Surya Gochar 2026:17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश, जानें क्या होगा 12 राशियों पर असर

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मविश्वास, ऊर्जा, मान-सम्मान, उच्च पद, प्रशासनिक सफलता और आत्मीयता का कारक माना जाता है. जब भी सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव देश-दुनिया के साथ-साथ सभी बारह राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त 2026 को अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. सूर्य का अपनी ही राशि में जाना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जिससे कई राशियों के लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे.आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या असर होगा.

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सभी 12 राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव

मेष राशि: सूर्य का यह गोचर आपके पंचम भाव में होगा.विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

वृष राशि: यह गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा.भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, हालांकि माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

मिथुन राशि: इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा.कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों और प्रयासों की उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी.

कर्क राशि: सूर्य का यह गोचर आपके दूसरे भाव में होगा.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. धन संचय करने में सफलता मिलेगी.वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.पारिवारिक बिजनेस में लाभ होगा.

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सिंह राशि: सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर होगा.नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट्स और व्यापार विस्तार के शानदार अवसर हाथ लगेंगे.

कन्या राशि: विदेश यात्रा या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है.खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने के योग हैं.स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आय और लाभ के नए स्रोत पैदा कर सकता है.लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.करियर में पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.कारोबार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं.

वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने से समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा.सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है.

धनु राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम है.धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थाटन के योग बन सकते हैं.

मकर राशि: यह गोचर आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा हो सकता है.सेहत का विशेष ख्याल रखें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामलों में विवाद से दूर रहें.

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कुंभ राशि: दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें.कानूनी मामलों में सोच-समझकर ही कोई भी बड़ा कदम उठाएं.

मीन राशि: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.यदि आप किसी पुराने कर्ज या बीमारी से परेशान थे, तो उससे राहत मिलने के योग हैं.सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफलता हासिल हो सकती है.

सूर्य गोचर के अशुभ प्रभावों से बचने के अचूक उपाय

प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें, जिसमें थोड़े लाल फूल और अक्षत मिला लें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है . करियर की बाधाएं दूर होती हैं.

रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेंहू या लाल वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

अपने पिता और समाज के बड़प्पन व बुजुर्गों का आदर करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद सूर्य को बल देता है.

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