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Fitkari for Healthy Hair: मानसून में हेयर फॉल और डैंड्रफ से हैं परेशान? बालों पर ऐसे लगाएं फिटकरी, दिखेगा फर्क

Fitkari for Healthy Hair: फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प से जुड़ी समस्यओं को कम कर बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि बालों पर फिटकरी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं.

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बालों में ऐसे लगाएं फिटकरी (Photo-ITG)
बालों में ऐसे लगाएं फिटकरी (Photo-ITG)

Fitkari for Healthy Hair: बारिश के मौसम में चाय के साथ गरमा-गरम पकौड़े खाना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन इस मौसम में बालों से जुड़ी कई समस्याएं, जैसे डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में इन समस्याओं को कम करने के लिए लोग कई घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. फिटकरी भी इन्हीं में से एक है. आज हम आपको बताएंगे कि बालों पर फिटकरी सही तरीके से कैसे लगाना चाहिए और इसे लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बालों पर फिटकरी लगाने के फायदे
फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प पर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह स्कैल्प पर जमा गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करने के साथ डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है. 

फिटकरी को बालों में कैसे लगाएं?

गुलाब जल में मिलाकर लगाएं फिटकरी
फिटकरी को बालों में लगाने के लिए सबसे पहले फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर लें. इसमें गुलाब जल मिलाकर पतला पेस्ट बना लें. अब इस मिश्रण को स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाएं और लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद बालों को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह धो लें. अगले दिन आप अपने बालों में शैंपू कर सकते हैं. 

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नारियल तेल में मिलाकर लगाएं फिटकरी
आप फिटकरी को नारियल तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं. इसके लिए 2 बड़े चम्मच हल्के गर्म नारियल तेल में 1 छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाकर 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को हल्के शैंपू से अच्छी तरह धो लें. 

अंडे के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं फिटकरी
आप फिटकरी को अंडे में मिलाकर भी बालों पर लगा सकते हैं. इसके लिए फिटकरी के पाउडर में एक अंडा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. अब इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों पर लगाएं. लगभग 20 मिनट बाद बालों को पानी से धो लें और फिर शैंपू कर लें. 

बालों पर फिटकरी लगाने से पहले रखें इन बातों का रखें ध्यान

  • फिटकरी कुछ लोगों के स्कैल्प को रूखा या इरिटेट कर सकती है. इसलिए इसे पूरे सिर पर लगाने से पहले हाथ या स्कैल्प के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लेना बेहतर है. 
  • बालों पर फिटकरी का इस्तेमाल हफ्ते में एक से दो बार से ज्यादा करने से बचें.
  • अगर डैंड्रफ लगातार बना रहता है, स्कैल्प पर ज्यादा खुजली, लालिमा या घाव हो रहे हैं तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बालों पर फिटकरी न लगाएं.
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