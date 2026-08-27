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Asian Games: पिच, होटल, छोटे कमरे और तूफान... एश‍ियन गेम्स से पहले भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टेंशन में, जानें पूरा मामला

जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 से पहले क्रिकेट टीमों की चिंता बढ़ गई है. भारत और पाकिस्तान समेत कई बोर्डों ने नई हाइब्रिड पिच, सीमित ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के छोटे होटल कमरों को लेकर सवाल उठाए हैं. क्रिकेट वेन्यू पहले बेसबॉल मैदान था. अब ACC प्रतिनिधि वेन्यू और खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था का जायजा ले सकता है.

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एश‍ियन गेम्स में खेलते द‍िखेंगे वैभव सूर्यवंशी (Photo: AFP)
एश‍ियन गेम्स में खेलते द‍िखेंगे वैभव सूर्यवंशी (Photo: AFP)

जापान में अगले महीने होने वाले एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट की वापसी होने जा रही है. भारत, पाकिस्तान समेत एशिया की बड़ी टीमें इस इवेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पिच, ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था को लेकर चिंता सामने आ गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, जिस मैदान पर एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबले खेले जाने हैं, वहां कुछ महीने पहले तक बेसबॉल खेला जाता था. मैदान को हाल में क्रिकेट के हिसाब से तैयार किया गया है और यहां बनाई गई हाइब्रिड पिच पर बहुत कम क्रिकेट खेला गया है.

इसके अलावा खिलाड़ियों के होटल कमरे भी बोर्डों की चिंता का कारण बने हुए हैं. बताया गया है कि कुछ कमरे इतने छोटे हैं कि खिलाड़ी अगर अपना किटबैग खोल दें तो खड़े होने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं बचेगी.

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भारत-पाकिस्तान समेत कई टीमों ने उठाए सवाल
करीब तीन सप्ताह बाद जापान के नागोया के पूर्व में स्थित छोटे से शहर निशिन में एशियन गेम्स क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे. यहां एशिया के कई बड़े खिलाड़ी पहुंचेंगे.श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम में जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम भी टूर्नामेंट में उतरेगी. एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी 19 सितंबर को होनी है, जबकि क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से शुरू होंगे. लेकिन इवेंट से पहले ही टॉप क्रिकेट टीमों ने सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने करीब दो सप्ताह पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की बैठक में सबसे पहले इन मुद्दों को उठाया था.

पिच पर अभी तक ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत ACC के सदस्य देशों के बीच हुई बातचीत के बाद यह तय किया गया कि ACC अपने प्रतिनिधियों को वेन्यू और खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भेजेगा. एक सूत्र ने बताया कि यह क्रिकेट के लिहाज से अभी शुरुआती स्तर का मैदान है और पिच की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल हैं. पिच को हाल में तैयार किया गया है और मई में हुए एक टूर्नामेंट के अलावा यहां ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया है. ड्रेसिंग रूम की सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैदान पर ठीक-ठाक ड्रेसिंग रूम की भी कमी है.

मार्च में क्रिकेट के लिए तैयार हुआ था मैदान
एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबले कोओरोगी स्पोर्ट्स पार्क (Kōrogi Sports Park) में खेले जाएंगे. यह मैदान मूल रूप से बेसबॉल के लिए बनाया गया था और इसे बाद में क्रिकेट के लिए तैयार किया गया. मैदान में बेसबॉल से जुड़ा पिचर का माउंट अब भी मौजूद है. इस वेन्यू को इसी साल मार्च में क्रिकेट के लिए तैयार किया गया था. यहां करीब 2000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं. मैदान पर एक हाइब्रिड पिच स्कॉयर तैयार किया गया है, जिसमें ज्यादातर प्राकृतिक घास है. हालांकि इसकी सतह में पॉलीइथिलीन फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है.

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इस मैदान पर मई में ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एश‍िया पैस‍िफ‍िक क्वाल‍िफायर  खेला गया था. उस समय कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के एशियन गेम्स ऑपरेशंस मैनेजर एडम बिर्स ने AFP से कहा था कि पिच के उछाल वाली होने की उम्मीद है.वहीं  सितंबर जापान में आमतौर पर टाइफून का मौसम भी होता है, जिससे मौसम एक और चुनौती बन सकता है.

BCCI ने भी आयोजकों से किया संपर्क
ACC की बैठक में मिले फीडबैक के बाद BCCI ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और एशियन गेम्स की आयोजन समिति से संपर्क किया. IOA के एक अधिकारी ने कहा कि खेल से जुड़े तकनीकी पहलुओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है. ऐसे में उन्होंने BCCI को सीधे आयोजन समिति से संपर्क करने की सलाह दी. रिपोर्ट के अनुसार, एशियन गेम्स आयोजकों को ईमेल के जरिए सवाल भेजे गए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

वेन्यू से 20 किमी दूर रुकेंगे खिलाड़ी
क्रिकेट बोर्डों की दूसरी बड़ी चिंता खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है. खिलाड़ियों को क्रिकेट वेन्यू से करीब 20 किलोमीटर दूर नागोया में ठहराया जाएगा. पिछले एशियन गेम्स के उलट इस बार आइची-नागोया संस्करण में पारंपरिक एथलीट्स विलेज नहीं होगा. इसके बजाय करीब 15,000 प्रतिभागियों को तीन तरह की जगहों पर ठहराया जाएगा. इनमें एक लग्जरी क्रूज लाइनर, गेम्स विला और होटल शामिल हैं. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अनुसार बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी नागोया के होटलों में ठहरेंगे.

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'किटबैग खोलने के बाद खड़े होने की भी जगह नहीं'
एक अधिकारी ने होटल के कमरों के आकार को लेकर चिंता जाहिर की. उनके मुताबिक, दो खिलाड़ियों के साथ उनके किटबैग और बाकी सामान रखने के लिए कमरे काफी छोटे माने जा रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि यह एक वास्तविक समस्या है. अगर कोई खिलाड़ी अपना किटबैग खोल देता है तो कमरे में खड़े होने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती. अब इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.

14-15 सितंबर को जापान रवाना हो सकती हैं भारतीय टीमें
भारतीय टीमें 14 या 15 सितंबर के आसपास नागोया के लिए रवाना हो सकती हैं. महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू होगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम मेजबान जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वहीं भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला 28 सितंबर से शुरू होगा. उससे पहले टीम को जापान के हालात के हिसाब से ढलने का मौका मिलेगा. भारतीय पुरुष टीम दो क्लब टीमों और जापान के खिलाफ अभ्यास मुकाबले भी खेल सकती है. भारत को टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल चरण में सीधे प्रवेश, यानी बाय, मिला है.

अब एशियन गेम्स शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रिकेट टीमों की पिच, ड्रेसिंग रूम और होटल सुविधाओं और मौसम से जुड़ी चिंताओं का समय रहते समाधान हो पाएगा या नहीं.
 

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