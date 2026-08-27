7000 लीटर दूध मिट्टी में मिलाया: आगरा में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 145 किलो खोया भी नष्ट कराया

उत्तर प्रदेश के आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने रक्षाबंधन त्योहार से पहले मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन लिया. सैंया टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश के एक टैंकर को पकड़ा. चालक रामनिवास कुशवाह आवश्यक कागजात नहीं दिखा सका, जिसके बाद टीम ने नमूने लेकर 1.75 लाख रुपये की कीमत का 7 हजार लीटर दूध जमीन पर गिराकर नष्ट करवा दिया.

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इसके अलावा फतेहाबाद तहसील के नाथूपुर में टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 हजार रुपये कीमत का 145 किलो खोया नष्ट कराया और मौके से 52 किलो वनस्पति जैसा मिलावटी सामान सीज किया.

फतेहाबाद में खोया नष्ट

खाद्य विभाग की टीम ने केवल टैंकर पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के नाथूपुर में भी छापेमारी की. यहां टीम ने 145 किलो खोया नष्ट कराया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 29 हजार रुपये बताई गई है. इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान मिलावट के अंदेशे में मौके से 52 किलो वनस्पति जैसा अडल्ट्रेट भी सीज किया गया है.

मिठाई और दूध के 16 नमूने लैब भेजे गए

त्योहार के दौरान शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न स्थानों से मिठाई, दूध, दही, पनीर, घी और खोया समेत कुल 16 नमूने एकत्र किए हैं. इन सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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