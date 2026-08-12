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Stock Market Crash: आज क्‍यों क्रैश हुआ शेयर बाजार? 600 अंक गिरा सेंसेक्‍स, 2 लाख करोड़ डूबे

टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है. वहीं कच्‍चे तेल के दाम में भी तेजी देखी जा रही है. इन दो वजहों के कारण आज शेयर बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

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शेयर बाजार में आई भारी गिरावट. (Photo: ITG)
शेयर बाजार में आई भारी गिरावट. (Photo: ITG)

भारतीय शेयर बाजार में अचानक से बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स करीब 600 अंक टूट चुका है और 77,564.66 पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 190 अंक या 0.77 फीसदी टूटकर 24,280  लेवल पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, बैंक निफ्टी के शेयरों में 70 अंक की तेजी देखी जा रही है. 

सेंसेक्‍स के गिरावट में सबसे ज्‍यादा योगदान टाटा ग्रुप ने दिया है. एन चंद्रशेखरन के टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्‍तीफा देने के बाद TCS के शेयरों में 5 फीसदी की गिरावट आई है. टाइटन के शेयरों में 2 फीसदी और टाटा स्‍टील के शेयर में 2 फीसदी की गिरावट आई है. इसके अलावा, टॉप 30 में इंफोस‍िस 2 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और अडानी पोर्ट जैसे शेयरों में हैवी गिरावट रही है. 

शेयर बाजार में इस गिरावट के कारण बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ रुपये घटकर 490 लाख करोड़ रुपये पर आ चुका है. इस बड़ी गिरावट में आईटी सेक्‍टर, ऑयल एंड गैस, कंज्‍यूमर और टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर ने बड़ा योगदान दिया है. प्राइवेट और सरकारी बैंक के साथ मेटल सेक्‍टर में तेजी है. 

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क्‍यों शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट? 

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  • ट्रंप ने फिर से ईरान पर अटैक की धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका अब दो रास्‍तों पर जा सकता है. पहला-ईरान पर प्रतिबंध लगाकर छोड़ दे और दूसरा उसपर ताबड़तोड़ अटैक करे. ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से ग्‍लोबल दबाव बढ़ चुका है.
  • ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस अब 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जिस कारण एक बार फिर महंगाई का खतरा मड़राने लगा है. 
  • इधर, टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्‍योंकि एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्‍तीफा दे दिया है. 

5 फीसदी तक गिरे टाटा ग्रुप के शेयर 
एन चंद्रशेखरन के इस्‍तीफा देने के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. टाटा ग्रुप की दिग्‍गज कंपनी TCS के शेयर 5 फीसदी तक गिर गए. इसके बाद, टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्‍हीकल के शेयर 3 फीसदी और कमर्शियल के शेयर 3 फीसदी तक गिर गए.

इसके साथ ही टाइटन के शेयरों में 2.30 फीसदी तक की गिरावट आई. ट्रेंट के शेयरों में भी गिरावट देखी गई थी. तेजस नेटवर्क, इंडियन होटल्‍स, टाटा कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट्स, टाटा इन्‍वेस्‍टमेंट, टाटा एलेक्‍सी और अन्‍य शेयर भी 1 फीसदी से ज्‍यादा गिरकर कारोबार कर रहे थे. सिर्फ टाटा केमिकल्‍स के शेयरों में तेजी रही. 

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(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 
 

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