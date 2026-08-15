Aaj ka Rashifal 15 अगस्त 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, व्यापारिक मामलों में बरतें सावधानी

मेष राशि के जातकों का मान-सम्मान बढ़ेगा और काम में सफलता मिलेगी. आपको कुछ नया करने का बेहतरीन मौका प्राप्त होगा.

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पैसा किसी को उधार न दें और नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. व्यापार से जुड़ी कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी का दूध, दही और शहद से अभिषेक करें.

वृष राशि: धन लाभ के बन रहे हैं योग, कम होगी पारिवारिक उलझन

वृष राशि के जातकों को धन लाभ होगा. शिक्षा से जुड़े पेंडिंग काम आसानी से पूरे होंगे. यात्रा करने से लाभ का योग बना हुआ है.

अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार की उलझनें धीरे-धीरे कम होंगी और व्यापार में लाभ की मजबूत स्थिति बनेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

मिथुन राशि: कामकाज में न दिखाएं जल्दबाजी, मिलेगा कोई शुभ समाचार

मिथुन राशि के जातकों को काम में जल्दबाजी से बचना होगा. अपनी बातचीत में ईगो न आने दें. मन की पुरानी परेशानी दूर होगी.

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कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. धन लाभ पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी. व्यापार में अधिक समय देने की जरूरत है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कर्क राशि: शत्रुओं पर मिलेगी विजय, व्यापार में सावधानी से लें फैसले

कर्क राशि के जातकों को मित्रों से पूरी मदद मिलेगी. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी.

लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. घर में कलह न बढ़ने दें. व्यापार के मामलों में बहुत सावधानी से फैसले लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी की विधिवत पूजा करें.

सिंह राशि: मन में रह सकता है थोड़ा तनाव, व्यापार में योग है लाभ का

सिंह राशि के जातकों के मन में थोड़ी टेंशन रह सकती है. हर काम धैर्य के साथ करने का दिन है. अपने बढ़ते खर्चों को कंट्रोल करें.

कामकाज को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी. करियर में तरक्की के लिए मेहनत बढ़ाएं. व्यापार के क्षेत्र में लाभ का अच्छा योग है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

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कन्या राशि: बनेंगे अटके हुए काम, विदेश से जुड़े मामलों में मिलेगी सफलता

कन्या राशि के जातकों के रुके हुए काम बनेंगे. परिवार में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. करियर को लेकर नई योजना तैयार होगी.

विदेश से संबंधित काम में बड़ी सफलता मिलेगी. अपने गुस्से पर काबू रखें. व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत भी बढ़ानी होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

तुला राशि: दूर होगी पारिवारिक परेशानी, स्वभाव में बनाए रखें विनम्रता

तुला राशि के जातकों की पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी. सेहत के मामले में विशेष ध्यान रखने का दिन है. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी.

अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन न बढ़ने दें और विनम्रता बनाए रखें. व्यापारिक गतिविधियों में पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि: खुलेगी तरक्की की राह, दूर होगी मन की चिंता

वृश्चिक राशि के जातकों को हर काम सावधानी से करना होगा. आपका सम्मान बढ़ेगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी. अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखें. व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ का शुभ योग बना हुआ है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी की पूजा करें.

धनु राशि: बढ़ेगी रिश्तों में मधुरता, न करें दूसरों पर ज्यादा भरोसा

धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ का योग है. आपको अपने अहंकार से पूरी तरह बचना होगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

मित्रों के भरोसे कोई भी काम अधूरा न छोड़ें. व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति पहले से काफी बेहतर और अनुकूल होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को आटा दान करें.

मकर राशि: प्रॉपर्टी के काम होंगे पूरे, दूर से मिलेगी शुभ सूचना

मकर राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम आसानी से बनेंगे. दूर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है. आपका सम्मान और बढ़ेगा.

आपकी सेहत ठीक रहेगी. जीवन में बड़े फैसले लेने में बिल्कुल देरी न करें. व्यापार के मामले में अच्छा लाभ होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: बढ़ेगी कार्यक्षमता, व्यापार में उधारी के लेन-देन से बचें

कुंभ राशि के जातकों की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ेगी. धन लाभ के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दें. करियर में स्थिति बेहतर होगी.

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संतान से खुशी प्राप्त होगी. अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा. व्यापार में किसी भी प्रकार के उधारी लेन-देन से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

मीन राशि: आलस्य छोड़कर करें काम, वाणी पर रखें पूरा नियंत्रण

मीन राशि के जातकों को आलस्य छोड़कर काम करने की जरूरत है. परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा. करियर में अच्छी उन्नति होगी.

अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और मित्रों पर बेवजह शक न करें. व्यापार से जुड़े तमाम पेंडिंग काम आसानी से बन जाएंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी का जल और दूध से अभिषेक करें.

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