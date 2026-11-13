Akshaya Navami 2026: 18 या 19 नवंबर, अक्षय नवमी कब है? दूर हुआ कन्फ्यूजन, पंडित ने बताई सही तिथि-मुहूर्त

कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है. इसे आंवला नवमी भी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है. इस वर्ष अक्षय नवमी तिथि दो दिन पड़ने के कारण पर्व की तारीख को लेकर असमंजस है. कोई 18 नवंबर को अक्षय नवमी बता रहा है तो कोई 19 नवंबर को. आइए जानते हैं अक्षय नवमी की सही तारीख, पूजा का शुभ समय और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का धार्मिक महत्व क्या है.

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अक्षय नवमी 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर आरंभ होगी. वहीं, इसका समापन 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर होगा. चूंकि नवमी तिथि का आरंभ 18 नवंबर को सूर्योदय के बाद हो रहा है. इसलिए उदया तिथि के आधार पर अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा.

अक्षय नवमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए पूर्वाह्न काल को शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक पूजा का अनुकूल समय रहेगा. श्रद्धालु इस अवधि में विधि-विधान से पूजा कर सकते हैं. इसके साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य उपयोगी चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है.

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अक्षय नवमी का धार्मिक महत्व

अक्षय नवमी को धर्म-कर्म और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी माना गया है. 'अक्षय' शब्द का अर्थ है, जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किए गए पूजा-पाठ, जप, तप और दान का पुण्य लंबे समय तक बना रहता है. इसी विश्वास के कारण इस तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है.

अक्षय नवमी पर क्यों की जाती है आंवले के पेड़ की पूजा?

सनातन परंपरा में आंवले के वृक्ष को पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका संबंध भगवान विष्णु से है. यही वजह है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है. इस अवसर पर श्रद्धालु वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा करते हैं. पूजा में आंवले के फल का इस्तेमाल भी किया जाता है. कई जगहों पर महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ इस वृक्ष की पूजा करती हैं.

इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करने की भी परंपरा है. कई जगहों पर लोग पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन और अन्न का दान किया जाता है. इस तरह अक्षय नवमी का पर्व धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति के प्रति सम्मान, सेवा और सामूहिकता का संदेश भी देता है.

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