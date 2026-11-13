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ईरान जंग के लिए अब भी तैयार, बंदर अब्बास में किया जोल्फगार मिसाइल का प्रदर्शन

ईरान ने 12 नवंबर को बंदर अब्बास बंदरगाह में जोल्फगार बैलिस्टिक मिसाइल का डबल लॉन्चर दिखाया. 700 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली यह मिसाइल क्षेत्रीय तनाव के बीच दुश्मनों को संदेश और घरेलू लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शित की गई.

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ये है ईरान जोल्फगार मिसाइल जिसका प्रदर्शन बंदर अब्बास में किया गया. (Screengrab: X/@MarioNawfal)
ये है ईरान जोल्फगार मिसाइल जिसका प्रदर्शन बंदर अब्बास में किया गया. (Screengrab: X/@MarioNawfal)

ईरान ने 12 नवंबर की रात को अपने रणनीतिक बंदरगाह बंदर अब्बास में जोल्फगार बैलिस्टिक मिसाइल का डबल लॉन्चर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया. यह मध्यम दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइल फतेह-110 फैमिली की है.  इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है. 

रात के समय हुए इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी. यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकरों से जुड़े कई घटनाक्रम सामने आए हैं. इस प्रदर्शन के जरिए ईरान ने साफ संकेत दिया कि उसकी तटीय मिसाइल ताकत अभी भी सक्रिय और तैयार है.

बंदर अब्बास ईरान का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है. यह जलमार्गों के करीब स्थित है और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगह माना जाता है. यहां मिसाइल सिस्टम दिखाना सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है. 

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यह भी पढ़ें: ईरान का वो मिसाइल प्लान, जिससे परेशान हैं ट्रंप, अमेरिका में बढ़ी हुई है टेंशन

जोल्फगार मिसाइल की रेंज इतनी है कि आसपास के कई खाड़ी देशों के ठिकाने इसकी पहुंच में आ सकते हैं. विश्लेषक मानते हैं कि ईरान इस प्रदर्शन से अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता है कि उसकी मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं हुई है. तटीय इलाकों में अभी भी मजबूत बल मौजूद है.

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क्षेत्रीय तनाव और प्रदर्शन का समय

हाल के महीनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ा है. टैंकरों से जुड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की नजरें इस जलमार्ग पर केंद्रित कर दी हैं. ऐसे माहौल में बंदर अब्बास जैसे संवेदनशील स्थान पर मिसाइल लॉन्चर दिखाना जानबूझकर किया गया कदम लगता है. यह प्रदर्शन रात के समय हुआ जिससे दृश्य और प्रभावशाली बना. 

लोग वहां जमा हुए और सरकार ने इसे अपनी सैन्य तैयारियों का सबूत बताया. तेहरान में भी खोर्रमशहर और खैबर जैसी मिसाइलों के प्रदर्शन पहले हो चुके हैं. ये सब मिलकर ईरान की मिसाइल क्षमता को लगातार उजागर करने की रणनीति का हिस्सा दिखते हैं.

जोल्फगार मिसाइल फतेह-110 परिवार की सदस्य है. ठोस ईंधन होने की वजह से इसे जल्दी तैयार करके दागा जा सकता है. यह विशेषता युद्ध के समय फायदेमंद मानी जाती है. मध्यम दूरी की यह मिसाइल सटीकता और गति दोनों में बेहतर मानी जाती है. 

विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रदर्शन दोहरे उद्देश्य पूरे करते हैं. एक तरफ बाहरी दुश्मनों को चेतावनी मिलती है कि ईरान की रक्षा क्षमता बरकरार है. दूसरी तरफ घरेलू जनता को मनोबल बढ़ाने वाला संदेश जाता है कि देश सुरक्षित और मजबूत है.

यह भी पढ़ें: ईरान ने दिखाई नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, कहा- हर तरह के हथियार तैयार

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यह भी पढ़ें: अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बनाएगा ईरान, ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त को कहा NO

विश्लेषक इस प्रदर्शन को सिर्फ हथियार दिखाने का कार्यक्रम नहीं मानते. वे इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बताते हैं. खाड़ी देशों और अन्य पक्षों के लिए यह संदेश साफ है कि ईरान अपनी तटीय सुरक्षा को लेकर सतर्क है. वहीं अंदरूनी स्तर पर ऐसे आयोजन राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करते हैं. 

हालांकि प्रदर्शन के बावजूद वास्तविक क्षमता का आकलन मुश्किल होता है क्योंकि कई तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाते. ईरान की मिसाइल नीति लंबे समय से उसकी सुरक्षा रणनीति का केंद्र रही है. पारंपरिक वायुसेना की सीमाओं को देखते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनी हुई हैं. 

बंदर अब्बास वाला यह प्रदर्शन उसी नीति की ताजा कड़ी है. क्षेत्र में तनाव बना रहने तक ऐसे संदेश और प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है. यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करने वाली एक और कड़ी साबित हो सकती है.

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