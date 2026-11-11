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शेयर बाजार में जारी है पैसों की बारिश, 1300 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 25000 पार

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई. सेंसेक्स 1300 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी ने भी 300 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 93.72 पर खुला.

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भारतीय शेयर बाजार में 11 नवंबर 2026 को कारोबार की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई. (File Photo)
भारतीय शेयर बाजार में 11 नवंबर 2026 को कारोबार की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई. (File Photo)

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में ही घरेलू बाजार हरे निशान में खुला और सेंसेक्स ने 1300 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा दी. वहीं, निफ्टी-50 भी 300 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए राहत की खबर लेकर आई और इसका असर शेयर बाजार पर दिखा. 

सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 82000 अंकों के पार पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी-50 भी 25000 अंकों के पार कारोबार कर रहा था. शेयर बाजार में तेजी के बीच भारतीय रुपये ने भी मजबूती के साथ शुरुआत की. बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 93.72 पर खुला. इससे पहले सोमवार को रुपये का कारोबार 93.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. त्योहारों के कारण 10 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार बंद था.

सुबह के काराबारी सत्र में शेयर बाजार में लिस्ट लगभग 2522 शेयरों में तेजी रही, 762 शेयरों में गिरावट आई, और 189 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. निफ्टी पर सबसे ज्यादा फायदा पाने वालों में इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी शामिल थे, जबकि नुकसान उठाने वालों में हिंडाल्को और डॉ. रेड्डीज लैब्स शामिल रहे.

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ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों ने बढ़त

बैंक निफ्टी इंडेक्स भी बुधवार को 1000 अंकों से अधिक की उछाल के साथ 60700 अंकों के ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 500 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 61500 अंकों के ऊपर कारोबर कर रहा था.  दलाल स्ट्रीट पर चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसमें ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया. PSU बैंकों और प्राइवेट बैंकों में भी अच्छी तेजी रही, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और सीमेंट शेयरों में भी उछाल आया.

IT, FMCG, मीडिया और मेटल शेयरों में भी तेजी रही. वहीं, फार्मा, हेल्थकेयर और रियल्टी शेयरों पर दबाव बना रहा; बाजार के सकारात्मक माहौल के बीच ये शेयर पीछे रह गए. यह लगातार 9वां कारोबारी सत्र है जब भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है. 1 नवंबर के बाद से सेंसेक्स में 7000 अंक से ज्यादा और निफ्टी करीब 3000 अंक की बढ़त आई है.

ईरान पर ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल में आई नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट जारी रही, जिसका असर बाजार पर दिखा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, जिस पर तेहरान की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान और ईरान की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर दबाव दिखा. इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर जनवरी डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत 0.18 फीसदी गिरकर 91.88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई.

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शेयर बाजार में तेजी के 3 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को आई जोरदार तेजी के पीछे कई बड़े कारण रहे. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों ने घरेलू बाजार को सहारा दिया.

1. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट रही. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव करीब दो महीने के निचले स्तर 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था. इसकी वजह ईरान के साथ तनाव को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के नरम रुख से सप्लाई बाधित होने की आशंका कम होना था. हालांकि, बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 0.5 फीसदी बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इसके बावजूद हालिया गिरावट ने बाजार को राहत दी.

2. विदेशी निवेशकों की खरीदारी

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी ने भी बाजार में तेजी को मजबूती दी. आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को शुरुआती कारोबार में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 7,212 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. विदेशी निवेशकों की इस खरीदारी से बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा और प्रमुख सूचकांकों को सपोर्ट मिला.

3. ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेत

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एशियाई बाजारों में तेजी का असर भी भारतीय बाजार पर दिखाई दिया. MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.8 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई. जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का KOSPI भी क्रमशः 0.8 फीसदी और 0.6 फीसदी चढ़े. हालांकि, चीन के बाजारों में कमजोरी रही. हांगकांग का हैंग सेंग 0.8 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.2 फीसदी गिरकर कारोबार करता दिखा. वहीं, मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के बाद बुधवार को अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर में सुधार देखने को मिला. नैस्डैक 100 फ्यूचर 0.6 फीसदी चढ़ा, जबकि S&P 500 फ्यूचर में भी तेजी रही. इससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ.

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