादातर घरों में रोजाना अरहर, मूंग या मसूर की दाल बनाई जाती है. लेकिन आप घर बैठे ढाबे जैसा चटपटा दाल खाना चाहते हैं तो राजस्थान की मशहूर नागौरी दाल तड़का ट्राई कर सकते हैं. मसूर और अरहर की दाल से तैयार होने वाली यह डिश देसी घी, जीरा, सौंफ और खुशबूदार मसालों की वजह से बेहद टेस्टी लगती है. इसे बनाना भी काफी आसान है. आप इसे लंच या डिनर में गरमा-गरम रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं नागौरी दाल तड़का बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और इसकी आसान रेसिपी क्या है. 

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1/2 कप साबुत मसूर दाल

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1/4 कप अरहर दाल

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच सौंफ

5-6 साबुत लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च

1 बड़ा चम्मच तेल

3 बड़े चम्मच देसी घी

नमक स्वादानुसार

कैसे बनाएं राजस्थानी नागौरी दाल तड़का?

  1. सबसे पहले साबुत मसूर और अरहर की दाल को अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद कुकर में दोनों दालें डालें. इसमें स्वादानुसार नमक और जरूरत के मुताबिक पानी मिलाकर 5-6 सीटी आने तक पका लें.
  2. अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, सौंफ और हींग डालकर कुछ सेकंड तक भूनें. इसके बाद बारीक कटे टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं. अब इसमें देगी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. मसालों को धीमी आंच पर कुछ देर भूनें, ताकि उनका स्वाद अच्छी तरह निकल आए.
  3. इसके बाद कड़ाही में उबली हुई दाल डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें. अगर दाल ज्यादा गाढ़ी लग रही है, तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं. अब कड़ाही को ढककर मीडियम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में दाल चलाते रहें, ताकि वह नीचे न लगे और मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.
  4. जब दाल पक जाए, तो गैस बंद कर दें. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. आपकी गरमा-गरम राजस्थानी नागौरी दाल तड़का तैयार है. इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

  • दाल को पकाने से पहले 3-4 घंटे भिगोने से वह जल्दी और अच्छी तरह पकती है.
  • दाल में देसी घी का इस्तेमाल जरूर करें. इससे स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है.
  • मसालों को धीमी आंच पर भूनें, ताकि उनका कच्चापन निकल जाए और स्वाद अच्छा आए.
  • दाल तैयार होने के बाद इसे 5 मिनट ढककर रखें. इससे मसालों का स्वाद अच्छी तरह घुल जाएगा.
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