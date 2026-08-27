गोगी गैंग ने ली सिंगर अंकित बालियान के मर्डर की जिम्मेदारी... UP पुलिस को दिया चैलेंज, कहा- और मर्डर करेंगे

यूपी के शामली में सिंगर अंकित बालियान की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले में ऐसा अपडेट सामने आया है, जिसने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा की गोगी गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में अंकित को गैंग के दुश्मनों के संपर्क में होने और गैंग से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाने का आरोप है. पोस्ट में आगे भी वारदात करने की धमकी दी गई है.

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गोगी गैंग से जुड़े भोलू सहापुरिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह पोस्ट किया गया. इसमें अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में कहा गया कि सिंगर अंकित गैंग के विरोधियों के संपर्क में था. साथ ही गोगी गैंग से जुड़ी एक घटना को लेकर अंकित द्वारा गाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया है.

पोस्ट के आखिर में लिखा है कि ये अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा. यानी पोस्ट के जरिए आगे भी लोगों को निशाना बनाने की धमकी देने का दावा किया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई इस पोस्ट की जांच चल रही है.

बता दें कि भोलू शाहपुरिया इस समय कनाडा के टोरंटो में बैठा है, जहां से यह अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसने शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है.

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अंकित बालियान की हत्या शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के नालापटरी आर्यपुरी में कर दी थी. हमलावरों ने सरेआम अंकित पर गोलियां बरसाईं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. गोली लगने के बाद अंकित की मौत हो गई. हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया. परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने विरोध में सड़क पर जाम लगा दिया. परिवार की मांग थी कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले में कड़ी कार्रवाई हो. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया. पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया.

अंकित बालियान हत्याकांड में सोशल मीडिया पर सामने आई कथित गैंग पोस्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अंकित की हत्या के पीछे वास्तव में क्या वजह थी और वायरल पोस्ट करने वाले लोगों की इस वारदात में क्या भूमिका है.

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