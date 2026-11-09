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डायबिटीज के मरीज खाएं मिलेट्स, ब्लड शुगर बढ़ने की रफ्तार होगी कम, AIIMS डॉक्टर ने बताया

डायबिटीज के कुछ मरीज चावल और गेहूं पूरी तरह छोड़ देते हैं. AIIMS दिल्ली के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड्गावत के अनुसार, डायबिटीज मरीजों को अपनी डाइट में मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार और रागी शामिल करना चाहिए.

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ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज
ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज

डायबिटीज होने पर डॉक्टर मरीजों को खानपान में बदलाव करने की सलाह देते हैं. कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या डायबिटीज होने के बाद चावल और गेहूं छोड़ देने चाहिए? कुछ लोग चावल खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो कुछ गेहूं की रोटी की जगह दूसरे विकल्प तलाशने लगते हैं. ऐसे में क्या डायबिटीज में चावल पूरी तरह छोड़ देने चाहिए और मिलेट्स खाना कितना फायदेमंद है? इस बारे में AIIMS दिल्ली के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड्गावत ने Aajtak.in को बताया है. 

मिलेट्स खाने से शुगर पर कैसे पड़ता है असर?

डॉ. राजेश खड्गावत बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए मिलेट्स खाना काफी फायदेमंद है. इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो खाने के बाद ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने की रफ्तार को कम करता है. दरअसल, फाइबर वाला खाना पचने में ज्यादा समय लेता है. इससे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे टूटते हैं और ग्लूकोज भी धीरे-धीरे खून में पहुंचता है. यही वजह है कि मिलेट्स खाने से ब्लड शुगर में अचानक उछाल आने की आशंका कम हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह काफी अहम है, क्योंकि खाने के बाद शुगर का तेजी से बढ़ना उनकी सेहत पर असर डाल सकता है.

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बाजरा, ज्वार और रागी को थाली में दें जगह

मिलेट्स में कई तरह के अनाज आते हैं. बाजरा और ज्वार से रोटी बनाई जा सकती है. रागी का इस्तेमाल आटा, दलिया और दूसरे व्यंजन बनाने में किया जा सकता है. इनमें फाइबर के अलावा कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि मौसम के हिसाब से मिलेट्स खाएं. 

क्या चावल और गेहूं पूरी तरह छोड़ दें?

डायबिटीज के मरीजों को चावल और गेहूं पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है. असल बात है कि वे कितनी मात्रा में खाते हैं और उनकी पूरी डाइट कैसी है. सफेद चावल की मात्रा कम करके उसकी जगह कुछ हिस्सा मिलेट्स को दिया जा सकता है. इसी तरह गेहूं के आटे में दूसरे अनाज मिलाकर रोटी बनाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता

मरीजों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. इसलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना भी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है. बेहतर है कि खाने में हरी सब्जियां, दाल, सलाद और प्रोटीन वाली चीजें भी शामिल हों. इस तरह संतुलित डाइट अपनाकर डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है.

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