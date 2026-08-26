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दिल्ली में मॉडल की हत्या, जिम ट्रेनर ने घर में घुसकर मारा चाकू

दिल्ली के तिलक नगर में एक मॉडल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में उसके जिम ट्रेनर को मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है. अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है.

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मुस्कान पर आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए. (Photo- ITGD)
मुस्कान पर आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए. (Photo- ITGD)

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. घर में अकेली मौजूद एक युवती पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

घायल युवती को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवती घर पर बिल्कुल अकेली थी. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी घर के भीतर दाखिल हुआ और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. 

शुरुआती जांच में इस वारदात में एक जिम ट्रेनर का नाम सामने आ रहा है. सूत्रों ने बताया कि आरोपी महिला को कुछ समय से जानता था. उसने उस पर हमला किया और मौके से भाग गया.

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(Photo- ITGD)

पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी मुस्कान

मृतक लड़की का नाम मुस्कान बताया जा रहा है. वो स्टूडेंट भी थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी. परिवार के करीबियों के मुताबिक इमरान नाम के लड़के ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है. मुस्कान के भाई आकाश ने पुलिस और परिवार के लोगों को बताया कि इमरान ने मुस्कान को चाकू मारा.

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दोस्त ने सुनाया सारा हाल

मृतका के दोस्त अमन ने मीडिया को बताया, 'इनकी तीन बहनें हैं और एक छोटा भाई है. ये तीनों मेरे दोस्त हैं. इनकी बड़ी बहन चंडीगढ़ में है, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि तुम घर जाओ तुरंत, मुस्कान को किसी ने चाकू मार दिया है. जब तक मैं पहुंचा, एंबुलेंस आ चुकी थी. फिर मैं पीछे-पीछे गया.'

'मुस्कान को परेशान करता था इमरान'

अमन ने आगे बताया कि मुस्कान तीन बहनों में सबसे छोटी थी और शादीशुदा नहीं थी. उन्होंने कहा, 'इमरान नाम का एक लड़का था, बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ा था, मुझे उनकी बहन के जरिए पता चला था. वो उसे परेशान करता था और पहले भी ऐसा कर चुका है. अब ऐसा हुआ तो सीधे उसी पर शक हुआ.

अमन ने ये भी दावा किया कि आरोपी इमरान करीब 5:40 में उसके घर में घुसा था. सीसीटीवी में मुस्कान के भाई आकाश ने उसकी पहचान भी कर ली है.

यह भी पढ़ें: 'जलभराव को आपदा मान युद्धस्तर पर करें काम,' दिल्ली LG का सख्त निर्देश

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

आकाश ने बताया कि मुस्कान जिस जिम में जाती थी, इमरान उस जिम का ट्रेनर था. अब पुलिस इमरान की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी अभी फरार है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है. अब पुलिस इस मामले की जांच के लिए CCTV खंगाल रही है और हत्या के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रही है.

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