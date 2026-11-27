उदयपुर में पैंथर का आतंक लगातार जारी है. देर रात घर के अंदर खेल रही दो साल की बच्ची को पैंथर उठाकर जंगल में ले गया. परिजनों और ग्रामीणों ने पैंथर का पीछा किया तो वह बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद गांव में मातम के साथ दहशत का माहौल है. वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है.

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घटना उदयपुर शहर के पास धामदर गांव की है. गुरुवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच निचली धामदर निवासी दो वर्षीय नगीना पुत्री सुरेश मीणा घर के अंदर खेल रही थी. बच्ची के दादा घर के बाहर अलाव ताप रहे थे. इसी दौरान जंगल से आया पैंथर घर के अंदर घुस गया और बच्ची को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया.

अचानक हुए हमले से परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन शोर मचाते हुए पैंथर के पीछे दौड़े. ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और पैंथर का पीछा किया. लोगों को पीछे आता देख पैंथर बच्ची को जंगल में छोड़कर भाग गया. हालांकि, हमले में बच्ची की मौत हो चुकी थी.घटना की जानकारी मिलने के बाद खेंगरों की भागल के सरपंच जग्गुराम मीणा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. बच्ची के शव को उदयपुर के एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

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वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों के साथ तहसीलदार गणेश विजयवर्गीय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया. देर रात पैंथर के दोबारा क्षेत्र में दिखाई देने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई.

पैंथर को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा

वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में पैंथर की लगातार आवाजाही पर चिंता जताई है और वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा है और वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है.

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