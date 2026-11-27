बिहार की राजनीति के दो चर्चित चेहरे आनंद मोहन और अनंत सिंह एक बार फिर मुश्किल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई रद्द कर दी है, जबकि अनंत सिंह की जमानत रद्द करते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है. दोनों नेताओं को अब जेल लौटना होगा.

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इन दोनों नेताओं की कहानी में एक दिलचस्प राजनीतिक कनेक्शन भी है. कभी नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के करीब रहे दोनों नेताओं के रिश्ते समय के साथ बिगड़ते चले गए. आनंद मोहन बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हुए, तो अनंत सिंह ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर दिया.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों नेताओं से कहां चूक हुई? क्या पार्टी नेतृत्व से टकराव और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनके समीकरण बिगाड़े? या फिर राजनीतिक घटनाक्रम और कानूनी मामले अलग-अलग वजहों से उनके लिए मुश्किल बन गए?

आनंद मोहन की नाराजगी की वजह क्या थी?

मालूम हो, बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता के तौर पर पहचान रखने वाले आनंद मोहन कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सहयोगियों में गिने जाते थे. उनकी पत्नी लवली आनंद भी जेडीयू में शामिल हुईं और 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर से सांसद चुनी गईं. बेटे चेतन आनंद भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं.

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चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे. फरवरी 2024 में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में लौटने के दौरान चेतन आनंद ने भी पाला बदल लिया और नीतीश सरकार के पक्ष में खड़े हो गए.

इस राजनीतिक बदलाव के बाद आनंद मोहन को उम्मीद थी कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री बनाया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आनंद मोहन को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में चेतन आनंद को जगह मिलेगी. लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई.

संजय झा के खिलाफ खोला मोर्चा

चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद आनंद मोहन की नाराजगी बढ़ती गई. उन्होंने जेडीयू नेतृत्व, खासकर पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी. आनंद मोहन ने संजय झा पर नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर दफन करने तक का गंभीर आरोप लगाया. इससे पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में और तनाव बढ़ा.

ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने की नाराजगी आनंद मोहन के जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलने की बड़ी वजह बनी? हालांकि, उनकी मौजूदा कानूनी मुश्किलों का मामला राजनीतिक नाराजगी से अलग है.

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आनंद मोहन की कानूनी मुश्किलें 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले से जुड़ी हैं. इस मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा मिली थी. पटना हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला था. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.

अप्रैल 2023 में बिहार की तत्कालीन नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया. इसके बाद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा कर दिया गया. इस फैसले पर काफी विवाद हुआ और जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

26 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नियम में किए गए बदलाव को असंवैधानिक करार देते हुए आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई रद्द कर दी. अदालत ने उन्हें एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया.

अनंत सिंह ने पार्टी लाइन तोड़ी

अब बात अनंत सिंह की. मोकामा के पूर्व विधायक और बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का भी नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ पुराना रिश्ता रहा है.

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अनंत सिंह 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए थे. लेकिन 2015 में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा. इसके बाद वह आरजेडी में भी रहे और 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते.

2024 में उनकी पत्नी नीलम देवी जेडीयू में शामिल हुईं. फरवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार के विश्वास मत के दौरान नीलम देवी ने सरकार के पक्ष में वोट किया. बाद में अनंत सिंह भी जेडीयू में लौट आए. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. यानी एक बार फिर वह नीतीश कुमार की पार्टी के साथ थे.

एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार से भिड़े

इस बार अनंत सिंह का जेडीयू से टकराव पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर हुआ. जेडीयू ने अपने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था. पार्टी चाहती थी कि सभी नेता और विधायक आधिकारिक उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करें. लेकिन अनंत सिंह ने पार्टी लाइन से अलग जाकर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर दिया.

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अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार किया. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए आरोप लगाया कि नीरज कुमार पहले उनके खिलाफ काम कर चुके हैं. अनंत सिंह ने कहा कि वह पुरानी राजनीतिक अदावत का हिसाब बराबर कर रहे हैं. जेडीयू नेतृत्व ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अनंत सिंह अपने रुख पर कायम रहे.

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जेडीयू ने छह साल के लिए किया निष्कासित

इसके बाद जेडीयू ने 25 अक्टूबर 2026 को अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. पार्टी ने उन पर अनुशासनहीनता, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए भी कार्रवाई की मांग की.

इस घटनाक्रम से अनंत सिंह और जेडीयू के रिश्ते एक बार फिर पूरी तरह बिगड़ गए. अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ राजनीतिक नहीं थीं. 2025 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. बाद में पटना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई.

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लेकिन 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया. अदालत ने बिहार पुलिस को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया.

दोनों के राजनीतिक समीकरण कैसे बिगड़े?

आनंद मोहन की नाराजगी बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद सामने आई. इसके बाद उन्होंने जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ बयान दिए और संजय झा को निशाने पर लिया. वहीं अनंत सिंह ने अपनी पुरानी राजनीतिक अदावत के चलते जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया. पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना और उन्हें निष्कासित कर दिया.

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दोनों कभी नीतीश कुमार की राजनीति के करीब थे. दोनों के परिवार भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं. लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते जेडीयू नेतृत्व से बिगड़ते चले गए. अब दोनों नेताओं के सामने कानूनी मुश्किलें भी खड़ी हैं. आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई रद्द हो गई है, जबकि अनंत सिंह की जमानत खत्म हो गई है.

ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या दोनों नेताओं ने राजनीतिक समीकरणों को समझने में चूक की? क्या व्यक्तिगत नाराजगी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पार्टी अनुशासन से टकराने की वजह बनी? हालांकि, दोनों की जेल वापसी के आदेश उनके अलग-अलग कानूनी मामलों में आए हैं. राजनीतिक टकराव और कानूनी कार्रवाई को एक ही वजह मानना सही नहीं होगा.

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