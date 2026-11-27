राजस्थान के अलवर स्थित प्रसिद्ध नारायणी माता मंदिर में महिलाओं की निजता से खिलवाड़ का मामला सामने आया है. मंदिर परिसर के महिला कुंड में स्नान करती महिलाओं के 9 वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए हैं.

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हैरानी की बात यह है कि इस कुंड में वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद महिलाओं के निजी पलों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने से मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम के एक अकाउंट से महिला कुंड के 9 वीडियो अपलोड किए गए हैं. इन वीडियो में स्नान कर रही महिलाओं के साथ पीछे मौजूद अन्य महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं. इनमें कपड़े बदल रही महिलाएं भी नजर आ रही हैं. ऐसे में यह मामला महिलाओं की निजता और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है. बड़ा सवाल यह है कि जब महिला कुंड में मोबाइल से वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, तो वहां रिकॉर्डिंग किसने की.

मंदिर प्रशासन और पुलिस की निगरानी पर सवाल

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वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन और पुलिस से मामले का संज्ञान लेने की मांग उठ रही है. सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत बताई जा रही है. साथ ही वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाने की मांग भी की जा रही है, ताकि महिलाओं की निजता को और नुकसान न पहुंचे.

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नारायणी माता मंदिर में दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. महिला कुंड जैसी निजी जगह पर इस तरह की घटना सामने आना मंदिर की व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. अब देखना यह होगा कि इस मामले में दोषी पर क्या कार्रवाई की जाती है.

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