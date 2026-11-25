Shani Margi 2026: ज्योतिष में शनि की चाल को काफी अहम माना जाता है. शनि को कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह कहा गया है. मान्यता है कि व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कामों का परिणाम शनिदेव ही देते हैं. यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाला बदलाव सभी राशियों के लिए खास माना जाता है. साल 2026 में शनि एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. फिलहाल शनिदेव मीन राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं. अब 11 दिसंबर 2026 को वे इसी राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे. शनि के सीधी चाल चलने से कुछ राशियों की परेशानियां कम हो सकती हैं. लंबे समय से रुके काम पूरे होने के भी योग हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छा रहेगा.

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कब मार्गी होंगे शनिदेव?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026, शुक्रवार को सुबह 5 बजे शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे. इससे पहले 27 जुलाई 2026 को शनिदेव इसी राशि में वक्री हुए थे. इस तरह करीब 138 दिनों तक उल्टी चाल चलने के बाद शनि फिर से सीधी दिशा में गति करने लगेंगे.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे मौके लेकर आएगा. शनि आपकी राशि के बारहवें भाव में सीधी चाल चलेंगे. इस समय आपकी साढ़ेसाती का पहला चरण भी चल रहा है. विदेश में नौकरी या कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. विदेश से जुड़े पुराने कामों की रुकावटें दूर होंगी. कारोबारियों को दूसरे शहरों और विदेशी बाजारों से नए अवसर मिलेंगे. धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी. यात्रा के योग बनेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर के लिहाज से अच्छी रहेगी. शनि आपकी राशि के दसवें भाव में मार्गी होंगे. ज्योतिष में इस भाव को नौकरी और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान कामकाज की परेशानियां दूर होंगी. नौकरी करने वालों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा. ऑफिस में उनके काम की तारीफ होगी. नई जिम्मेदारी के साथ सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट और ग्राहक मिलेंगे. पुराने कामों में भी तेजी आएगी. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना राहत लेकर आ सकता है. शनि आपकी राशि के नौवें भाव में सीधी चाल चलेंगे. ज्योतिष के अनुसार, यह भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है. इस दौरान लंबे समय से रुके काम दोबारा शुरू होंगे. नौकरी करने वालों को आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे. ऑफिस में मेहनत की सराहना होगी. पढ़ाई और करियर से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिल सकती है. पिता का सहयोग मिलेगा. धार्मिक और सामाजिक कामों में भी भागीदारी बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना पुराने मामलों को सुलझाने में मददगार रहेगा. शनि आपकी राशि के आठवें भाव में सीधी चाल चलेंगे. इस दौरान पुराने विवाद और पैसों से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. नौकरी करने वालों को धैर्य रखना होगा. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा. कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें.

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