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दिल्ली में H1N1 के मामलों में उछाल, 24 घंटे में आए 134 मरीज, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश

राजधानी में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है. लेकिन सरकार ने साफ किया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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दिल्ली में बदलते मौसम के साथ स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से उछाल आया है
दिल्ली में बदलते मौसम के साथ स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से उछाल आया है

दिल्ली में मौसम बदलते मौसम के साथ H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में राजधानी में 134 नए H1N1 मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही दिल्ली में इस साल अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 2442 तक पहुंच गई है. लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रहने और इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं.

24 घंटे इमरजेंसी में उपलब्ध होंगे डॉक्टर 
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध रहें. देर रात आने वाले मरीजों को इलाज में परेशानी न हो, इसके लिए ओपीडी में भी डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके साथ ही अस्पतालों को आइसोलेशन बेड तैयार रखने के खास निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर संक्रमित मरीजों को तुरंत अलग रखकर इलाज दिया जा सके. स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों की तैयारियों और मरीजों की स्थिति पर नजर रख रहा है.

इन राज्यों में भी बढ़ रहे H1N1 के मामले
H1N1 का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इस मामले में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक में H1N1 के मामलों में बड़ी वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे प्रमुख प्रभावित शहरों में शामिल हैं. दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने मौसम में बदलाव और उमस को संक्रमण बढ़ने की एक वजह बताया है.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंडराया स्वाइन फ्लू का खतरा! अस्पतालों ने शुरू की तैयारी, दवाओं से बेड तक जुटाए जा रहे संसाधन

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रीसर्च ने यह भी साफ किया है कि भारत में अब तक H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है. मौजूदा वायरस मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा है और लंबे समय से सर्कुलेशन में है.

सरकार बोली- पैनिक की जरूरत नहीं
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक, मौजूदा स्थिति को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है. सरकार का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और इलाज की व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके.
हालांकि, मामलों की लगातार बढ़ती संख्या ने राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर फोकस बढ़ा दिया है. ऐसे में आने वाले दिनों में H1N1 की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी अहम होगी.

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