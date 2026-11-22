Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. यही वजह है कि शुक्र के राशि परिवर्तन को खास महत्व दिया जाता है. दरअसल, 22 नवंबर 2026 को शुक्र ने तुला राशि में प्रवेश कर लिया है. खास बात यह है कि तुला शुक्र की अपनी राशि है. ऐसे में इस गोचर को ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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बता दें, शुक्र करीब 40 दिनों तक तुला राशि में रहेंगे. इसके बाद वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. वहीं, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं. तो चलिए जानते हैं कि शुक्र का यह गोचर किन 4 राशियों के लिए शुभ रह सकता है.

शुक्र का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिष के अनुसार, शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं. इन्हें धन, प्रेम, शादी और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति से इन मामलों में फायदा मिलने की मान्यता है. इस बार शुक्र अपनी ही राशि तुला में आए हैं. इसलिए इस गोचर को खास माना जा रहा है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी करने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ हो सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों की नए लोगों से मुलाकात होगी. इन संपर्कों से आने वाले समय में फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ चल रही अनबन दूर हो सकती है. साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय परिवार और सुख-सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है. अगर आप नया मकान या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपकी योजना आगे बढ़ सकती है. घर की जरूरतों पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं. नौकरी में सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में भी धीरे-धीरे स्थिति बेहतर हो सकती है. परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ भी तालमेल अच्छा रहने की उम्मीद है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है. अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो वापस मिल सकता है. कमाई बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे. नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है. कारोबार करने वालों को पुराने लोगों से फायदा मिल सकता है. घर में किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत हो सकती है. प्रेम जीवन में भी रिश्ते बेहतर होंगे. हालांकि, इस दौरान बेवजह पैसे खर्च करने से बचें.

तुला राशि

तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या बेहतर अवसर सामने आने की संभावना है. कारोबार में भी लाभ के मौके मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में पुरानी परेशानियां कम हो सकती हैं. वहीं, शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे लोगों को परिवार की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है.

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