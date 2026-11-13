सैलरी 2.8 करोड़ से ज्यादा, काम पूरा AI से... गई नौकरी! OpenAI के कथित लेऑफ पर छिड़ी बहस

नौकरी से निकाला जाना, सेवा समाप्त होना या अचानक यह कह देना कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है... ये शब्द आज के बदलते कॉर्पोरेट जगत की एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं. तकनीक की रफ्तार इतनी तेज है कि कई क्षेत्रों के पेशेवर जब सुबह अपना इनबॉक्स खोलते हैं तो कोई ऐसा संदेश उनका इंतजार कर रहा होता है जो पल भर में उनकी पूरी पेशेवर जिंदगी की दिशा बदल देता है.

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हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर वायरल हुए एक कथित लेऑफ (Layoff) ईमेल ने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पोस्ट को करीब दो मिलियन (20 लाख) बार देखा गया और हजारों बार शेयर किया जा चुका है.

इस कथित ईमेल में दावा किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने एक लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिर्फ इसलिए नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि वह अपने काम के लिए एआई टूल्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया था. हालांकि, सबसे पहले यह साफ करना जरूरी है कि इस वायरल ईमेल की किसी भी स्वतंत्र स्रोत से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

तत्काल नौकरी खत्म करने का वह वायरल संदेश

यह सनसनीखेज संदेश ओपनएआई की एचआर ऑपरेशंस टीम की तरफ से भेजा गया बताया जा रहा है. इसकी शुरुआती लाइन ही काफी चौंकाने वाली है, जिसमें लिखा है, ‘ओपनएआई लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आपकी नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रही है.’

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इसके बाद ईमेल में उस इंजीनियर के काम करने के तौर-तरीकों पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं. इसमें दावा किया गया है कि संबंधित इंजीनियर को सालाना 300,000 डॉलर (लगभग 2,82,69,510 रुपये) या उससे ज्यादा के भारी-भरकम वेतन वाले लीडरशिप पद पर रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने कंपनी के कोडबेस की खुद की समझ बहुत कम विकसित की.

जब एक AI टूल्स के काम को दूसरा AI टूल्स समझाने लगा!

कथित ईमेल में नौकरी से निकाले जाने के पीछे तीन मुख्य वजहें गिनाई गई हैं, जो काफी दिलचस्प हैं:

क्लॉउड से कोडिंग: इंजीनियर के सभी कोड सबमिशन पूरी तरह से 'क्लॉड' एआई टूल के जरिए तैयार कराए गए थे.

चैटजीपीटी से व्याख्या: वह हर दिन क्लॉड द्वारा लिखे गए उस कोड को खुद समझने के लिए चैटजीपीटी की मदद लेता था.

जेमिनी से सुधार: इसके बाद, उस कोड में आने वाली गड़बड़ियों और बग्स को ठीक करने के लिए 'जेमिनी' की मदद ली जाती थी.

इस तरह, संदेश में एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति बयां की गई है जहां एक एआई सिस्टम के किए गए काम को समझने के लिए दूसरे एआई सिस्टम का सहारा लिया जा रहा था और उसकी कमियों को ठीक करने के लिए तीसरे सिस्टम को बुलाया जा रहा था. यानी, इंसानी दिमाग की हिस्सेदारी लगभग नगण्य हो चुकी थी.

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जब प्रोडक्शन ठप हुआ, तब भी चैटजीपीटी से लगाई गुहार

कथित ईमेल में पिछले दिन हुए एक गंभीर 'प्रोडक्शन आउटेज' (तकनीकी ठप होने की स्थिति) का भी हवाला दिया गया है. उसमें लिखा है, 'कल के गंभीर प्रोडक्शन आउटेज के दौरान आपका एकमात्र कदम चैटजीपीटी को निर्देश देना था.' ईमेल में इंजीनियर का वह कथित प्रॉम्प्ट भी कोट किया गया है, जिसमें उसने लिखा था: ‘कृपया इसे ठीक कर दो, वे अभी मुझे देख रहे हैं.’

इस संदेश में उस इंजीनियर को एक ऐसे पेशेवर के रूप में दिखाया गया है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाने और उसे संभालने जैसे अहम फैसले पूरी तरह उन मशीनों और टूल्स पर छोड़ दिए थे, जिन्हें नियंत्रित करने की जिम्मेदारी असल में उसी की थी. ईमेल के अंत में यह निर्देश दिया गया कि उसी दिन शाम 5 बजे तक उस कर्मचारी की सिस्टम तक पहुंच हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी. नीचे यह संदेश 'ओपनएआई इंजीनियरिंग लीडरशिप' के नाम से खत्म होता है.

हकीकत क्या है?

भले ही यह ईमेल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया हो, लेकिन इसकी प्रामाणिकता (Authenticity) अब तक साबित नहीं हुई है. न तो ओपनएआई की तरफ से और न ही किसी ऐसे कर्मचारी की पहचान सामने आई है जिसने सार्वजनिक रूप से यह माना हो कि उसके साथ ऐसा हुआ है.

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यह पोस्ट एक्स पर @goldtooth.exe नामक अकाउंट से शेयर की गई बताई जा रही है. इसलिए, जानकारों का मानना है कि इसे किसी वास्तविक बर्खास्तगी की पक्की रिपोर्ट मानने के बजाय सोशल मीडिया पर चल रहा एक काल्पनिक या व्यंग्यात्मक दावा ही माना जाना चाहिए.

इस कहानी से मिलता है सबक

भले ही इस विशेष ईमेल की पुष्टि न हुई हो, लेकिन यह पूरी घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बदलती भूमिका पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है. जैसे-जैसे कंपनियां अपने कामकाज में एआई का दायरा बढ़ा रही हैं, यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि 'खुद कोड लिखने वाले इंसान' और 'मशीनों से कोड तैयार कराने वाले व्यक्ति' के बीच की असली रेखा कहां खींची जाए.

इस वायरल चर्चा का सार यही है कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना काफी नहीं है. उस तकनीक के काम को गहराई से समझना, उस पर सवाल उठाना और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना एक पेशेवर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है. मशीनें आपके लिए कोड का पहाड़ खड़ी कर सकती हैं, लेकिन उसके सही या गलत होने की जवाबदेही अंततः इंसान की ही होती है.

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