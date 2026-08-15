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रिश्ते का कत्ल: 16 साल के पोते ने दादा को उतारा मौत के घाट, फिर नदी में फेंका शव

पाली जिले में घरेलू विवाद के चलते 16 वर्षीय किशोर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 85 वर्षीय दादा की हत्या कर दी. दोनों ने बुजुर्ग पर चाकू और पेचकस से हमला किया, फिर शव को बोरी में भरकर स्कूटर से नदी किनारे ले जाकर फेंक दिया.

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हत्या से इलाके में फैली सनसनी. (Photo: Representational )
हत्या से इलाके में फैली सनसनी. (Photo: Representational )

राजस्थान के पाली जिले में घरेलू विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि 16 साल के पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 85 वर्षीय दादा की कथित तौर पर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने बुजुर्ग के शव को बोरी में भरकर स्कूटर से नदी किनारे पहुंचाया और पानी में फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया है, जबकि उसके दोस्त और खेत की रखवाली करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पेचकश से किया हमला, फिर चाकू से गोदकर ले ली जान
पुलिस के मुताबिक वारदात 10 अगस्त को हुई थी. दो दिन बाद 12 अगस्त को स्थानीय लोगों की सूचना पर नदी के पास से बुजुर्ग का शव बरामद किया गया. शव की जांच में सीने पर चाकू के घाव और गला घोंटने के निशान मिले. इसके बाद पुलिस ने शव की पहचान कर परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को परिवार के भीतर चल रहे विवाद की जानकारी मिली. पूछताछ में जब पुलिस ने नाबालिग से सवाल किया कि उसके दादा के लापता होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई गई, तो वह घबरा गया. इसके बाद पूछताछ में उसने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली.

पुलिस ने किशोर का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें हत्या के तरीकों और गर्दन पर दबाव डालने से मौत होने से संबंधित ऑनलाइन सर्च मिलीं. इससे पुलिस का शक और गहरा गया. पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा पर पेचकस और चाकू से हमला किया था. हत्या के बाद दोनों ने शव को एक बोरी में रखा और स्कूटर पर लादकर नदी के पास ले गए. वहां शव को बोरी से बाहर निकालकर पानी में फेंक दिया. इसके बाद दोनों वापस घर लौटे और सो गए.

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हत्या के वजहों की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग के चार बेटे थे. इनमें से दो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि दो बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है. बुजुर्ग गांव में अपनी दो बहुओं और पोते-पोतियों के साथ रहते थे. मुंबई में रहने वाले दोनों बेटों को 13 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए पिता की मौत की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई.

फिलहाल पुलिस नाबालिग के दोस्त और खेत की रखवाली करने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है. हत्या के पीछे की पूरी वजह क्या थी और वारदात में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, इसकी जांच जारी है.

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