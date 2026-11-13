पहले लड़की के कपड़े पहनाए, फिर मेकअप किया... रांची की जेल में 20 साल के युवक से कुकर्म, जेल अधीक्षक सहित 19 पर आरोप

झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने जेल के भीतर कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद रहे 20 साल के एक युवक के साथ यौन हिंसा किए जाने का आरोप लगा है. युवक के पिता का दावा है कि जेल में कुछ कैदियों ने उनके बेटे के साथ तीन बार जबरदस्ती की. उसे नशीले पदार्थ भी दिए गए. जब युवक ने जेल के भीतर अपने साथ हुई घटना की शिकायत की, तो कथित तौर पर उसकी लिखित शिकायत फाड़ दी गई. उसे इलाज तक नहीं मिला.

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अब इस मामले में जेल अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. शिकायत में जिन पर आरोप लगे हैं, उनमें जेल सुपरिटेंडेंट, जेल के कर्मचारी और कई कैदी शामिल हैं. शिकायत में कहा गया है कि पहली घटना 12 जून 2026 की रात की है. जेल के अंदर कुछ बंदियों ने युवक को जबरन साड़ी पहनाई और उसका लड़की की तरह मेकअप किया.

इसके बाद उसे जबरन कोई ड्रिंक दिया गया, जिससे वह बेहोशी की हालत में चला गया. फिर उसे घसीटकर दूसरे वार्ड में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उसके साथ कुकर्म किया. इस दौरान उसे धमकी भी दी गई. इसके बाद जब दूसरी घटना हुई, तब भी आरोपियों ने वही कृत्य किया. फिर तीसरी बार भी उन्हीं आरोपियों ने अप्राकृतिक कृत्य किया.

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शिकायत करने वाला शख्स रांची के रातू इलाके का रहने वाला है. उसका 20 साल का बेटा एक मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद था. विचाराधीन कैदी यानी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ केस चल रहा हो, लेकिन अदालत ने अभी उसे दोषी नहीं ठहराया हो.

युवक को 12 जून को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद परिवार ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा. वह मानसिक तनाव में रहने लगा था. घरवालों ने वजह जाननी चाही. तब उसने जेल के भीतर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया. पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि जेल में बंद कुछ कैदियों के ग्रुप ने बेटे के साथ तीन बार यौन हिंसा की. उसे जबरन नशीले पदार्थ भी दिए गए.

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पिता की शिकायत में जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप हैं. उनका कहना है कि बेटे ने जेल के भीतर हुई घटनाओं को लेकर लिखित शिकायत की थी. लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे फाड़ दिया गया. परिवार का आरोप है कि युवक को मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन जेल में उसका इलाज भी नहीं कराया गया. युवक के पिता ने हिंसा करने वाले कैदियों ही नहीं, बल्कि जेल अधिकारियों समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है.

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पुलिस ने क्या बताया?

रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने कहा कि गुरुवार 12 नवंबर को खेलगांव थाने में युवक के पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मनीष शिवम को सौंपी गई है. एफआईआर में शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जेल के अंदर हुई घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल के भीतर हुई कथित घटनाओं में कौन-कौन शामिल था. साथ ही, शिकायत को दबाने और मेडिकल मदद नहीं देने के आरोपों की भी जांच की जाएगी.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जेल के भीतर किसी कैदी के साथ ऐसी घटना हुई, तो इसकी जानकारी समय रहते बाहर क्यों नहीं आई? क्या युवक ने वाकई शिकायत की थी? अगर की थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या जेल प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएंगे.

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