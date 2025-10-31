scorecardresearch
 

380 करोड़ में 4 अपार्टमेंट की डील, क्यों DLF 'द डाहलियास' बना अरबपतियों का ठिकाना

गुरुग्राम में 380 करोड़ की एक बड़ी डील हुई है, दिल्ली के एक कारोबार ने एक साथ 4 आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. रियल एस्टेट मार्केट में इस बड़ी डील की खूब चर्चा हो रही है.

गुरुग्राम में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट की बढ़ी डिमांड (Photo-ITG)
गुरुग्राम में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट की बढ़ी डिमांड (Photo-ITG)

गुरुग्राम के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में एक बार फिर डीएलएफ के प्रमुख प्रोजेक्ट 'द डाहलियास' (The Dahlias) की चर्चा हो रही है, जहां दिल्ली-एनसीआर के एक कारोबारी ने ₹380 करोड़ में चार अल्ट्रा-लक्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं. यह सौदा इस प्रोजेक्ट की असाधारण सफलता का सिर्फ एक और प्रमाण है. 'द डाहलियास' सुपर-रिच लोगों की पहली पसंद इसलिए बन रहा है, क्योंकि यह महज एक घर नहीं, बल्कि एक अल्ट्रा-लग्जरी स्टेटमेंट और सुरक्षित 'ट्रॉफी एसेट' है.

डीएलएफ का यह 'द डाहलियास' प्रोजेक्ट कोई आम जगह नहीं है. यह गुरुग्राम की उस खास रोड पर है जिसे 'गोल्फ लिंक्स' कहते हैं. यानी जहां 'द कैमेलियाज़' और 'द मैगनोलियाज़' जैसे डीएलएफ के सबसे शानदार और महंगे प्रोजेक्ट्स पहले से मौजूद हैं. अब ये अरबपतियों का ठिकाना बन चुकी है, जहां सिर्फ देश के सुपर-रिच लोग ही रहते हैं. 

दिल्ली-एनसीआर के कारोबारी ने की बड़ी डील


इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात है इसका बड़ा साइज़. 'द डाहलियास' के अपार्टमेंट इतने बड़े हैं कि छोटे-मोटे नहीं, बल्कि कम से कम 9,500 वर्ग फुट से शुरू होते हैं. जो ₹380 करोड़ का सौदा हुआ है, उसमें तो चार फ्लैटों को जोड़कर 38,000 वर्ग फुट का एक विशाल स्काई मेंशन बनाया जाएगा. यह इतना बड़ा साइज़ उन अल्ट्रा-रिच लोगों के लिए एकदम सही है, जो दिल्ली में फार्महाउस या बड़े बंगलों की कमी महसूस करते हैं. उन्हें ऊंची इमारतों में भी उतनी ही खुली जगह, पूरी प्राइवेसी और टॉप-लेवल की सुरक्षा मिल रही है.

एक और खास बात यह है कि ये फ्लैट 'बेयर शेल' यानी खाली ढांचे के रूप में दिए जाते हैं. इसका मतलब है कि खरीदार अपनी मर्जी से करोड़ों रुपये लगाकर, अपने घर को जैसा चाहे, वैसा पर्सनलाइज़्ड डिज़ाइन दे सकते हैं. इस प्रोजेक्ट ने ₹1 लाख प्रति वर्ग फुट का जो नया महंगा रेट सेट किया है, और लॉन्च से पहले ही ₹11,816 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है, वह साबित करता है कि 'द डाहलियास' भारतीय लक्जरी रियल एस्टेट का नया किंग बन चुका है. यह पैसा लगाने और शानदार लाइफस्टाइल दोनों के लिए एक परफेक्ट जगह है. 

डीएलएफ का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट

'द डाहलियास' डीएलएफ का नया और सबसे महंगा अल्ट्रा-प्रीमियम प्रोजेक्ट है. यह प्रोजेक्ट कुल 75 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसमें आठ टावरों की 29 मंजिलों में सिर्फ 420 अपार्टमेंट होंगे, जिनमें 15 शानदार डुप्लेक्स पेंटहाउस भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस डील को करने वाला खरीदार दिल्ली-एनसीआर का एक जाना-माना बिजनेस परिवार है, जिनका कारोबार प्लास्टिक, केमिकल और फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में है. इस परिवार के पास पहले से ही 'द कैमेलियाज़' में भी एक घर है, लेकिन उन्होंने 'द डाहलियास' को एक 'अपग्रेड' के तौर पर खरीदा है. इससे साफ पता चलता है कि भारत के अमीर लोगों के बीच बड़े और एक्सक्लूसिव घरों की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है.

शिखर धवन ने भी लिया है यहां घर

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब 'द डाहलियास' चर्चा में आया है. इससे पहले, क्रिकेटर शिखर धवन ने भी यहां ₹69 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा था और इस साल की शुरुआत में तो इस प्रोजेक्ट ने प्री-लॉन्च बिक्री में कुल ₹11,816 करोड़ जुटाकर सुर्खियां बटोरी थीं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.


---- समाप्त ----
