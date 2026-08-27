scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कीरोन पोलार्ड फिर बन गए टी20 क्रिकेट के 'रन किंग', जोस बटलर से कुछ ही दिनों में छीन लिया ताज

कीरोन पोलार्ड ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 65 रनों की पारी खेलकर जोस बटलर को पीछे छोड़ दिया. 39 साल के पोलार्ड एक बार फिर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. पोलार्ड अब 15 हजार के आंकड़े से सिर्फ 79 रन दूर हैं.

Advertisement
X
कीरोन पोलार्ड सीपीएल में बल्ले से धूम मचा रहे. (Photo: CPL T20)
कीरोन पोलार्ड सीपीएल में बल्ले से धूम मचा रहे. (Photo: CPL T20)

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए पोलार्ड ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ 26 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल रहे.

कीरोन पोलार्ड को रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 35 रनों की जरूरत थी. अब उनके नाम पर 749 टी20 मैचों में 31.81 की औसत से 14921 रन हो गए हैं. टी20 क्रिकेट में पोलार्ड ने 2 शतक और 71 अर्धशतक लगाए हैं. पोलार्ड से पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर के नाम था.

जोस बटलर ने द हंड्रेड 2026 के दौरान पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. बटलर ने अब तक 526 टी20 मैचों में 35.36 के एवरेज से 14890 रन बनाए हैं. उनके नाम पर नौ शतक और 106 अर्धशतक दर्ज हैं. हालांकि पोलार्ड की इस पारी ने बटलर को अब दूसरे नंबर पर धकेल दिया है.

Advertisement

15 हजार रनों का आंकड़ा होगा पार
39 वर्षीय कीरोन पोलार्ड अब टी20 क्रिकेट में 15000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने से सिर्फ 79 रन दूर हैं. ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के अभी लीग स्टेज में छह मुकाबले बाकी हैं, ऐसे में पोलार्ड के पास यह ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त मौके हैं. अगर नाइट राइडर्स प्लेऑफ और फाइनल तक पहुंचती है तो पोलार्ड के पास अपना रिकॉर्ड और मजबूत करने का भी मौका होगा. हालांकि जोस बटलर भी ज्यादा पीछे नहीं हैं. इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जहां बटलर इस रेस को और दिलचस्प बनाना चाहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Rinku Singh (PHOTO: PTI/Screengrab)
Rinku Singh के लंबे-लंबे छक्कों का क्या है राज? मिल गया जवाब!
Afghanistan Premier League News
फिर शुरू होगी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, 27 दिसंबर से होगा धमाका
Moises Henriques
कभी AUS के लिए खेला, अब 39 की उम्र में पुर्तगाल के लिए जड़ा शतक
Chittagong Kings
इस T20 लीग पर अचानक लगा ब्रेक, 2 साल में करोड़ों का नुकसान
Spain 24 consecutive wins
क्रिकेट की दुन‍िया में गजब, स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेल‍िया का रिकॉर्ड

26 अगस्त को तारोबा के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में आयोजित मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स ने नाइट राइडर्स के सामने 212 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था. जवाब में नाइट राइडर्स ने 10.5 ओवरों में 76 रनों के स्कोर तक चार विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद पोलार्ड क्रीज पर उतरे. उन्होंने 13वें ओवर में जोशुआ बिशप के खिलाफ दो छक्के और दो चौके जड़े.

इसके बाद कीरोन पोलार्ड ने पारी के 16वें ओवर में महीश तीक्ष्णा को निशाना बनाते हुए दो चौके और दो छक्के लगाए. पोलार्ड की पारी 17वें ओवर में खत्म हुई, जब मैथ्यू फोर्ड ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया. पोलार्ड के 65 रनों के बावजूद ट्रिनबागो नाइट राइडर्स 175/6 तक ही पहुंच सकी और 36 रनों से मुकाबला गंवा दिया. चार मैचों में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की यह तीसरी हार है और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हर दिन 160 रुपये की सेविंग... जीवनभर मिलेगी ₹1,00,000 की पेंशन |
    गोगी गैंग ने ली सिंगर अंकित बालियान के मर्डर की जिम्मेदारी... UP पुलिस को दिया चैलेंज, कहा- और मर्डर करेंगे |
    Chukandar Puri: न बच्चे करेंगे मना, न बुजुर्ग! लंच में बनाएं प्रोटीन से भरपूर चुकंदर की गुलाबी पूड़ी, बढ़ेगा खून और मिलेगा गुलाबी निखार |
    कीरोन पोलार्ड फिर बन गए टी20 क्रिकेट के 'रन किंग', जोस बटलर से कुछ ही दिनों में छीन लिया ताज |
    डिंपल यादव के 'महिला कार्ड' को काउंटर करने उतरीं बीजेपी की 4 महिला नेता |
    चुनाव लड़ने की तैयारी, हरियाणवी गानों से पहचान, YouTube पर 3.66 लाख फॉलोअर्स... अंकित बालियान मर्डर केस में नया अपडेट   |
    नेपाल में तबाही के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, आज भेज रहा 35 टन सामान |
    iPhone 18 Pro Launch Date: Apple का बड़ा इवेंट 9 सितंबर को, Fold भी आएगा! |
    Quote of the Day: बर्बाद कर देती हैं 4 गलत आदतें, विवेकानंद का ये विचार बदल देगा लाइफ! |
    नेपाल की बाढ़ ने याद दिलाईं ये फिल्में, पर्दे पर भी दिखा है कुदरत का खौफनाक कहर!
    Advertisement