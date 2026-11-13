scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले लड़की के कपड़े पहनाए, फिर मेकअप किया... रांची की जेल में 20 साल के युवक से कुकर्म, जेल अधीक्षक सहित 19 पर आरोप

रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद 20 साल के युवक को लड़की के कपड़े पहनाए गए, फिर उसका मेकअप किया गया. इसके बाद कई लोगों ने उसके साथ कुकर्क किया. युवक को जबरन नशा भी दिया. युवक के पिता ने जेल अधीक्षक समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

Advertisement
X
19 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत. (Photo: Representational)
19 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत. (Photo: Representational)

झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने जेल के भीतर कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद रहे 20 साल के एक युवक के साथ यौन हिंसा किए जाने का आरोप लगा है. युवक के पिता का दावा है कि जेल में कुछ कैदियों ने उनके बेटे के साथ तीन बार जबरदस्ती की. उसे नशीले पदार्थ भी दिए गए. जब युवक ने जेल के भीतर अपने साथ हुई घटना की शिकायत की, तो कथित तौर पर उसकी लिखित शिकायत फाड़ दी गई. उसे इलाज तक नहीं मिला.

अब इस मामले में जेल अधिकारियों समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. शिकायत में जिन पर आरोप लगे हैं, उनमें जेल सुपरिटेंडेंट, जेल के कर्मचारी और कई कैदी शामिल हैं. शिकायत में कहा गया है कि पहली घटना 12 जून 2026 की रात की है. जेल के अंदर कुछ बंदियों ने युवक को जबरन साड़ी पहनाई और उसका लड़की की तरह मेकअप किया.

इसके बाद उसे जबरन कोई ड्रिंक दिया गया, जिससे वह बेहोशी की हालत में चला गया. फिर उसे घसीटकर दूसरे वार्ड में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उसके साथ कुकर्म किया. इस दौरान उसे धमकी भी दी गई. इसके बाद जब दूसरी घटना हुई, तब भी आरोपियों ने वही कृत्य किया. फिर तीसरी बार भी उन्हीं आरोपियों ने अप्राकृतिक कृत्य किया.

सम्बंधित ख़बरें

फर्नीचर से जुड़े कार्य के बहाने छात्र को बुलाया था घर. (Photo: Representational )
UP: छात्र से कुकर्म की कोशिश, पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार
कुरुक्षेत्र में कैंसर पीड़ित युवक से कुकर्म. (Photo: Representational )
हरियाणा में पुलिसवालों की शर्मनाक करतूत, थाने में कैंसर पीड़ित युवक से कुकर्म
बिहार के स्कूल हॉस्टल में 5 साल के बच्चे के साथ रेप और हत्या के आरोप में कैंटीन गार्ड गिरफ्तार. Photo ITG
हॉस्टल के कैंटीन गार्ड ने मासूम के साथ किया कुकर्म, फिर रेत दिया गला
Maulana Involved in Obscene Act Arrested
मदरसे में नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म, 70 साल का मौलाना अरेस्ट
पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा- सुरक्षा से समझौता क्यों?(Photo:ITG)
13 साल पुराने बुलेटप्रूफ वाहन से परेशान Ex CM... सरकार को लौटाई गाड़ी

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु की थेनी जेल में धरे रह गए सुरक्षा इंतजाम, 17 कैदी हुए फरार, 5 गिरफ्तार, 12 की तलाश में जुटी पुलिस

Advertisement

शिकायत करने वाला शख्स रांची के रातू इलाके का रहने वाला है. उसका 20 साल का बेटा एक मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद था. विचाराधीन कैदी यानी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ केस चल रहा हो, लेकिन अदालत ने अभी उसे दोषी नहीं ठहराया हो.

युवक को 12 जून को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद परिवार ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा. वह मानसिक तनाव में रहने लगा था. घरवालों ने वजह जाननी चाही. तब उसने जेल के भीतर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया. पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि जेल में बंद कुछ कैदियों के ग्रुप ने बेटे के साथ तीन बार यौन हिंसा की. उसे जबरन नशीले पदार्थ भी दिए गए.

यह भी पढ़ें: 'इसके पैर लड़कियों जैसे हैं...' थाने में कैंसर पीड़ित युवक से कुकर्म, हरियाणा में पुलिसवालों की शर्मनाक करतूत

पिता की शिकायत में जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप हैं. उनका कहना है कि बेटे ने जेल के भीतर हुई घटनाओं को लेकर लिखित शिकायत की थी. लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे फाड़ दिया गया. परिवार का आरोप है कि युवक को मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन जेल में उसका इलाज भी नहीं कराया गया. युवक के पिता ने हिंसा करने वाले कैदियों ही नहीं, बल्कि जेल अधिकारियों समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है.

Advertisement

पुलिस ने क्या बताया?

रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने कहा कि गुरुवार 12 नवंबर को खेलगांव थाने में युवक के पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मनीष शिवम को सौंपी गई है. एफआईआर में शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जेल के अंदर हुई घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल के भीतर हुई कथित घटनाओं में कौन-कौन शामिल था. साथ ही, शिकायत को दबाने और मेडिकल मदद नहीं देने के आरोपों की भी जांच की जाएगी.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जेल के भीतर किसी कैदी के साथ ऐसी घटना हुई, तो इसकी जानकारी समय रहते बाहर क्यों नहीं आई? क्या युवक ने वाकई शिकायत की थी? अगर की थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या जेल प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Chhath Puja 2026: छठ पूजा के लिए बनाएं गुड़ और चावल वाली रसिया खीर, आसान है तरीका |
    बेल-जेल और डासना से लखनऊ तक ट्रांसफर... 15 दिन में आजम खान पर हुए एक्शन की पूरी टाइमलाइन |
    लिफ्ट लगाने के रास्ते से तनिष्क शोरूम में घुसा चोर, करोड़ों के गहने पार |
    थम जाएगी AI की रफ्तार? Jensen Huang के Nvidia छोड़ने से AI की दुनिया में खलबली |
    Devendra Fadnavis Lavish Bungalow Tour: फडणवीस के सरकारी बंगले में रखी लकी चेयर्स, गणपति-शिवाजी महाराज की मूर्ति, पत्नी अमृता ने पाला बछड़ा |
    बेटी की शादी में अनंत सिंह का घोड़ा भी दौड़ेगा रेस में, खुद करा रहे प्रैक्टिस; Thar के लिए होगा घुड़सवारों में मुकाबला |
    सुरैनी को बनाया जैनब बेगम! पीलीभीत के इमरान को हुआ जॉर्डन में श्रीलंका की लड़की से इश्क, गांव लाकर रचाई शादी, अब एक्शन |
    मुंबई में आग की घटनाओं का रिकॉर्ड! 7 दिन में 630 से ज्यादा हादसे, 450 पटाखों से जुड़े |
    दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गैंगस्टर प्रकाश उर्फ चीनू गिरफ्तार |
    भारत-न्यूजीलैंड मैच में बवाल... टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, VIDEO
    Advertisement