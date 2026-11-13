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Microsoft की सर्विस 13 घंटे से ठप, हर घंटे हो रहा 94 लाख रुपये का नुकसान

Microsoft Outage : माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस भारत समेत दुनियाभर में ठप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग आउटलुक और टीम्स आदि का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इसकी वजह से 74 देश प्रभावित हुए हैं और बिजनेस पर भी इसका असर दिखाई दिया ह. रिपोर्ट के मुताबिक, हर घंटे करीब 94 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है.

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Microsoft आउटेज के चलते कई कंपनियां काम नहीं कर पा रही हैं. (Photo: AI Generated)
Microsoft आउटेज के चलते कई कंपनियां काम नहीं कर पा रही हैं. (Photo: AI Generated)

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस अचानक से ठप हो गईं और 13 घंटे के बाद भी सर्विस दोबारा शुरू नहीं हो पाई हैं.  इस आउटेज के चलते दुनियाभर के लोग Microsoft 365, Outlook और Teams  आदि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. 

अब ऐसे में दुनियाभर की कंपनियों का बिजनेस प्रभावित हुआ है. कॉइन पीडिया के मुताबिक,माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल आउटेज के चलते हर घंटे करीब 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 94 लाख रुपये) का नुकसान हो रहा है. हालांकि अभी तक किसी कंपनी ने खुलकर नहीं बताया है कि कितने करोड़ का नुकसान हो रहा है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के चलते दुनियाभर में करीब 40 लाख बिजनेस पर इसका असर दिखाई दिया है. मीटिंग से लेकर जरूरी कम्युनिकेशन आदि में Outlook और Teams का इस्तेमाल होता है. ऐसे में इनके ठप होने की वजह से कई कंपनियों में काम नहीं हो पा रहा है. 

दुनियाभर में आउटेज को ट्रैक करने वाले वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने बताया है कि गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर 74 देशों पर नजर आया है. करोड़ो लोग ईमेल और अन्य सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. कंपनी का कहना है कि जल्द ही सर्विस पटरी पर लौट आएंगी. 

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ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का काम ठप 

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के चलते ऑस्ट्रेलिया की निगरानी एजेंसी और फेडरल पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़़ा है. एजेंसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं. 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया ऑर्गनाइजेशन (ASIO) के जनरल डायरेक्टर बर्गेस और ऑश्ट्रेलियाई संघीय पुलिस आयुक्त क्रिसी बैरेट ने भी कंफर्म किया है कि इस आउटेज के चलते ऑर्गनाइजेशन की सर्विस पर असर दिखा है. 

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