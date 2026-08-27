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मुस्कान मर्डर केस में सामने आया CCTV वीडियो, हत्या के बाद भागता दिखा आरोपी इमरान

दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या के बाद आरोपी इमरान का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें वह किराए के घर से तेजी से निकलता दिख रहा है. इस वीडियो के बाद जांच और तेज हुई है, लेकिन जिम ट्रेनर बताया जा रहा आरोपी अब भी फरार है.

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आरोप है कि इमरान ने मुस्कान पर चाकू से हमला किया था. (Photo- ITG)
आरोप है कि इमरान ने मुस्कान पर चाकू से हमला किया था. (Photo- ITG)

दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की हत्या के मामले में एक CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में कथित आरोपी इमरान हत्या के बाद घर से तेजी से निकलता और भागता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं. मुस्कान की उसके किराए के घर में चाकू से हमला कर हत्या की गई थी.

मुस्कान तिलक नगर के न्यू महावीर नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी. जानकारी के मुताबिक, घटना के समय वह घर में अकेली थी. आरोप है कि इमरान घर में दाखिल हुआ और उस पर चाकू से कई बार हमला किया. गंभीर रूप से घायल मुस्कान को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में मॉडल की हत्या, जिम ट्रेनर ने घर में घुसकर मारा चाकू

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CCTV में तेजी से भागता दिखा आरोपी

सामने आए CCTV फुटेज में एक युवक तेजी से मौके से जाता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस इस फुटेज को जांच का अहम हिस्सा मानकर आरोपी की तलाश कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

मुस्कान छात्रा थी और पार्ट-टाइम मॉडल के तौर पर भी काम करती थी. बताया जा रहा है कि आरोपी इमरान उसी जिम में जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था, जहां मुस्कान जाती थी.

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इमरान ने मुस्कान पर चाकू से हमला किया- आकाश

मुस्कान के भाई आकाश ने पुलिस और परिवार के सदस्यों को बताया कि इमरान ने मुस्कान पर चाकू से हमला किया था. हालांकि, हत्या की पूरी वजह और वारदात के पीछे की परिस्थितियों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में H1N1 के मामलों में उछाल, 24 घंटे में आए 134 मरीज, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की हैं. CCTV फुटेज समेत दूसरे सुरागों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ हत्या के कारण और घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है.

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