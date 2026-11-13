कुंडा: राजा भैया की श्रीराम कथा में शामिल होंगे पाकिस्तान से आए 500 हिंदू शरणार्थी, किए गए ये खास इंतजाम

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ के बेंती राजभवन स्थित परेड ग्राउंड में 17 से 20 नवंबर तक भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया है. इस चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाएंगे. राजा भैया ने इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान के जोधपुर स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे पाकिस्तान से आए 500 हिंदू शरणार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है. आयोजन स्थल पर जर्मन हैंगर टेंट और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

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शरणार्थियों के ठहरने और तीर्थ दर्शन के लिए खास इंतजाम

राजस्थान के जोधपुर स्थित शरणार्थी शिविर से आने वाले इन 500 हिंदू परिवारों के ठहरने के लिए कथा स्थल के पास ही विशेष टेंट लगाए जा रहे हैं. उनके भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है. राजा भैया ने जानकारी दी कि कथा में शामिल होने के साथ ही इन शरणार्थियों को प्रयागराज के संगम घाट, अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे. सभी परिवारों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है.

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से पुराना है राजा भैया का जुड़ाव

राजा भैया का पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से पुराना नाता रहा है. वर्ष 2024 में उन्होंने जोधपुर के शरणार्थी शिविर जाकर इन परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी. इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की भी मदद की थी. बीते दिनों शरणार्थी बच्चों ने राजा भैया के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से सपरिवार कथा में पहुंचने की अपील की है.

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कृष्ण जन्मभूमि, हिंदू राष्ट्र और राजनीति पर तीखे बयान

आयोजन की तैयारियों के बीच दिए गए बयानों में कथा को चुनाव और राजनीति से जोड़ने को गलत बताया गया. साथ ही कहा गया कि कथा नहीं होने देना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सभी को पूजा का अधिकार देता है. राम मंदिर की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनने और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की बात कही गई. इसके अलावा, देश के बंटवारे को धर्म के आधार पर बताते हुए हर सनातनी से जागरूक होने का आह्वान किया गया और मतदाता सूची (SIR) में कटे नाम दोबारा जुड़वाने की अपील भी की गई.

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