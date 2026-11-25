भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स दोपहर के कारोबार तक 2000 अंक या करीब 2.45 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 84,442.09 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी में 580.95 अंक या 2.29% की तेजी आई है और यह 25,928.85 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी 1500 अंकों से ज्यादा की उछाल देखने को मिली.
बुधवार को शेयर बाजार में ऐसी तेजी तब आई है, जब पिछले कारोबारी सत्र में मार्केट बुरी तरह गिरा था. हालांकि, इस तूफानी तेजी में शेयर बाजार में निवेशकों की करीब 5 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है और बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 513 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.
इस शानदार तेजी में बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 27 शेयरों ने बड़ा योगदान दिया है, जबकि 3 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्यादा तेजी बजाज फिनसर्व के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की रही. इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक, टाटा ट्रेंट और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे थे.
क्यों आई इतनी बड़ी रैली?
217 शेयरों में लोअर सर्किट
बीएसई पर कुल 4,413 शेयरों में से 2,022 शेयरों में तेजी रही है, जबकि 2,124 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे थे. वहीं 267 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 94 शेयर 52 वीक के हाई पर थे, जबकि 141 शेयर 52 वीक के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे. 114 शेयरों में अपर सर्किट लगा था, जबकि 217 शेयरों में लोअर सर्किट था.
(नोट- किसी भी शेयर में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)