थाईलैंड घूमने जाने वाले पर्यटकों की तस्वीरों और वीडियो में आपने एक चीज जरूर देखी होगी. कई लोगों के पैरों पर पट्टी बंधी होती है. पहली नजर में लगता है कि शायद ये लोग घूमते समय कहीं गिर गए होंगे या किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई पर्यटकों के पैरों में चोट लगने की वजह न तो कोई सड़क हादसा है और न ही किसी जानवर का काटना. इसके पीछे बाइक और स्कूटी का एक ऐसा हिस्सा है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता.

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दरअसल, थाईलैंड में घूमने जाने वाले बहुत से पर्यटक किराए पर स्कूटी या बाइक लेते हैं. यहां पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दोपहिया वाहनों का खूब इस्तेमाल करते हैं. खासकर समुद्र किनारे बसे पर्यटन स्थलों और द्वीपों पर स्कूटी किराए पर लेना काफी आम है. इससे लोग अपनी मर्जी से घूम सकते हैं और टैक्सी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता. लेकिन जो लोग पहली बार थाईलैंड में बाइक या स्कूटी चलाते हैं, उन्हें एक छोटी सी बात का अंदाजा नहीं होता और यही लापरवाही उनके पैरों में जलने की चोट की वजह बन जाती है.

आखिर बाइक का कौन सा हिस्सा जला देता है पैर?

दरअसल, बाइक या स्कूटी में एक हिस्सा होता है जिसे साइलेंसर या एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं. यह बाइक के इंजन से निकलने वाली गर्म गैस को बाहर निकालने का काम करता है. जब बाइक स्टार्ट होती है और कुछ देर तक चलती है, तो इंजन से निकलने वाली गर्म गैसों की वजह से साइलेंसर भी बहुत गर्म हो जाता है. कई बार इसका तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि त्वचा छूते ही जल जाए.

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थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली कई स्कूटियों और बाइकों में साइलेंसर बाहर की तरफ होता है. यह अक्सर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के पैर के काफी करीब रहता है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इसकी जगह और गर्मी का अंदाजा नहीं है, तो बाइक से उतरते समय उसका पैर गलती से साइलेंसर से टकरा सकता है. कुछ सेकंड का यह संपर्क भी त्वचा को जला सकता है.

पहली बार बाइक चलाने वाले टूरिस्ट से होती है यह गलती

इस तरह की चोट लगने की एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर पर्यटक थाईलैंड में किराए पर बाइक या स्कूटी लेकर घूमते हैं. कई लोग अपने देश में बाइक नहीं चलाते या वहां इस्तेमाल होने वाली स्कूटी के मॉडल से परिचित नहीं होते. उन्हें यह भी नहीं पता होता कि साइलेंसर किस तरफ है और बाइक चलाने के बाद वह कितना गर्म हो सकता है.

मान लीजिए, कोई कपल थाईलैंड घूमने गया है और उसने वहां स्कूटी किराए पर ली है. दोनों दिनभर अलग-अलग जगह घूमते हैं. जब वे किसी बीच, बाजार या होटल के बाहर पहुंचते हैं, तो पीछे बैठा व्यक्ति जल्दी में अपना पैर नीचे रखकर उतरने की कोशिश करता है. इसी दौरान उसका पैर साइलेंसर से छू जाता है. कई बार बाइक चलाने वाला व्यक्ति भी उतरते समय अपना पैर गलत दिशा में रख देता है. नतीजा यह होता है कि पैर की त्वचा जल जाती है और वहां लाल निशान, छाले या घाव बन सकते हैं.

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पैर जलने के बाद क्यों बांधनी पड़ती है पट्टी?

साइलेंसर से पैर छू जाने पर चोट की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि त्वचा कितनी देर तक गर्म हिस्से के संपर्क में रही. हल्की चोट में त्वचा लाल हो सकती है, जबकि ज्यादा जलने पर छाले पड़ सकते हैं और घाव भी बन सकता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से जले हुए हिस्से का इलाज किया जाता है. घाव को धूल-मिट्टी और संक्रमण से बचाने के लिए उस पर साफ ड्रेसिंग या पट्टी लगाई जा सकती है. यही वजह है कि थाईलैंड में घूमने वाले कुछ पर्यटकों के पैरों पर पट्टी दिखाई देती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां जाने वाले हर पर्यटक के साथ ऐसा होता है. यह एक आम तरह की दुर्घटना है, जिससे थोड़ी सी सावधानी बरतकर बचा जा सकता है.

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