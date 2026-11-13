ईरान जंग के लिए अब भी तैयार, बंदर अब्बास में किया जोल्फगार मिसाइल का प्रदर्शन

ईरान ने 12 नवंबर की रात को अपने रणनीतिक बंदरगाह बंदर अब्बास में जोल्फगार बैलिस्टिक मिसाइल का डबल लॉन्चर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया. यह मध्यम दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइल फतेह-110 फैमिली की है. इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है.

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रात के समय हुए इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी. यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकरों से जुड़े कई घटनाक्रम सामने आए हैं. इस प्रदर्शन के जरिए ईरान ने साफ संकेत दिया कि उसकी तटीय मिसाइल ताकत अभी भी सक्रिय और तैयार है.

बंदर अब्बास ईरान का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है. यह जलमार्गों के करीब स्थित है और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगह माना जाता है. यहां मिसाइल सिस्टम दिखाना सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है.

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जोल्फगार मिसाइल की रेंज इतनी है कि आसपास के कई खाड़ी देशों के ठिकाने इसकी पहुंच में आ सकते हैं. विश्लेषक मानते हैं कि ईरान इस प्रदर्शन से अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता है कि उसकी मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं हुई है. तटीय इलाकों में अभी भी मजबूत बल मौजूद है.

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क्षेत्रीय तनाव और प्रदर्शन का समय

हाल के महीनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ा है. टैंकरों से जुड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की नजरें इस जलमार्ग पर केंद्रित कर दी हैं. ऐसे माहौल में बंदर अब्बास जैसे संवेदनशील स्थान पर मिसाइल लॉन्चर दिखाना जानबूझकर किया गया कदम लगता है. यह प्रदर्शन रात के समय हुआ जिससे दृश्य और प्रभावशाली बना.

लोग वहां जमा हुए और सरकार ने इसे अपनी सैन्य तैयारियों का सबूत बताया. तेहरान में भी खोर्रमशहर और खैबर जैसी मिसाइलों के प्रदर्शन पहले हो चुके हैं. ये सब मिलकर ईरान की मिसाइल क्षमता को लगातार उजागर करने की रणनीति का हिस्सा दिखते हैं.

जोल्फगार मिसाइल फतेह-110 परिवार की सदस्य है. ठोस ईंधन होने की वजह से इसे जल्दी तैयार करके दागा जा सकता है. यह विशेषता युद्ध के समय फायदेमंद मानी जाती है. मध्यम दूरी की यह मिसाइल सटीकता और गति दोनों में बेहतर मानी जाती है.

विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रदर्शन दोहरे उद्देश्य पूरे करते हैं. एक तरफ बाहरी दुश्मनों को चेतावनी मिलती है कि ईरान की रक्षा क्षमता बरकरार है. दूसरी तरफ घरेलू जनता को मनोबल बढ़ाने वाला संदेश जाता है कि देश सुरक्षित और मजबूत है.

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The Islamic Republic paraded a twin Zolfaghar ballistic-missile launcher beside Hormuz tonight, putting American bases, ports and energy infrastructure across the Persian Gulf within its 700-kilometre range. The camouflaged mobile launcher carried two solid-fuel missiles through a nighttime gathering in Bandar Abbas as crowds waved Islamic Republic flags. Bandar Abbas overlooks the world’s most important energy chokepoint and sits directly across the Persian Gulf from American forces, Arab states and critical energy infrastructure. The standard Zolfaghar has a reported range of approximately 700 kilometres. From Bandar Abbas, that places the UAE, Qatar, Bahrain, Oman, eastern Saudi Arabia and American military facilities across the Persian Gulf within range. Potential targets include Al Udeid Air Base in Qatar, American naval facilities in Bahrain, ports in the UAE and oil infrastructure around eastern Saudi Arabia. The missile belongs to the Fateh-110 family and uses solid fuel, allowing it to remain stored, move by road and launch more quickly than older liquid-fuel systems. Its dual launcher allows two missiles to be fired from one mobile platform before the vehicle relocates. Some OSINT accounts have identified the displayed weapon as the Zolfaghar-e Basir, the anti-ship variant designed to strike moving naval targets with an electro-optical seeker. That identification has not been independently confirmed from the available footage. But displaying any Zolfaghar-family system on the Hormuz coast carries an unmistakable message. The regime wants the United States and the Persian Gulf states to believe that its coastal missile forces survived months of strikes and can still threaten ships, bases, ports and energy facilities. The public display also serves a domestic propaganda purpose. After the destruction of much of the Islamic Republic’s conventional navy, air defences and fixed missile infrastructure, the IRGC needs to project survival, readiness and control. Road-mobile solid-fuel missiles are central to that effort because they can be concealed, moved and launched with limited warning. But parading the launcher also reveals the weakness behind the spectacle. The regime is showing off one of its remaining missile systems because its conventional forces have been severely degraded. Public displays help identify equipment, markings, transport vehicles and operating areas that foreign intelligence services can track. The Islamic Republic is therefore using the Bandar Abbas display to threaten the Persian Gulf, reinforce its claim over Hormuz and convince its own supporters that its missile power remains intact. It is both a warning and an admission. The IRGC still possesses dangerous mobile missiles—but increasingly depends on them because so much of everything else has already been destroyed. https://t.co/L9YDtjMLAh — The Iran Watcher (@TheIranWatcher) November 12, 2026

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विश्लेषक इस प्रदर्शन को सिर्फ हथियार दिखाने का कार्यक्रम नहीं मानते. वे इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बताते हैं. खाड़ी देशों और अन्य पक्षों के लिए यह संदेश साफ है कि ईरान अपनी तटीय सुरक्षा को लेकर सतर्क है. वहीं अंदरूनी स्तर पर ऐसे आयोजन राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करते हैं.

हालांकि प्रदर्शन के बावजूद वास्तविक क्षमता का आकलन मुश्किल होता है क्योंकि कई तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाते. ईरान की मिसाइल नीति लंबे समय से उसकी सुरक्षा रणनीति का केंद्र रही है. पारंपरिक वायुसेना की सीमाओं को देखते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनी हुई हैं.

बंदर अब्बास वाला यह प्रदर्शन उसी नीति की ताजा कड़ी है. क्षेत्र में तनाव बना रहने तक ऐसे संदेश और प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है. यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करने वाली एक और कड़ी साबित हो सकती है.

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