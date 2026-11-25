भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्‍स दोपहर के कारोबार तक 2000 अंक या करीब 2.45 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 84,442.09 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी में 580.95 अंक या 2.29% की तेजी आई है और यह 25,928.85 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी 1500 अंकों से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली.

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बुधवार को शेयर बाजार में ऐसी तेजी तब आई है, जब पिछले कारोबारी सत्र में मार्केट बुरी तरह गिरा था. हालांकि, इस तूफानी तेजी में शेयर बाजार में निवेशकों की करीब 5 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है और बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 513 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.

इस शानदार तेजी में बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 27 शेयरों ने बड़ा योगदान दिया है, जबकि 3 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा तेजी बजाज फिनसर्व के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की रही. इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक, टाटा ट्रेंट और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे थे.

क्‍यों आई इतनी बड़ी रैली?

कच्चे तेल की कम कीमतों ने घरेलू इक्विटी को सपोर्ट दिया है. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.42 परसेंट गिरकर USD 90.12 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. नवंबर में अब तक ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क में लगभग 23 परसेंट की गिरावट आई है. विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) की लगातार खरीदारी मार्केट को सपोर्ट करने वाला एक और मुख्य फैक्टर रहा है. FIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5,672.99 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे, जिससे फॉरेन फंड फ्लो में पॉजिटिव ट्रेंड और बढ़ा है. बैंकिंग शेयरों ने बढ़त को लीड किया, निफ्टी बैंक इंडेक्स 2 परसेंट से ज्‍यादा चढ़ा है, जिसे प्राइवेट सेक्टर के बड़े लेंडर्स HDFC बैंक , ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में खरीदारी से सपोर्ट मिला. घरेलू इक्विटी में मजबूत विदेशी फंड इनफ्लो और कच्चे तेल की घटती कीमतों से भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत होकर 92.62 पर पहुंच गया.

217 शेयरों में लोअर सर्किट

बीएसई पर कुल 4,413 शेयरों में से 2,022 शेयरों में तेजी रही है, जबकि 2,124 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे थे. वहीं 267 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 94 शेयर 52 वीक के हाई पर थे, जबकि 141 शेयर 52 वीक के निचले स्‍तर पर कारोबार कर रहे थे. 114 शेयरों में अपर सर्किट लगा था, जबकि 217 शेयरों में लोअर सर्किट था.

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(नोट- किसी भी शेयर में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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