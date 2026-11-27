भारत अपना एयर डिफेंस और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत फरवरी 2027 तक जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पांचवां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने की खबर है. यह तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों के साथ चीन की सीमा पर भी भारत को लगातार सतर्क रहना पड़ता है.

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S-400 को भारत में 'सुदर्शन चक्र' के नाम से भी जाना जाता है. यह दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है. फरवरी 2027 की तैनाती और नई यूनिट की स्थिति से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक पुष्टि से अलग समझना जरूरी है. भारतीय वायु सेना की एक टीम अगले महीने रूस जाकर नए सिस्टम का निरीक्षण कर सकती है.

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पांचवें S-400 की तैनाती से पाकिस्तान को क्या चुनौती मिलेगी?

एक इंग्लिश अखबार की 27 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का पांचवां S-400 सिस्टम पाकिस्तान से लगती करीब 740 किलोमीटर लंबी LoC की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा. रिपोर्ट में दो वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वायु सेना की एक टीम दिसंबर 2026 में रूस जाकर सिस्टम का प्री-डिस्पैच निरीक्षण करेगी. इसके बाद फरवरी 2027 तक इसे तैनाती के लिए तैयार करने का लक्ष्य है. हालांकि, सरकार की ओर से इस विशेष तैनाती की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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इस तैनाती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान को चीन से आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन तकनीक मिलने की खबरें हैं. चीन पाकिस्तान को J-35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है. इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीनी J-10 लड़ाकू विमान और PL-15E लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल भी हैं.

तुर्किये और अमेरिका की ओर से भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने वाले सहयोग की खबरें सामने आई हैं. ऐसे में S-400 भारत को दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंचने से पहले रोकने की अतिरिक्त क्षमता देगा.

S-400 कैसे काम करता है और इसकी मारक क्षमता कितनी है?

S-400 रूस की Almaz-Antey कंपनी द्वारा विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है. इसे दुश्मन के हवाई हमलों से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, शहरों और रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है.

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इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अलग-अलग दूरी के लिए कई तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसकी अलग-अलग मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है. यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है.

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इसका रडार दूर से आने वाले हवाई खतरों का पता लगाता है. कमांड सिस्टम खतरे का विश्लेषण करके उपयुक्त मिसाइल से उसे नष्ट करने का निर्देश देता है. इसकी एक खास क्षमता एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर कार्रवाई करने की है. इस तरह यह केवल एक मिसाइल लॉन्चर नहीं, बल्कि रडार, कमांड सेंटर और लॉन्चरों से मिलकर बना पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क है.

भारत में अभी कहां-कहां तैनात हैं S-400?

भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ करीब 5.43 अरब डॉलर में पांच S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था. इसकी आपूर्ति रूस-यूक्रेन युद्ध और सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण प्रभावित हुई. नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चार सिस्टम भारत में पहुंच चुके हैं. तीन पंजाब, राजस्थान और गुजरात में तथा चौथा असम में तैनात बताया गया है. पांचवां सिस्टम इस मूल समझौते की आखिरी यूनिट है.

भारत केवल पांच सिस्टम तक सीमित नहीं रहना चाहता. मार्च 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रूस से पांच अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी. इसका मतलब है कि भारत भविष्य में अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहा है.

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ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की भूमिका क्यों चर्चा में रही?

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 भारत की वायु रक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना. इस दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों और ड्रोन-मिसाइल खतरों का मुकाबला करने में भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क की भूमिका सामने आई. इसकी लंबी दूरी तक निगरानी और इंटरसेप्शन क्षमता ने इसे काफी चर्चा में ला दिया.

हालांकि, किसी भी युद्ध में सफलता केवल एक हथियार पर निर्भर नहीं करती. S-400 के साथ आकाश मिसाइल, अन्य रडार, लड़ाकू विमान और कमांड नेटवर्क का तालमेल जरूरी है. जम्मू-कश्मीर में पांचवें सिस्टम की संभावित तैनाती इसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगी.

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