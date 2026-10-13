scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोल्हापुर में 1000 फीट गहरी खाई में मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक इंजीनियरिंग छात्रा लाश मिलने से सनसनी फैल गई. उस लड़की की लाश नाइकवाड़ी वॉटरफॉल के पास 1000 फीट गहरी खाई में मिली. हत्या के शक में लड़की के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को कैसे मिला कातिल का सुराग? पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक इंजीनियरिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. 23 साल की तरन्नुम नाइक का शव नाइकवाड़ी वॉटरफॉल के पास एक चट्टान से करीब 1,000 फीट नीचे खाई में मिला. इस मामले में पुलिस ने उसके 25 वर्षीय बॉयफ्रेंड श्रीपाद वडार को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर तरन्नुम को चट्टान से नीचे धक्का देने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को श्रीपाद वडार खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और तरन्नुम की मौत की जानकारी दी. उसने बताया कि तरन्नुम तीसरे साल की इंजीनियरिंग की छात्रा थी और महाराष्ट्र के गारगोटी में अपनी नानी के साथ रहती थी. श्रीपाद ने पुलिस को बताया कि तरन्नुम चट्टान से फिसलकर या गिरकर गहरी खाई में चली गई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम दुर्गम इलाके में पहुंची और काफी नीचे से छात्रा का शव बरामद किया.

पुलिस के मुताबिक, श्रीपाद ने पूछताछ में बताया कि वह और तरन्नुम पिछले साढ़े पांच साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों के रिश्ते में तनाव की वजह तरन्नुम की शादी कहीं और तय होना बताई गई. आरोपी के मुताबिक, दोनों ने साथ में आत्महत्या करने का फैसला किया था. उसने दावा किया कि तरन्नुम ने पहले खाई में छलांग लगा दी, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह खुद नीचे नहीं कूदा. हालांकि, पुलिस को बाद में मिले कुछ सुरागों के आधार पर उसके इस बयान पर शक हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

3 बच्चों के सामने मां की हत्या, पत्नी को मारकर पति फरार
Chennai Fake Stamp Papers & Government Seals racket busted
चेन्नई में नकली स्टांप पेपर और सरकारी मुहर बनाने वाले 6 गिरफ्तार
Police investigating the death of Kumar Gaurav (Photo: ITG)
रक्षा मंत्री के आवास पर तैनात कमांडो के बेटे की मौत से सनसनी!
रामलीला की बैठक बनी खूनी संघर्ष, अचानक बरसीं गोलियां
Lucknow businessman Shiva Sharma death case reveals startling facts about partner Shraddha.
कारोबारी शिवा शर्मा केस में बड़ा खुलासा, श्रद्धा दुबे का ऑडियो आया सामने
Advertisement

पुलिस के मुताबिक, तरन्नुम और श्रीपाद के बीच हुई बातचीत के मैसेज आरोपी के बयान से मेल नहीं खाते थे. पुलिस के अनुसार, मैसेज से संकेत मिला कि तरन्नुम के परिवार की ओर से उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से तय किए जाने को लेकर श्रीपाद नाराज था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाया और हत्या से जुड़ी धारा भी जोड़ दी.

पहले पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3) के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन बाद में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और चैट की पड़ताल के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 103(1) भी जोड़ दी. यह धारा हत्या के मामले से संबंधित है. पुलिस ने श्रीपाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. रविवार को अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बच्चों की लड़ाई सुलझाने स्कूल पहुंचे अभिभावक खुद ही भिड़े, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान |
    कोल्हापुर में 1000 फीट गहरी खाई में मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार |
    मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, 11 यूनिट ब्लड भी नहीं बचा सका जान, नवजात सुरक्षित |
    'शाम 7 बजे के बाद कोई कुंडी खटखटाए तो कांप जाती है रूह', 6 महीने के भीतर तीन सगे भाइयों की मौत, सहमे हुए जी रहे पड़ोसी |
    क्या अब जंतर-मंतर पर होगा अगला सियासी रण? देखें खबरदार |
    यूपी के मदरसों में मनाई जाएगी पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती, छात्र लगाएंगे विज्ञान प्रदर्शनी |
    यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन |
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह... विवाद पर हाईकोर्ट में हियरिंग, अब 20 नवंबर को सुनवाई |
    'दिवाली सिर पर है, पर गल्ले में एक चवन्नी नहीं...', प्रदर्शनों से तंग कनॉट प्लेस के दुकानदारों का दर्द |
    हवा में पलटकर वैन पर गिरी SUV, बाल-बाल बचे इमरान हाशमी? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता
    Advertisement