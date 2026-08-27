कीरोन पोलार्ड फिर बन गए टी20 क्रिकेट के 'रन किंग', जोस बटलर से कुछ ही दिनों में छीन लिया ताज

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए पोलार्ड ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ 26 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल रहे.

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कीरोन पोलार्ड को रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 35 रनों की जरूरत थी. अब उनके नाम पर 749 टी20 मैचों में 31.81 की औसत से 14921 रन हो गए हैं. टी20 क्रिकेट में पोलार्ड ने 2 शतक और 71 अर्धशतक लगाए हैं. पोलार्ड से पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर के नाम था.

जोस बटलर ने द हंड्रेड 2026 के दौरान पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. बटलर ने अब तक 526 टी20 मैचों में 35.36 के एवरेज से 14890 रन बनाए हैं. उनके नाम पर नौ शतक और 106 अर्धशतक दर्ज हैं. हालांकि पोलार्ड की इस पारी ने बटलर को अब दूसरे नंबर पर धकेल दिया है.

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15 हजार रनों का आंकड़ा होगा पार

39 वर्षीय कीरोन पोलार्ड अब टी20 क्रिकेट में 15000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने से सिर्फ 79 रन दूर हैं. ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के अभी लीग स्टेज में छह मुकाबले बाकी हैं, ऐसे में पोलार्ड के पास यह ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त मौके हैं. अगर नाइट राइडर्स प्लेऑफ और फाइनल तक पहुंचती है तो पोलार्ड के पास अपना रिकॉर्ड और मजबूत करने का भी मौका होगा. हालांकि जोस बटलर भी ज्यादा पीछे नहीं हैं. इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जहां बटलर इस रेस को और दिलचस्प बनाना चाहेंगे.

26 अगस्त को तारोबा के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में आयोजित मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स ने नाइट राइडर्स के सामने 212 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था. जवाब में नाइट राइडर्स ने 10.5 ओवरों में 76 रनों के स्कोर तक चार विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद पोलार्ड क्रीज पर उतरे. उन्होंने 13वें ओवर में जोशुआ बिशप के खिलाफ दो छक्के और दो चौके जड़े.

इसके बाद कीरोन पोलार्ड ने पारी के 16वें ओवर में महीश तीक्ष्णा को निशाना बनाते हुए दो चौके और दो छक्के लगाए. पोलार्ड की पारी 17वें ओवर में खत्म हुई, जब मैथ्यू फोर्ड ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया. पोलार्ड के 65 रनों के बावजूद ट्रिनबागो नाइट राइडर्स 175/6 तक ही पहुंच सकी और 36 रनों से मुकाबला गंवा दिया. चार मैचों में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की यह तीसरी हार है और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है.

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