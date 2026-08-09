दरभंगा: मौलाना ने नाबालिग छात्रा को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिहार के दरभंगा जिले में शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पढ़ाने वाले मौलाना ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी देने पर धमकी भी दी.

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पीड़िता ने बाद में अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी. इसके बाद उसके पिता ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए घनश्यामपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.

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पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मौलाना की पहचान जुनैल आब्दीन के रूप में की. इसके बाद पुलिस टीम ने अलीनगर के पकड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार

विरौल के SDPO प्रभाकर तिवारी ने बताया कि 7 अगस्त को घनश्यामपुर थाना पुलिस को नाबालिग छात्रा के साथ मौलाना द्वारा दुष्कर्म की शिकायत मिली थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में मामला सही प्रतीत होने पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य भी मिले हैं.

घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा है. जांच एजेंसी मामले से जुड़े सभी तथ्यों को जुटा रही है. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

SDPO बोले- आरोपी जेल भेजा गया, मेडिकल जांच जारी

SDPO प्रभाकर तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान आरोपी की पहचान जुनैल आब्दीन के तौर पर हुई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है. पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई जा रही है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच के दौरान मामले से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं.

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पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढ़ाया जा रहा है. पुलिस ने मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही है.

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मौलाना पर लगे आरोप से ग्रामीणों में चिंता

घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चिंता का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर परिवार पहले से ही चिंतित रहते हैं. मौलाना पर इस तरह का गंभीर आरोप सामने आने के बाद अभिभावकों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि बच्चों को शिक्षा देने वाले लोगों पर परिवार भरोसा करते हैं. ऐसे में किसी मौलाना पर नाबालिग छात्रा के साथ इस तरह की घटना का आरोप लगना बेहद गंभीर मामला है.

फिलहाल, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और पीड़िता की मेडिकल जांच समेत कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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