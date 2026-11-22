Beautiful Lakes in India: भारत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अलग-अलग पर्यटन स्थलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां कहीं ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं तो कहीं घने जंगल और खूबसूरत नदियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसी झीलें भी हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आपका मन खुश हो जाएगा. इन झीलों की खासियत सिर्फ इनका साफ पानी और आसपास के खूबसूरत नजारे ही नहीं हैं, बल्कि इनसे जुड़ी संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक जीवन भी इन्हें खास बनाते हैं.

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कहीं आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नीले पानी की झील देखने को मिलेगी तो कहीं पानी पर तैरते घर और शिकारे आपका ध्यान खींचेंगे. कुछ झीलें प्रवासी पक्षियों का ठिकाना हैं तो कुछ अपनी अनोखी बनावट और जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं. अगर आपको घूमना-फिरना और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं भारत की 7 ऐसी खूबसूरत झीलों के बारे में, जहां का नजारा आपको लंबे समय तक याद रहेगा.

चिलिका झील, ओडिशा

ओडिशा में मौजूद चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी खारे और मीठे पानी के मिश्रण वाली झील है. यह जगह खासतौर पर पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास है. हर साल सर्दियों में यहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं. इसके अलावा झील में डॉल्फिन भी देखने को मिलती हैं. यहां कई छोटे-छोटे द्वीप और मछुआरों के गांव भी हैं जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. अगर आपको बोटिंग और पक्षियों को देखना पसंद है तो चिलिका झील घूमने जा सकते हैं.

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डल झील, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर की डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में गिनी जाती है. यह श्रीनगर की पहचान मानी जाती है. यहां पानी पर तैरते हाउसबोट, रंग-बिरंगे शिकारे और फ्लोटिंग मार्केट पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. आप यहां शिकारे की सवारी कर सकते हैं और झील के आसपास बने खूबसूरत मुगल गार्डन भी घूम सकते हैं. सुबह और शाम के समय पहाड़ों की परछाई जब झील के पानी में दिखाई देती है तो नजारा बेहद शानदार लगता है. अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो डल झील जरूर जाएं.

गुरुडोंगमार झील, सिक्किम

सिक्किम में स्थित गुरुडोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद झीलों में से एक है. यह समुद्र तल से करीब 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है. चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में साफ नीले रंग का पानी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाते हैं. यह झील बौद्ध और सिख दोनों धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. हालांकि, अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण यहां जाने से पहले मौसम और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर ले लें.

लोकटक झील, मणिपुर

मणिपुर की लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है. इसकी सबसे खास बात यहां पानी पर तैरते हुए गोल आकार के छोटे-छोटे टापू हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है. ये टापू घास, मिट्टी और दूसरे जैविक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं. इस झील के पास केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जिसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है. यहां दुर्लभ संगाई हिरण भी पाए जाते हैं. अगर आप कुछ अलग और अनोखा देखना चाहते हैं, तो लोकटक झील घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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पैंगोंग झील, लद्दाख

लद्दाख की पैंगोंग झील अपने नीले रंग की खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है. ऊंचे और सूखे पहाड़ों के बीच मौजूद इस झील का पानी दिनभर में अलग-अलग रंगों का दिखाई देता है. कभी इसका पानी गहरा नीला नजर आता है, तो कभी हल्का फिरोजी रंग दिखता है. यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत होता है. यह झील भारत से चीन तक फैली हुई है. अगर आपको फोटोग्राफी और पहाड़ों के बीच घूमना पसंद है, तो पैंगोंग झील आपके लिए शानदार जगह हो सकती है. हालांकि, यहां जाने के लिए मौसम और जरूरी परमिट की जानकारी पहले जुटा लें.

नैनी झील, नैनीताल, उत्तराखंड

उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैनी झील अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियों से घिरी यह झील पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है. यहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और झील के किनारे बैठकर खूबसूरत नजारों को निहार सकते हैं. नैनी झील के आसपास कई छोटे बाजार और घूमने की जगहें भी मौजूद हैं. अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नैनीताल की इस खूबसूरत झील को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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वेम्बनाड झील, केरल

केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है. यह केरल के खूबसूरत बैकवाटर का अहम हिस्सा है. यहां चारों तरफ हरियाली, शांत पानी और छोटे-छोटे गांव देखने को मिलते हैं. इस झील की सबसे खास बात यहां चलने वाले हाउसबोट हैं. आप इन हाउसबोट में ठहरकर पानी के बीच खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. सुबह और शाम के समय जब सूरज की रोशनी झील के पानी पर पड़ती है, तो पूरा नजारा सुनहरी रोशनी से भर जाता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो वेम्बनाड झील घूमने जा सकते हैं.

ध्यान दें: गुरुडोंगमार झील और पैंगोंग झील जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति, परमिट और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी जरूर लें.

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