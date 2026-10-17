अभिजीत दिपके कहां हैं? CJP ने दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल, नेहा बोरा से आधी रात को थाने में मिले वकील

दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके के ठिकाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. CJP ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिपके को किसी अज्ञात जगह पर रखा है. पार्टी का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. वहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने बताया कि उसकी अध्यक्ष नेहा बोरा को आरके पुरम पुलिस स्टेशन में रखा गया है. वहां वकीलों ने उनसे आधी रात के करीब मुलाकात की.

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AISA का आरोप है कि नेहा को करीब पांच घंटे तक दिल्ली में अलग-अलग जगह ले जाया गया. संगठन ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनकी रिहाई का समय नहीं बताया और तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें दवाएं नहीं दी गईं.

CJP ने अभिजीत दिपके की लोकेशन बताने की मांग की

वहीं CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली पुलिस दिपके को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है. पार्टी के मुताबिक, उनका संपर्क टूट गया है और उन्हें वकीलों से बात करने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है. CJP ने सवाल उठाया कि तिरंगा लेकर चलना अपराध कैसे हो सकता है. पार्टी ने कहा कि हिरासत में लिए जाने से लोग प्रदर्शन में शामिल होने से पीछे नहीं हटेंगे.

CJP नेता रोहन देशपांडे ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को पत्र लिखकर दिपके के बारे में जानकारी मांगी. पत्र में उन्होंने कहा कि हिरासत के बाद से उनकी मौजूदा लोकेशन और उन्हें किस थाने या केंद्र में रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं मिली है.

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#WATCH | Delhi: Ajinkya Shinde, national organisation in-charge of the Cockroach Janta Party (CJP), says, "We came to the Parliament Police Station. It has been more than eight hours since he (CJP founder Abhijeet Dipke) was detained, yet we still do not know his whereabouts. That is why we came to the Parliament Police Station to make inquiries. They are not letting him speak to either a lawyer or our team. We have been unable to ascertain the grounds for his detention. We came here to find out on what grounds he was detained. But we were told that they could not provide any information. They suggested that we inquire at the police station corresponding to the area where he was detained. They did confirm that he is not at the Parliament Police Station." — ANI (@ANI) October 16, 2026

देशपांडे ने पुलिस से दिपके की मौजूदा लोकेशन, हिरासत में लेने के लिए इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधानों और कार्रवाई के आधार की जानकारी देने की मांग की. उन्होंने यह भी पूछा कि किसके निर्देश पर दिपके को हिरासत में लिया गया और उनकी कस्टडी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है. CJP ने दिपके को वकीलों और अपने साथियों से संपर्क करने की सुविधा देने की मांग भी की.

RK पुरम थाने में देर रात नेहा बोरा से मिले वकील

AISA ने बताया कि उसकी अध्यक्ष नेहा बोरा को पहले दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की एक सुविधा में ले जाया गया था. इसके बाद उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया. कई घंटों तक उनकी लोकेशन साफ नहीं होने के बाद वकीलों की टीम उनसे RK पुरम पुलिस स्टेशन में मिली.

AISA ने एक्स पर सवाल उठाया कि नेहा को आधी रात तक थाने में क्यों रखा गया है और उन्हें कब रिहा किया जाएगा. संगठन ने यह भी पूछा कि एक महिला छात्र नेता को देर रात पुलिस स्टेशन में रखने की जरूरत क्यों पड़ी.

#WATCH | Delhi | NCP-SCP spokesperson Anish Gawande says, "Under section 163, Abhijeet Dipke (CJP founder) was not violating any law of the land. Therefore, there can be no predicate offense made out for an arrest, nor any violations of his bail and bond conditions. Therefore, we believe he might currently be in preventive detention. We hope the Delhi Police will release him from preventive detention immediately because the arbitrariness of preventive detention has already been held to be unconstitutional under law. We are hoping that in the next few hours, Abhijeet will be released. If that does not happen, we will have to escalate this matter..." He adds, "Neither we, his lawyers, nor his family have been informed about where Abhijeet has been taken, where he is being held, or—most importantly—why he is being held. Waving the tricolor is not a crime; he was simply walking along, carrying the tricolor, when he was picked up. He had told the police that if they did not want him to proceed, they could suggest an alternative location. No such alternative was provided; instead, he was simply detained. We have raised our voices against this, and we fully expect that he will be released as soon as possible, as this preventive detention is legally untenable... The Delhi Police has not established any channel of communication with us. We have not been told why he was taken into custody, where he is being held, or how long he is expected to remain in detention." — ANI (@ANI) October 16, 2026

AISA ने आरोप लगाया कि नेहा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, फिर भी पुलिस उनकी दवाएं नहीं दे रही थी. संगठन ने यह भी दावा किया कि नेहा के साथ वैन में सादे कपड़ों में मौजूद दो लोग हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल नहीं थे. उसने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए.

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AISA के पूर्व अध्यक्ष और CPI(ML) लिबरेशन के नेता एन साई बालाजी ने भी नेहा की हिरासत और उनकी लोकेशन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि नेहा को सादे कपड़ों में आए लोगों ने एक बस में अकेले बैठाकर हिरासत में लिया था.

बालाजी ने कहा कि नेहा की आखिरी लोकेशन मंगलापुरी स्थित एंटी-नारकोटिक्स सेल बताई गई थी. उन्होंने पूछा कि जब पुलिस स्टेशन में उनके वहां होने से इनकार किया गया, तो उन्हें कहां ले जाया गया. बालाजी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पुलिस उन्हें दोबारा किसी दूसरी जगह ले जा रही है.

AISA ने इससे पहले कहा था कि पुलिस ने नेहा की रिहाई की मांग करने पहुंचे वकीलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया. संगठन ने लोगों से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग करने की अपील की थी.

#WATCH | Delhi: On AISA President Neha Bora, Advocate Aditya Krishna says, "I'm a part of the legal team representing AISA and Neha Bora. It is 3 in the morning right now, and we are still awaiting any significant or substantive updates. The last we were informed was that she is here and a medical examination is being done or will be done. We are getting some information from here and there, and we are expecting that she'll be presented before the magistrate tomorrow morning. But this is all also based on what we usually see in practice day in and day out. The police have not given any significant substantive information to us, and we have been kept in the dark. They're also making it very difficult for the lawyers as well as the friends to meet the person who's kept inside. We don't know what charges have been framed, if any. We don't know if any FIR has been registered, nor the contents thereof. This is a very clear breach where people, next of kin, and attorneys are not informed of any clarifications other than the bare basics that she's being kept inside. This illegality must stop, and the government must understand that the rights of prisoners and detainees have to be protected at all costs and procedures." — ANI (@ANI) October 16, 2026

राजनीतिक नेताओं ने भी उठाए सवाल

CPI(ML) लिबरेशन ने शुक्रवार रात जारी बयान में कहा कि नेहा को पहले एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, दक्षिण-पश्चिम जिले की सुविधा में ले जाया गया और फिर दूसरी जगह भेज दिया गया. पार्टी ने बताया कि उनकी हिरासत के मामले में कानूनी टीम लगाई गई है.

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पार्टी ने यह भी कहा कि तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को उनके ठहरने की जगह के बाहर से हिरासत में लिया गया था और उनका ठिकाना अब भी स्पष्ट नहीं है. CPI(ML) लिबरेशन ने नेहा, दिपके और दूसरे हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग की.

CPI(M) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि AISA के एक प्रतिनिधि ने उन्हें बताया था कि नेहा को मंडी हाउस से उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थीं. ब्रिटास ने कहा कि उन्हें बिना फोन के ले जाया गया और उनकी लोकेशन का पता नहीं था. उन्होंने पुलिस से नेहा की लोकेशन बताने, परिवार और वकीलों से संपर्क की सुविधा देने और हिरासत का आधार स्पष्ट करने की मांग की.

Where is @abhijeet_dipke? Where is @neha_aisa? Detaining them without disclosing their whereabouts is blatantly illegal and deeply inhumane. The Union Government must release them immediately and stop suppressing peaceful protests. Every attempt to crush the movement will only make it stronger. #GyaneshKumarMustGo. The Union BJP Government has no other option. @cockroachisback @SFI_CEC @AISA_Official_ @Aishe_Ghosh @SauravDassss @AshutoshRanka @Dhruv_Rathee #CJP #Delhi — M.K.Stalin (@mkstalin) October 16, 2026

CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने भी दिपके और नेहा की लोकेशन और उनकी कानूनी स्थिति की जानकारी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि परिवारों और वकीलों को बताया जाना चाहिए कि दोनों को कहां रखा गया है.

पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत दिपके को झंडेवालान से हिरासत में लिया गया था. वह कनॉट प्लेस की ओर जा रहे थे. वहीं, नेहा बोरा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया. पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारू रखने के लिए करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया. कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था. वहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे और आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाए गए थे.

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