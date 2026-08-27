scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोगी गैंग ने ली सिंगर अंकित बालियान के मर्डर की जिम्मेदारी... UP पुलिस को दिया चैलेंज, कहा- और मर्डर करेंगे

यूपी के शामली में सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली है. यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है. सोशल मीडिया की एक पोस्ट में गोगी गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. साथ ही यूपी पुलिस को चुनौती देते हुए आगे भी मर्डर करने की धमकी दी गई है.

Advertisement
X
पोस्ट में UP पुलिस को दी गई चुनौती. (Photo: ITG)
पोस्ट में UP पुलिस को दी गई चुनौती. (Photo: ITG)

यूपी के शामली में सिंगर अंकित बालियान की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले में ऐसा अपडेट सामने आया है, जिसने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा की गोगी गैंग के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में अंकित को गैंग के दुश्मनों के संपर्क में होने और गैंग से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाने का आरोप है. पोस्ट में आगे भी वारदात करने की धमकी दी गई है.

गोगी गैंग से जुड़े भोलू सहापुरिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह पोस्ट किया गया. इसमें अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. पोस्ट में कहा गया कि सिंगर अंकित गैंग के विरोधियों के संपर्क में था. साथ ही गोगी गैंग से जुड़ी एक घटना को लेकर अंकित द्वारा गाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया है.

shamli singer ankit baliyan murder gang claims responsibility social media post

सम्बंधित ख़बरें

delhi tilak nagar woman stabbed to death
दिल्ली में मॉडल की हत्या, जिम ट्रेनर ने घर में घुसकर मारा चाकू
पुरानी रंजिश का लगाया था आरोप.(Photo: Representational)
बहन पर टिप्पणी के विवाद में युवक ने साथी की ले ली जान, आरोपी गिरफ्तार
Ankit Baliyan shot & Murder in Shamli
हरियाणवी एक्टर अंकित की हत्या, 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे' गाने से हुए थे मशहूर
Ankit Baliyan
अंकित को जिम से निकलते ही मारीं 20 गोलियां, सिंगर के मर्डर की पूरी कहानी
Faridabad Crime Branch Nabs Wife
8 दिन तक प्लॉट में दबा रहा पति का शव, दिव्यांग पत्नी निकली कातिल...

पोस्ट के आखिर में लिखा है कि ये अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा. यानी पोस्ट के जरिए आगे भी लोगों को निशाना बनाने की धमकी देने का दावा किया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई इस पोस्ट की जांच चल रही है.

बता दें कि भोलू शाहपुरिया इस समय कनाडा के टोरंटो में बैठा है, जहां से यह अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसने शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन थे अंकित बालियान? 'गोली मारेंगे' गाने से मचाया बवाल! राजनीति से जुड़ने की थी मंशा, बेरहमी से हुई हत्या

shamli singer ankit baliyan murder gang claims responsibility social media post

अंकित बालियान की हत्या शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के नालापटरी आर्यपुरी में कर दी थी. हमलावरों ने सरेआम अंकित पर गोलियां बरसाईं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. गोली लगने के बाद अंकित की मौत हो गई. हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया. परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने विरोध में सड़क पर जाम लगा दिया. परिवार की मांग थी कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले में कड़ी कार्रवाई हो. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया. पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया.

अंकित बालियान हत्याकांड में सोशल मीडिया पर सामने आई कथित गैंग पोस्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि अंकित की हत्या के पीछे वास्तव में क्या वजह थी और वायरल पोस्ट करने वाले लोगों की इस वारदात में क्या भूमिका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डिंपल यादव के 'महिला कार्ड' को काउंटर करने उतरीं बीजेपी की 4 महिला नेता |
    चुनाव लड़ने की तैयारी, हरियाणवी गानों से पहचान, YouTube पर 3.66 लाख फॉलोअर्स... अंकित बालियान मर्डर केस में नया अपडेट   |
    नेपाल में तबाही के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, आज भेज रहा 35 टन सामान |
    iPhone 18 Pro Launch Date: Apple का बड़ा इवेंट 9 सितंबर को, Fold भी आएगा! |
    Quote of the Day: बर्बाद कर देती हैं 4 गलत आदतें, विवेकानंद का ये विचार बदल देगा लाइफ! |
    नेपाल की बाढ़ ने याद दिलाईं ये फिल्में, पर्दे पर भी दिखा है कुदरत का खौफनाक कहर! |
    न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पहले अपना घर संभालें |
    पहले लगाया फोन का चस्का, अब Meta की निकली हेकड़ी, देने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये |
    भारत ने पलटी बाजी... बना इस देश का सबड़े बड़ा पेट्रोलियम सप्लायर, UAE-सऊदी अरब छूटे पीछे |
    व‍िल‍ियम्स स‍िस्टर्स का US ओपन कमबैक! 46 साल की बड़ी बहन के साथ खेलने उतरेगी 44 साल की सेरेना
    Advertisement