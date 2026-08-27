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Chukandar Puri: न बच्चे करेंगे मना, न बुजुर्ग! लंच में बनाएं प्रोटीन से भरपूर चुकंदर की गुलाबी पूड़ी, बढ़ेगा खून और मिलेगा गुलाबी निखार

Chukandar Puri: चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो पोषक तत्वों का खजाना होती है. लेकिन स्वाद में कसैला होने की वजह से इससे बच्चे तो बच्चे बुजुर्ग भी दूर भागते हैं. ऐसे में यहां हम आपको साधारण आटे की जगह चुकंदर की फूली-फूली पूड़ी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं.

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चुकंदर पूड़ी (Photo: ITG)
चुकंदर पूड़ी (Photo: ITG)

चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह न केवल शरीर में हीमोग्लोबिन और खून का स्तर तेजी से बढ़ाता है, बल्कि त्वचा पर प्राकृतिक गुलाबी निखार लाने और इम्युनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है. हालांकि, इसके कसैले स्वाद के कारण बच्चे और घर के बुजुर्ग अक्सर इसे सलाद या जूस के रूप में खाने से कतराते हैं.

अगर आप अपने परिवार को चुकंदर का पूरा पोषण स्वादिष्ट अंदाज में देना चाहती हैं तो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर चुकंदर की गुलाबी पूड़ी एक बेहतरीन विकल्प है. गेहूं के आटे, उबले चुकंदर और अजवाइन-हींग के चटपटे तड़के से बनने वाली यह पूड़ी दिखने में जितनी आकर्षक लगती है, खाने में उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी होती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और आसान तरीका.

सामग्री (Ingredients)

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गेहूं का आटा - 2 कप

चुकंदर (बीटरूट) - 1 बड़ा (उबला और छिला हुआ)

सूजी (रवा) - 2 बड़े चम्मच (पूड़ी को खस्ता बनाने के लिए)

बेसन - 2 बड़े चम्मच (प्रोटीन और स्वाद के लिए)

हरी मिर्च - 1 से 2

अदरक - 1/2 इंच का टुकड़ा

अजवाइन - 1/2 छोटा चम्मच

हींग - 1 चुटकी

भुना जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

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कसूरी मेथी - 1 छोटा चम्मच (हथेली से क्रश की हुई)

सेंधा नमक या सादा नमक - स्वादानुसार

तेल/घी - 1 बड़ा चम्मच (मोयन के लिए) + तलने के लिए

बनाने का तरीका (Step-by-Step Method)

उबले हुए चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटें. मिक्सी के जार में चुकंदर, हरी मिर्च, अदरक और 2 चम्मच पानी डालकर एकदम बारीक और स्मूथ प्यूरी बना लें.

एक बड़ी परात में गेहूं का आटा, सूजी, बेसन, अजवाइन, हींग, भुना जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, नमक और 1 चम्मच तेल/घी डालें. सभी सूखी चीजों को हाथ से अच्छे से मिला लें.

अब आटे में तैयार की हुई चुकंदर की प्यूरी मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते हुए सख्त (Tight) आटा गूंथ लें (पूड़ी का आटा रोटियों से थोड़ा कड़ा होना चाहिए, पानी की जरूरत पड़े तो मिक्सी जार धोकर 1-2 चम्मच पानी ही इस्तेमाल करें).

आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर ढकें और 10 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए.

10 मिनट बाद आटे को फिर से 1 मिनट के लिए मल लें. अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें. लोई पर थोड़ा सा तेल लगाएं और बेलन की मदद से गोल पूड़ियां बेल लें (सूखे आटे का इस्तेमाल न करें, इससे तेल गंदा हो जाता है).

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कड़ाही में तेल तेज गरम करें. तेल से धुआं निकलने लगे तो आंच को मध्यम से तेज रखें और एक-एक करके पूड़ी तेल में डालें.

कछुल से पूड़ी को हल्का सा दबाएं, पूड़ी तुरंत गेंद की तरह फूल जाएगी. दोनों तरफ से हल्का सा सेकें और टिशू पेपर पर निकाल लें.

तैयार है आपकी सुंदर, न्यूट्रिशियस और क्रिस्पी 'चुकंदर की गुलाबी पूड़ी'. इसे आलू की रसेदार सब्जी, दही या चटनी के साथ लंच में परोसें.

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