Gajar Roti Recipe: सर्दियों के मौसम में गाजर बाजार में खूब मिलती है. इस दौरान लोग गाजर का हलवा, सब्जी और सलाद खाना पसंद करते हैं. लेकिन आप गाजर से कुछ अलग, हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस बार इसकी रोटी ट्राई कर सकते हैं. इसकी रोटी बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे गेहूं के आटे, कद्दूकस की हुई गाजर और कुछ रोजाना इस्तेमाल होने वाले मसालों की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है.

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इसमें अजवाइन, जीरा और लाल मिर्च डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए गाजर की स्टफिंग अलग से तैयार नहीं करनी पड़ती, बल्कि आटा गूंथते समय ही गाजर मिला दी जाती है. आप इसे सुबह के नाश्ते, लंच या डिनर में दही, अचार और अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोस सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी गाजर की रोटी बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

4 कप गेहूं का आटा

3 गाजर (छीलकर कद्दूकस की हुई)

½ छोटी चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ बड़ा चम्मच अजवाइन

½ छोटी चम्मच नमक

जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी

रोटी पर लगाने के लिए घी

गाजर की रोटी बनाते कैसे हैं?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और कद्दूकस की हुई गाजर डालें. अब इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक मिला दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. अब धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. तैयार आटे पर थोड़ा घी या तेल लगाकर ढक दें और करीब 20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. चकले पर थोड़ा सूखा आटा छिड़कें और एक लोई लेकर गोल रोटी बेल लें. अब तवा गर्म करें और उस पर रोटी डाल दें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. रोटी पर हल्का घी लगाकर इसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक पका लें. इसी तरह बाकी लोइयों से भी रोटियां तैयार कर लें. गरमागरम गाजर की रोटी तैयार है. इसे सुबह के नाश्ते में ताजा दही, अचार या अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोसें.

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